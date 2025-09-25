Diablo 4 : Où trouver des Boussoles infernales pour accéder aux Hordes infernales en saison 10 ? (Infernal Compass)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 septembre 2025 à 15h25
Retrouvez des indications pour vous procurer des Boussoles infernales en saison 10 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Où trouver des Boussoles infernales pour accéder aux Hordes infernales en saison 10 ? (Infernal Compass)
Arrivée en saison 5 de Diablo IV, l'activité des Hordes infernales a tout de suite plu aux joueurs, c'est pourquoi Blizzard met cette activité à l'honneur au cours de la saison 10, Chaos infernal. En y participant, vous êtes emmenez vers une instance spéciale dans laquelle des vagues de créatures apparaissent. Vous ajoutez ensuite un affixe à chaque manche pour intensifier la cadence, et recevoir davantage d'Éther brûlant, une monnaie à échanger contre des coffres après avoir vaincu les boss du Conseil ou Bartruc. Or, pour accèder à une Horde infernale et bénéficier des récompenses, il est impératif d'avoir une Boussole infernale.

Comment obtenir des Boussoles infernales en saison 10 de Diablo IV ?

La saison 10 de Diablo IV a apporté de nouveaux changements concernant les Hordes infernales par rapport aux précédentes, en particulier concernant les Boussoles infernales, la clé indispensable pour y accèder. Cette fois, il est possible d'y prendre part avant le mode Tourment, en disposant de Boussole des hordes éphémères. Qui plus est, les Boussoles infernales utilisables en Tourment ne peuvent plus être acquises dans le coffre de Belial.

Pour obtenir une Boussole infernale, plusieurs solutions existent. La première consiste à participer aux Vagues infernales dans le monde ouvert, et d'y ouvrir des coffres grâce aux cendres accumulées pendant l'événement.

coffre-horde-infernale

La seconde méthode est de farmer les Failles du Chaos, des événements qui apparaissent dans les donjons du Cauchemar ainsi que dans les Vagues infernales. Notez toutefois que vous n'en trouverez dans ce type d'instance si la clé présente l'affixe « Faille du chaos ».

failles-chaos (1)
Il est également possible d'en recevoir au cours d'un donjon du Cauchemar, d'autant que certains vous garantissent d'en récupérer avec une présentant un affixe de 10 vagues. L'Arbre des Murmures peut aussi vous apporter satisfaction en la matière, puisqu'il vous proposera parfois d'obtenir un Cache de clés, et vous en recevrez dans les coffres obtenus avec la faction de la vénération Viz-Jaq'taar, une fois le rang maximal dépassé. Enfin, le Bazar de Kurast est toujours une option intéressante pour récolter des Boussoles infernales.

arbre-murmures
Farmer des clés pour les Hordes infernales en saison 10 n'est pas aussi simple qu'avant, étant donné que Belial ne vous en octroie plus. Notez que vous pouvez aussi en obtenir via le périple saisonnier, et qu'il ne faudra pas hésiter à en lancer même pendant la montée en niveau : les gains d'expérience y sont importants, et cette activité pourrait vous être d'une aide précieuse si vous êtes pressés de débloquer quelques nœuds de parangon légendaires.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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