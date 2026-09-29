Diablo 4 : Les saisons se poursuivront après la sortie de Diablo 5

Diablo IV ne va pas s'arrêter subitement une fois que Diablo V sera sorti ; c'est ce qu'assure Brent Gibson en septembre 2026 dans une interview accordée à Icy Veins.

La révélation inattendue de Diablo V lors de la BlizzCon 2026, qui s'annonce comme l'épisode le plus sombre de la franchise, a soulevé une question cruciale quant à l'avenir de Diablo IV : que deviendra le jeu sorti il y a seulement trois ans ? Bien qu'aucune extension supplémentaire ne sera développée, le suivi saisonnier, lui, est assuré. Blizzard a clarifié sa feuille de route pour Diablo IV, en précisant que les mises à jour saisonnières ne seront pas abandonnées pour autant.

« Nous continuerons à créer du contenu tant que les joueurs seront au rendez-vous »

Ces derniers temps, Diablo IV a proposé des saisons particulièrement fournies, allant jusqu'à inclure des mini-remakes de campagnes historiques de la saga, à l'image de la saison 15. Interrogé sur la pérennité d'un tel rythme, le directeur du jeu, Brent Gibson, s'est voulu rassurant auprès de nos confrères d'Icy Veins.

Your Diablo 4 main isn't going anywhere… game director Brent Gibson says seasons will keep coming after Diablo 5 launches, as long as players keep showing up, just like D2 and D3. 🔥 https://t.co/7os26naFRQ #Diablo #Diablo4 pic.twitter.com/MHrtNJIRBB — Icy Veins (@icyveins) September 27, 2026

Nous prévoyons de soutenir les saisons tant que la communauté continuera de se manifester pour D4 [...] de manière similaire à ce que nous faisons pour D2 et D3. Il y a encore des joueurs sur ces jeux, et tant que vous serez au rendez-vous, nous continuerons à créer du contenu.

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Cette stratégie s'inscrit dans la continuité de la politique de Blizzard. Les structures saisonnières de Diablo II et Diablo III sont toujours actives aujourd'hui, à l'instar de Diablo II qui a même accueilli une nouvelle classe cette année. Cependant, à l'image de ses prédécesseurs, Diablo IV devrait à terme évoluer vers un mode de maintenance. Une fois Diablo V disponible, les saisons s'orienteront très probablement vers une rotation de thèmes passés plutôt que sur la création de régions, d'intrigues ou d'équipements inédits. Maintenir deux titres majeurs au sommet en simultané représente en effet un coût en ressources considérable, même pour un studio aussi colossal que Blizzard.

Par ailleurs, si le développeur préfère proposer Diablo V plutôt qu'un successeur à Lord of Hatred, ce n'est pas par hasard. Cette décision s'explique principalement par des choix narratifs : « nous devions lui donner son propre jeu », affirme le responsable du projet pour justifier ce choix. En officialisant la suite de la saga tout en maintenant en vie son prédécesseur, Blizzard tente d'assurer une transition en douceur pour sa communauté. Si la fin des extensions majeures marque indéniablement la fin d'une ère pour Diablo IV, son modèle saisonnier devrait continuer à faire vibrer les passionnés pendant encore plusieurs années.