Diablo 4 : L'un des plus grands secrets enfin révélé, la quête de la Pièce porte-bonheur est terminée

Après 3 ans de recherche, un secret emblématique de Diablo IV a été percé en septembre 2026. La quête de la Pièce porte-bonheur dévoile enfin son ultime étape et son combat de boss caché.

Après trois années d'investigations acharnées et des efforts communautaires importants, le groupe de chasseurs de secrets du Discord « Not Finding a Cow Level » vient de toucher au but. La quête cachée de la Pièce porte-bonheur (Lucky Coin), amorcée au lancement de Diablo IV et enrichie au fil des saisons, a révélé son ultime conclusion dans la saison 15 avec un combat de boss inédit et des récompenses exclusives.

Le secret de la Pièce porte-bonheur de Diablo IV a été levé

En septembre 2026, le mystère qui planait autour de la Pièce porte-bonheur de Diablo IV a enfin été percé. Intrigué par un étrange message à l'écran affichant « EverBonk: 1 » en jeu, l'utilisateur Morningstarbolt a publié une capture d'écran sur Reddit pour en comprendre l'origine. Assailli de questions sur sa localisation exacte par des membres du Discord de chasseurs de secrets, il a involontairement livré l'indice décisif. Dans la foulée, le 27 septembre 2026, l'utilisateur Echo-Sunray a partagé le guide complet sur le fil Reddit de Diablo IV, levant enfin le voile sur la marche à suivre pour déclencher l'ultime affrontement.

Formez un groupe complet de 4 joueurs. Vous devez traquer et éliminer simultanément (à quelques secondes d'intervalle) quatre élites rares spécifiques dans la région de Skartara. Une Pièce de très grande chance tombera alors pour chaque membre du groupe. Rendez-vous au sud de Temis et placez la pièce sous un oreiller. Patientez très exactement 24 heures. Vous disposez alors d'un créneau très strict de seulement 2 minutes pour revenir fouiller le coussin et récupérer l'Amulette des sombres présages. Si vous la manquez, il faut malheureusement tout recommencer. Équipez simultanément les trois objets secrets accumulés au fil des quêtes : l'Amulette des sombres présages, l'Anneau de malchance et l'Anneau de malédiction. Dirigez-vous vers la cabane de Lorath dans la zone Fractured Peaks. Portez impérativement le trio d'objets pour faire apparaître le portail menant au Foyer. Affrontez un conseil composé des Echoes of Donan, Neyrelle, et Lorath. Attention : vous devez garder l'amulette et les deux anneaux équipés durant l'intégralité du combat sous peine de ne recevoir aucun loot. La victoire vous donne accès à une Pièce horadrique. En la combinant dans le cube horadrique avec une paire de Bague de fiançailles et une Amulette égarée (obtenues via la pêche), vous fabriquerez un objet contenant le trio d'accessoires secrets.

Des récompenses sous le signe du prestige

Côté récompenses, n'attendez pas de l'équipement au-dessus des métas actuelles : cette quête vise avant tout le prestige et le clin d'œil cosmétique. En terrassant le conseil, vous débloquez le titre « Unlucky » en mode Softcore (ou « Hardcore » si accompli dans ce mode), ainsi que le trophée de boss mythique Horadric Coin.

L'Amulette des sombres présages (pouvoir d'objet 666) possède quant à elle un effet secondaire comique : une fois équipée hors des villes, des PNJ apparaissent autour de vous pour vous jeter des tomates au visage (pouvant vous étourdir), en référence directe au sort réservé à Lorath dans la campagne. Pour terminer, la fabrication finale permet de conserver indéfiniment la collection complète des bijoux secrets originaux.