Diablo 4 : Une présentation secrète des changements à venir a été organisée en juillet 2025

Des créateurs de contenu ont été invités à découvrir une présentation des changements à venir sur Diablo IV en juillet 2025.
À la fin du mois de juin 2025, Adam Fletcher, responsable de la communauté de Diablo IV
, rassurait les joueurs en évoquant de grands changements à venir
, en réponse à des plaintes répétées et multiples. Il est vrai que le fossé entre le développeur et la communauté n'a de cesse de se creuser, c'est pourquoi Blizzard se doit d'apporter des solutions pour donner un second souffle à son titre. Les nouveautés futures risquent d'arriver un peu plus tôt que ce que nous imaginions, car des créateurs de contenu ont eu le privilège de découvrir un vaste teaser relatif à l'avenir de Diablo IV
en juillet.
Des changements majeurs pourraient arriver plus tôt que prévu sur Diablo IV
En juillet 2025, des créateurs de contenu
ont été réunis par Blizzard afin de participer à une présentation dévoilant l'avenir de Diablo IV.
Bien que nous ne sachions pas ce qui a été teasé, il apparaît que les réactions des invités sont très positives, en témoigne "Wujido" sur le réseau X.
La nuit dernière, certaines personnes, moi y compris, ont eu un aperçu de l'avenir de #DiabloIV. Prenez tous les éléments à propos desquels je me plains depuis 1 an et demi, et imaginez que j'AI ENFIN eu l'impression d'être entendu.
Selon lui, le développeur a bel et bien tenu compte des doléances de la communauté,
car des solutions seraient proposées pour chaque plainte majeure. Il fait ainsi référence à des changements majeurs attendus depuis longtemps, qui ont été confirmés par Blizzard. Au cours d'une séance de streaming avec les développeurs, des ajustements au niveau des arbres de talent et des aspects ont été évoqués, mais il est tout à fait probable que d'autres refontes soient au programme.
En effet, Lucky Luciano de Maxroll a déclaré que Blizzard « était en train de mijoter quelque chose et a BEAUCOUP de choses prévues
», ce qui laisse présager un véritable bouleversement à venir sur Diablo IV.
Une nouvelle extension combinée à une refonte des systèmes du jeu est envisageable, mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons que spéculer sur ce point. Nous devrions en apprendre davantage d'ici peu, bien qu'il faudra patienter encore un peu pour que les hypothèses laissent place aux certitudes.
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