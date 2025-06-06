Diablo 4 : Blizzard travaille à l'amélioration du système de Reliquaire

Le Reliquaire a fait grincer des dents plus d'un joueur de Diablo IV en saison 8, mais le développeur prévoit d'apporter des changements significatifs à ce système controversé.
S'il y a bien une chose que les joueurs de Diablo IV
n'ont vraiment pas appréciée avec la saison 8, c'est le nouveau système de Reliquaire
, remplaçant le traditionnel Passe de combat. En effet, beaucoup ont estimé que cela apportait moins de récompenses et beaucoup plus de confusion, c'est pourquoi Blizzard a indiqué revoir sa position.
Le Reliquaire, un système déroutant qui contrarie la communauté de Diablo IV
Avec le déploiement de la saison 8 de Diablo IV,
les joueurs ont pu découvrir le Reliquaire, un système se substituant au Passe de combat avec lequel ils évoluaient depuis près de deux ans. Or, le Reliquaire avait tout de suite créé la controverse
pour plusieurs raisons. Même si le prix demeurait correct, le nombre de récompenses à récupérer grâce à ce système (34) était bien moins important qu'avec le Passe de combat (90).
Le montant de pièces de platine disponible avait également été réduit, passant d'entre 600 et 700 à seulement 200, ce qui vous obligeait à économiser pendant 5 saisons au lieu de 3 pour recevoir l'accès premium du Passe. En plus de cela, le Reliquaire a généré de la confusion pour beaucoup : il est nécessaire de choisir à l'avance quel Passe vous souhaitez acquérir, et débloquer un Reliquaire empêche ensuite l'achat d'un Passe premium ou deluxe. Sans grande surprise, cette nouveauté n'a pas plu aux joueurs, et les plaintes se sont multipliées sur les réseaux. Vos doléances ne sont toutefois pas passées inaperçues aux yeux de Blizzard.
Blizzard prévoit d'apporter des changements au Reliquaire
Au regard du mauvais accueil réservé au Reliquaire
, le développeur a dans un premier temps affirmé au cours d'un live stream
le 22 mai 2025 avoir entendu vos « retours massifs
» et que l'équipe œuvrait déjà à des améliorations pour ce système
. Adam Fletcher, directeur du marketing social et de contenu, a précisé certains points dans un commentaire en juin 2025.
L'objectif est d'ajouter quelque chose pour tous les joueurs, et pas seulement pour ceux qui paient. Nous réfléchissons à des éléments concrets que les gens peuvent utiliser en développant leurs personnages pour les aider.
Pour les futurs objets issus de collaborations avec la boutique, l'équipe cherche à présenter de meilleures options et plus de valeur, afin que les joueurs ne soient pas limités à des objets très chers comme seule alternative.
Il apparaît que Blizzard souhaite que l'offre du Reliquaire puisse se rapprocher de celle de l'ancien Passe de combat, et nous pouvons peut-être nous attendre à constater ces ajustements dès le lancement des Péchés d'Horadrim. La collaboration controversée avec Berserk avait aussi fait couler beaucoup d'encre, un point sur lequel a tenté de rassurer Adam Fletcher en précisant que plus d'options vous seront proposées à l'avenir.
La saison 9 de Diablo IV
viendra ainsi sans doute réconcilier les joueurs avec Blizzard, d'autant que les Péchés d'Horadrim s'annonce être un chapitre prometteur. Pouvoirs horadriques
, mise à jour des donjons du Cauchemar
, baisse du coût du perfectionnement
et de plus de loots
sont au programme, alors préparez-vous à vous replonger au cœur de Sanctuaire pour découvrir toutes ces nouveautés en juillet 2025.
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