Rod Fergusson quitte Blizzard et la direction de Diablo

En août 2025, Rod Fergusson a annoncé tirer sa révérence et laisser sa place à la direction de la franchise Diablo.
La franchise Diablo connaît des heures sombres en 2025, puisque les reproches de la communauté à l'encontre de Diablo IV
se multiplient, si bien que Blizzard a promis de grands changements que quelques privilégiés ont déjà découverts
. En plus de cela, un bouleversement majeur au sein de la direction s'est produit en août 2025, le départ de Rod Fergusson.
Rod Fergusson quitte Blizzard
Rod Fergusson, le directeur de la franchise Diablo, a annoncé son départ après 5 ans de service
, dans le l'objectif de vivre une nouvelle aventure. Au fil de sa longue carrière dans l'industrie vidéoludique, l'homme s'est forgé une grande réputation dans le domaine, en raison de sa capacité à proposer des solutions lorsque le développement d'un titre stagne. En effet, il avait contribué au portage de Counter Strike sur Xbox alors que le projet ne cessait de prendre du retard dans les années 2000, et avait su propulser Gears of War chez Epic Games un peu plus tard. Il avait rejoint Blizzard en 2020, et avait permis à l'entreprise de sortir Diablo II : Ressurected, Diablo Immortal, Diablo IV, ainsi que vessel of Hatred.
Après cinq années passées à faire progresser la franchise Diablo avec quatre grands lancements, il est temps pour moi de quitter Blizzard/Microsoft, l'épée à la main, et de voir ce que l'avenir me réserve. Les équipes sont prêtes pour réussir, avec un programme de sorties passionnant à venir. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons construit ensemble et impatient de voir ce qui attend Diablo, et ce qui m'attend moi aussi.
Des réactions mitigées
Sur Reddit
, la nouvelle a tout de suite suscité de nombreux commentaires, et aucune tendance claire ne se dégage. Tandis que certains ont salué le travail accompli par Rod Fergusson pour Diablo IV,
d'autres estiment que ce départ est une bonne chose au regard de l'état actuel du jeu.
Même si ce titre n'est pas fondamentalement mauvais, il ne répond pas vraiment aux attentes de la communauté qui regrette une monétisation de plus en plus abusive. Dernièrement, la collaboration avec Berserk
ayant entraîné la vente de cosmétiques à des prix exorbitants avait fait couler beaucoup d'encre, tout comme le coût du compagnon Renard
disponible en saison 9. Par ailleurs, des problèmes techniques redondants
et des ralentissements importants en jeu contribuent à creuser davantage le fossé qui sépare le développeur des joueurs. Le successeur de Rod Fergusson n'est pas encore connu à ce jour, mais il apparaît qu'il aura beaucoup à faire pour réconcilier la communauté de Diablo IV
avec Blizzard.
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