Diablo 4 : Des changements pour le système du Reliquaire en saison 10, une promesse oubliée ?

Le Reliquaire, ce système controversé en place depuis la saison 8 de Diablo IV, ne bénéficiera d'aucun ajustement avec Chaos infernal, une omission qui consterne les joueurs.
Depuis la saison 8 de Diablo IV
, le Passe de combat a laissé sa place au système du Reliquaire, et cela fait grincer des dents la majeure partie de la communauté. Si l'espoir d'un changement avait été permis en juin 2025 lorsqu'Adam Fletcher affirmait que Blizzard œuvrait à des améliorations
, la dernière séance de streaming présentant les nouveautés de la saison 10
, Chaos infernal, a ravivé les hostilités sur Reddit.
Le Reliquaire demeurera inchangé en saison 10
Une semaine avant la sortie de la saison de Diablo IV
, Blizzard a partagé les notes de patch 2.4.0
de Chaos infernal, et à la surprise générale, aucun changement n'est prévu pour le Reliquaire.
Bien entendu, de nouveaux cosmétiques seront disponibles, mais le système demeurera identique à celui de la saison 9. Les joueurs n'ont pas tardé avant de faire part de leur mécontentement par l'intermédiaire de Reddit.
No Reliquary Changes in Season 10 (like were promised in Season 8)
byu/Soulvaki indiablo4
Comme indiqué dans le titre, Blizzard avait pourtant promis depuis la saison 8 et les premières controverses d'apporter des modifications au Reliquaire,
mais le développeur semble avoir oublié cela à l'approche de la sortie de la saison 10. Les commentaires sont presque unanimes : pas question d'investir de l'argent dans ce système avant une véritable mise à jour.
Une attente interminable ?
Si le Reliquaire est si impopulaire, c'est en raison du peu de récompenses qu'il offre en comparaison à l'ancien Passe de combat, et ce pour le même prix. Cet ajout avait creusé le fossé entre la communauté et Blizzard, et n'avait fait qu'empirer une situation déjà désastreuse pour Diablo IV.
En plus d'être assez pauvres en matière de contenu, les dernières saisons n'ont pas répondu aux attentes des joueurs ni proposé les changements espérés, par exemple concernant la trempe et le perfectionnement. Néanmoins, quelques-uns de ces points seront, selon la séance de streaming du 16 septembre, pris en compte pour la saison 11.
La patience des joueurs est ainsi encore sollicitée, mais comme toute chose, elle a ses limites, et Blizzard devrait sans doute accélérer la cadence pour éviter qu'une partie de la communauté ne tourne définitivement le dos à Diablo IV.
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