Diablo 4 : Vos gains d'or, d'expérience et de monnaie saisonnière vont augmenter à partir du 28 octobre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2025 à 12h54
Blizzard organise deux événements sur Diablo IV dès le 28 octobre 2025 pour que tous les joueurs puissent obtenir un bonus d'or, d'expérience et de distorsion infernale.
Diablo 4 : Vos gains d'or, d'expérience et de monnaie saisonnière vont augmenter à partir du 28 octobre
La saison 10 de Diablo IV bat son plein, et à l'approche d'Halloween, Blizzard a annoncé l'arrivée de deux événements, qui commenceront le mardi 28 octobre 2025.

La Bénédiction de la Mère fait son retour sur Diablo IV en octobre

Régulièrement, les joueurs de Diablo IV bénéficient d'un buff de gains d'or et d'expérience grâce à l'événement de la Bénédiction de la Mère. Les festivités reprendront à compter du 28 octobre prochain pour une durée limitée, a priori deux semaines si l'on se fie au rythme passé de cet événement. 


La Bénédiction de la Mère incarne une opportunité à ne pas manquer si vous aspirez à créer un personnage secondaire, et cela pourrait vous occuper jusqu'à la sortie de la saison 11, qui ne devrait arriver qu'au cours du mois de décembre 2025.

Les gains de Distorsion infernale vont être augmentés avec un second événement

En plus de remporter plus d'expérience et d'or, vous recevrez davantage de Distorsion infernale, la monnaie saisonnière. En effet, l'événement Seasonal Splendor, qui vous en fera remporter plus qu'à l'ordinaire, va démarrer en même temps que la Bénédiction de la Mère, le 28 octobre 2025.


Cela signifie que vous aurez plus de chances de remporter des Armures du Chaos, grâce à la faction saisonnière de la vénération Viz-Jaq'taar et à l'achat de parchemins. Préparez-vous donc à ouvrir plus de coffres qu'à l'ordinaire, et à peut-être décrocher enfin la pièce qui manque à votre build.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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