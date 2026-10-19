Diablo 4 : Le mystère de la pièce manquante de l'armure bovine enfin résolu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 octobre 2026 à 14h32
Un mystère persiste depuis le début de la saison 15 de Diablo IV : les gants du set d'armure bovine. C'est finalement grâce à un ajout discret dans le patch 3.2.3, et à une interaction aussi insolite qu'inattendue, que le secret a enfin été levé en octobre 2026.
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Diablo 4 : Le mystère de la pièce manquante de l'armure bovine enfin résolu

Alors que la saison 15 de Diablo IV fait honneur à la nostalgie et aux clins d'œil emblématiques de la franchise, un mystère laissait la communauté perplexe depuis plusieurs semaines : où se cachaient les gants, la dernière pièce de l'ensemble d'armure bovine ?

La fin d'une chasse au trésor de plusieurs semaines : les gants bovins sont disponibles

Depuis quelques mois, les joueurs de Diablo IV s'en donnaient à cœur joie pour explorer le contenu nostalgique concocté par Blizzard. Entre une quête retraçant le parcours mythique du tout premier Diablo et la réapparition du célèbre niveau des vaches de Diablo II découvert en mai 2026, l'ambiance est plutôt festive pour tous ceux qui aiment enquêter et révéler des secrets bien gardés.

Cependant, un détail contrariait les joueurs : si la majorité des pièces du set de l'armure bovine avaient été rapidement localisées, les gants demeuraient introuvables. Pendant des semaines, la communauté a fouillé Sanctuaire de fond en comble, élaboré des théories et retourné chaque recoin du monde, sans succès.

set-bovin

Et pour cause : la pièce n'existait tout simplement pas encore en jeu ! C'est avec le déploiement du patch 3.2.3 cette semaine que Blizzard a discrètement intégré les gants bovins (Foreshanks of the Bovine), sans en faire la moindre mention dans les notes de patch.

Où se procurer les gants de l'armure bovine sur Diablo IV ?

Pour débloquer ces gants, la méthode est d'une simplicité déconcertante : il suffit de se rendre dans le Vieux Tristram, derrière la Cathédrale, et de caresser la vache qui s'y trouve désormais. Les gants apparaîtront alors, comme indiqué par nos confrères d'Icy Veins.

gants-bovin-loot

Pour rappel, le set d'armure bovine est composé de 4 autres pièces : 

  • Tête → sur le monstre Complete Nut durant l'événement Diablo Hellfire en périphérie de Tristram, accessible via les failles apparaissant dans le monde ouvert.
  • Torse → en battant Moophisto.
  • Jambières → en éliminant le Roi des Vaches dans le niveau secret des vaches.
  • Bottes → via la pêche sur l'île secrète accessible depuis le niveau des vaches.

Les gants sont à présent à votre portée, alors n'hésitez pas à vous les procurer sans tarder pour finaliser votre ensemble bovin sur Diablo IV.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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