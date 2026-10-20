Diablo 4 : Comment obtenir le cosmétique de portail arc-en-ciel dans le niveau secret du Whimsyshire en saison 15 ?

Le monde féerique du Whimsyshire fait son grand retour dans la saison 15 de Diablo IV. Découvrez comment accéder à ce niveau secret arc-en-ciel et décrocher le très convoité cosmétique de portail Cuddly Conduit.

La saison 15 de Diablo IV comprend plusieurs allusions et références à Diablo III, et après la découverte du niveau secret des vaches au printemps 2026, les joueurs peuvent enfin arpenter le Whimsyshire, le niveau arc-en-ciel. Ce monde parallèle, imaginaire, fantaisiste et coloré fait ainsi son grand retour, et permet de décrocher un cosmétique de portail à son image, le Cuddly Conduit.

Comment accéder au niveau arc-en-ciel sur Diablo IV (saison 15) ?

Contrairement à Diablo III où il fallait fabriquer un bâton spécifique via une longue quête, l'accès dans Diablo IV au niveau arc-en-ciel a été simplifié grâce à un objet : le Liquid Rainbow, l'arc-en-ciel liquide. Il peut être obtenu par l'intermédiaire du périple saisonnier (palier 5) ou de façon aléatoire, en éliminant des créatures dans le monde.

En l'utilisant, un portail coloré fera son apparition, et vous n'aurez qu'à l'emprunter pour pénétrer dans le Whimsyshire. Notez que des joueurs ont rapporté avoir vu de tels portails s'ouvrir dans le cadre de certains événements, comme l'élimination de gobelins au trésor (surtout Murl) et ou en complétant un Waking Nightmare.

Comment débloquer le cosmétique de portail Cuddly Conduit ?

En plus du plaisir de vous confronter à des oursons et des licornes au milieu d'un décor féerique, le niveau arc-en-ciel abrite un cosmétique unique pour votre portail de retour en Ville : le Cuddly Conduit. Pour le récupérer, il vous suffit de trouver et de vaincre le boss Neigh'relle, une licorne.

En remportant ce combat, vous débloquerez le titre Fancy Pants, et vous aurez une faible chance de recevoir The Perfect Cupcake. Il s'agit d'un objet mythique, dont le taux de drop exact est inconnu pour l'instant.

Nous savons toutefois qu'il faut compter entre 20 et 100 éliminations pour espérer l'acquérir, peut-être même plus si la chance n'est pas avec vous. Une fois que vous l'aurez ramassé, vous validerez un haut-fait secret et déverouillerez le cosmétique de portail Cuddly Conduit.

Il ne vous restera plus qu'à aller en ville pour équiper votre tout nouveau portail arc-en-ciel, sans doute le cosmétique le plus rare de cette saison 15 de Diablo IV.