Diablo 4 : John Yang, un développeur illustre de Diablo 3, réintègre son ancienne équipe

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 septembre 2025 à 12h24
"Sephuz" a fait part de son retour au sein de l'équipe de développement de Diablo IV en septembre 2025. John Yang s'était démarqué il y a près d'une décennie pour son travail chez Blizzard, et sa réintégration est accueillie avec enthousiasme par les joueurs.
Diablo 4 : John Yang, un développeur illustre de Diablo 3, réintègre son ancienne équipe
Diablo IV est dans la tourmente depuis plusieurs saisons, et les critiques à l'encontre de ce titre phare de Blizzard se multiplient. Le développeur a toutefois entendu vos appels, et a par exemple organisé une réunion secrète en juillet dernier pour présenter les nouveautés à venir à quelques créateurs de contenu privilégiés. L'espoir de retrouver le Diablo qu'ils aiment a ainsi commencé à se raviver chez les joueurs, et le retour de John Yang dans l'entreprise en septembre 2025 devrait redonner le sourire à beaucoup.

John Yang réintègre l'équipe de Diablo IV

John Yang, alias "Sephuz", ancien développeur de Diablo III, a annoncé en septembre 2025 via LinkedIn, son retour à Sanctuaire dans son équipe d'origine en tant que directeur de la conception des systèmes. 
Je suis heureux d'annoncer que je suis de retour chez Blizzard Entertainment, rejoignant l'équipe Diablo en tant que directeur de la conception des systèmes.

Les jeux Diablo ont toujours été une passion de toute une vie pour moi. J'ai investi des milliers d'heures dans la franchise, et les ARPG occupent une place spéciale dans mon cœur. C'est une sensation incroyable de boucler la boucle et de revenir dans l'équipe où j'ai commencé ma carrière de concepteur il y a plus de dix ans.

Cette franchise m'a façonné autant comme joueur qu'en tant que développeur, et c'est un honneur de pouvoir contribuer à son avenir. Sanctuaire m'appelle une nouvelle fois – les sbires des Enfers se renforcent…

Le retour d'un développeur illustre

Le fait que "Sephuz" avait rencontré le succès dans son travail il y a 10 ans avec Diablo III, et avait aussi prêté ses compétences à des titres tels que Hearthstone ou World of Warcraft avec l'extension Légion. D'ailleurs, un objet légendaire porte son nom sur le MMORPG, le Secret de Sephuz, un honneur accordé en guise de remerciement pour tout ce qu'il avait accompli, réitéré après son départ à travers le Souvenir de Sephuz.

sephuz

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John Yang est un véritable passionné des ARPG depuis Diablo II, ayant également passé du temps sur des titres tels que Path of Exile. Lors de son premier passage chez Blizzard, il avait participé à la création de nombreuses fonctionnalités encore présentes aujourd'hui sur Diablo IV, comme le système des saisons. Ce n'est qu'en 2020 qu'il intègre l'équipe d'Hearthstone, où il œuvre par exeemple à la refonte des quêtes ou au système de hauts-faits. Par la suite, "Sephuz" avait rejoint le studio Bungie, et travaillé sur Apex Legends.

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Sans surprise, le retour de John Yang est salué par la communauté de Diablo IV sur Reddit. Beaucoup estiment que cette nouvelle est « fantastique », et que l'avenir du jeu est désormais « sauvé ».

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John Yang commence ainsi à travailler à l'avenir de Diablo IV, en particulier concernant la seconde extension prévue pour 2026, si bien qu'il ne nous reste plus qu'à patienter pour découvrir ce que nous réservera ce développeur ingénieux.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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