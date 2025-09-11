Diablo 4 : John Yang, un développeur illustre de Diablo 3, réintègre son ancienne équipe



le 11 septembre 2025 à 12h24 Publié par Amandine Paccou le 11 septembre 2025 à 12h24

"Sephuz" a fait part de son retour au sein de l'équipe de développement de Diablo IV en septembre 2025. John Yang s'était démarqué il y a près d'une décennie pour son travail chez Blizzard, et sa réintégration est accueillie avec enthousiasme par les joueurs.