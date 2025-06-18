Diablo 4 : Des joueurs achètent accidentellement des cosmétiques avec des Platines à cause du design du Reliquaire

Le Reliquaire a de nouveau provoqué la colère des joueurs de Diablo IV à cause d'une erreur de conception les incitant à acheter par erreur des cosmétiques avec des Platines.
Le nouveau système du Reliquaire sur Diablo IV
accumule les reproches depuis son lancement avec la saison 8, et les joueurs estiment qu'en plus d'offrir moins de récompenses que l'ancien Passe de combat, le design en matière d'achat serait raté et donnerait lieu à des dépenses involontaires.
Une erreur de conception du Reliquaire engendre des achats involontaires
En juin 2025, un joueur de Diablo IV
a fait part de sa mésaventure avec le Reliquaire. En souhaitant obtenir un cosmétique pour Barbare, il a accidentellement cliqué sur le bouton du milieu, « Acheter avec des Platines », plutôt que celui de gauche, permettant d'acquérir l'objet avec des Jetons de faveur. Aucun message de confirmation
n'est apparu pour qu'il puisse faire marche arrière et corriger son erreur, si bien qu'il a dépensé 7,50 $ par erreur à cause d'une conception de l'interface jugée mauvaise.
I think it's devious of Blizz to put "buy with platinum" right next to use of ingame currency, with no confirmation prompt
byu/Loika indiablo4
Il ne serait d'ailleurs pas le seul à avoir été pris au piège selon les commentaires écrits à la suite de cette plainte partagée sur Reddit.
Les joueurs sur console sont encore plus susceptibles de se tromper
Pour beaucoup, l'option d'achat avec des platines, donc de l'argent réel, ne devrait pas être positionnée au centre de l'écran, et ne devrait même pas être plus mise en avant que celle avec de la monnaie gratuite. La situation serait d'ailleurs pire sur console selon certains utilisateurs.
En effet, vous devez commencer par appuyer sur la touche « Annuler » puis deux fois sur la croix directionnelle pour récupérer l'objet, ce qui accroît les risques de se tromper. La communauté estime alors que Blizzard essaie là d'encourager les joueurs à « double-dépenser » par erreur, car l'achat d'un tel cosmétique coûte environ les trois quarts du prix du Reliquaire.
Même si l'absence de confirmation d'achat est un véritable problème et témoigne d'une erreur de conception indiscutable, il n'est jamais bon de cliquer frénétiquement sans prendre le temps de lire. Les joueurs ayant vécu cette mésaventure en sont malheureusement en partie responsables, en particulier ceux qui évoluent sur PC. Il n'en demeure que pour éviter cela, Blizzard pourrait revoir le design du Reliquaire et le rendre plus intuitif, reste à savoir maintenant si le développeur proposera une telle amélioration en saison 9 dès juillet prochain.
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