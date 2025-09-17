Diablo 4 : Blizzard répond aux questions des joueurs à propos de la saison 10

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 septembre 2025 à 11h41
La saison 10 de Diablo IV commencera en septembre 2025, et Blizzard a répondu à quelques questions relatives à son contenu quelques jours avant sa sortie.
Diablo 4 : Blizzard répond aux questions des joueurs à propos de la saison 10
Au cours d'une séance de streaming avec les développeurs de Diablo IV, Blizzard a présenté son avancée à la suite des tests menés sur le PTR de la saison 10, tout en répondant à quelques questions des joueurs.

Blizzard s'exprime au sujet de la saison 10 de Diablo IV

Le 16 septembre 2025, Blizzard a discuté de la saison 10 de Diablo IV au cours d'une séance de streaming. Les développeurs ont ainsi répondu à plusieurs questions, tout en expliquant ce que les tests effectués sur le PTR ont apporté. Hormis la refonte des Hordes infernales, la grande nouveauté de la saison sera les Armures du Chaos, inspirées de jeux de cartes, et visant à offrir des possibilités nouvelles et variées en matière d'équipement. Cet ajout sera réservé exclusivement à la prochaine saison, bien que certains éléments pourront être réintroduits plus tard. 

Miniature vidéo

Le développeur a également précisé que le taux de drop des Armures du Chaos ne diminuera pas si vous portez déjà un unique à cet emplacement. Concernant les mythiques, aucun changement n'est prévu en saison 10, mais cela pourrait advenir plus tard.

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Le PTR de la saison 11 amènera des ajustements au niveau du perfectionnement et des trempes, une demande récurrente au sein de la communauté, qui devra malheureusement prendre encore un peu son mal en patience. Néanmoins, le taux de drop des runes pourrait être revu si nécessaire pendant la saison 10.

gobelin-arc-en-ciel
Enfin, Blizzard a aussi confirmé l'existence du fameux Gobelin arc-en-ciel sur Diablo IV, aperçu à plusieurs reprises.

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Des réactions très mitigées

Même si cette fois, le développeur ne s'est pas contenté de proposer de nouveaux pouvoirs, comme tel est le cas depuis la saison des maléfices, il n'en demeure que le programme de Chaos infernal ne semble pas en mesure de réconcilier le développeur avec la communauté. En effet, les commentaires déposés sur YouTube ou Reddit sont pour la plupart négatifs. Pour beaucoup, les nouveautés sont insuffisantes, et n'inciteront pas plus que celles des saisons précédentes à créer des personnages secondaires, autrement dit, les joueurs estiment qu'ils tourneront rapidement en rond. 

Une refonte du système de talents, de nouveaux adversaires, davantage d'activités et plus de facilités pour récupérer des mythiques ou des runes sont pourtant demandés depuis des mois, et il apparaît qu'il faudra encore patienter pour que Diablo IV redevienne haletant. L'espoir est toutefois permis grâce au retour de John Yang dans l'équipe, qui pourrait contribuer à proposer une seconde extension renversante, marquée peut-être par l'ajout de la classe du paladin.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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