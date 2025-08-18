Diablo 4 : Quelle est la date de sortie de la saison 10 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 10 de Diablo IV dans cet article.
Après plusieurs saisons qui n'ont pas totalement convaincu les joueurs de Diablo IV
, un nouveau chapitre va s'ouvrir avec la saison 10, « Infernal Chaos »
. Une réconciliation entre Blizzard et la communauté pourrait se profiler, puisque l'une des activités privilégiées, les Hordes infernales, va faire l'objet d'une refonte majeure. Pour que vous ne manquiez pas ce rendez-vous, nous vous indiquons ici la date de sortie de la saison 10 de Diablo IV.
Quand sortira la saison 10 de Diablo IV, Infernal Chaos ?
Les Péchés des Horadrims sera plus courte que le Retour de Belial, puisque la saison en cours, la neuvième, ne sera active qu'un peu moins de 3 mois. En effet, après avoir démarré au début du mois de juillet, elle prendra fin le 23 septembre 2025, ce qui correspond à la date de sortie de la saison 10, « Infernal Chaos ».
Il ne vous reste donc que quelques semaines à patienter pour redécouvrir les Hordes infernales, qui abriteront de nouvelles créatures et des offrandes inédites ou retravaillées. Vous pourrez sans doute dès lors faire vos adieux aux soporifiques Soulspires, et affronter des Gobelins et autres monstres déchaînés grâce aux Vagues du Chaos. En plus de cela, le Conseil Déchu pourra laisser sa place à Bartuc.
Pour mener à bien vos aventures, vous pourrez vous vêtir d'Armures du Chaos, des objets uniques plus efficaces que les versions traditionnelles, d'autant que le taux de drop de ces équipements rares sera augmenté à tous les niveaux de difficulté
.
Comme d'habitude, des ajustements variés seront apportés à toutes les classes, de façon à renouveler les builds, et chacun pourra accroître sa puissance avec les Atouts du Chaos, des pouvoirs particuliers similaires aux horadriques de la saison 9. Enfin, en donjon du Cauchemar ou dans les Vagues infernales, des portails feront parfois leur apparition et libéreront des démons qui laisseront tomber des Boussoles infernales, la clé d'accès aux Hordes.
Rendez-vous donc dès le mardi 23 septembre 2025 pour découvrir la saison 10 de Diablo IV
, et relever de nouveaux défis dans les Hordes infernales.
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