Diablo 4 : MàJ 2.4.0, les détails de la mise à jour de la saison 10

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14
La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.
Patch notes 2.4.0 de Diablo IV (Saison 10)
Saison du chaos infernal
Failles du chaos
- Réduction des dégâts infligés par les projectiles des vagues du chaos.
- Suppression du système de malus cumulable qui augmentait les dégâts subis par le personnage-joueur lorsqu'il était touché par une attaque provenant d'un portail du chaos.
- L'affixe de donjon du Cauchemar « faille du chaos » offre désormais des récompenses supplémentaires.
Armure du chaos
Nous avons ajouté de nouvelles armures du chaos pour pimenter le lancement de la saison.
- L'armure du chaos se distingue désormais visuellement des objets uniques normaux.
- Bartuc possède désormais des chances de plus en plus élevées d'octroyer une armure du chaos à mesure que les personnages-joueurs progressent dans les niveaux de Tourment, offrant davantage d'armures du chaos au niveau de Tourment IV que sur le RPT.
- Les armures du chaos sont désormais une récompense supplémentaire de butin mondial et ne remplacent plus les objets uniques.
- Barbares – Chef-d'œuvre de Ramaladni.
- Druides – Pierre de dolmen.
- Nécromanciens – Harnois de mutilation.
- Voleurs – Baiser de bandit.
- Sorciers – Héritage d'Esu.
- Sacresprits – Hausse-col de souimanga.
Avantages du chaosGénéral
Mélange singulier
Force prévalente
- Temps de recharge augmenté de 10 à 15 s. Le temps de recharge est désormais affecté par la réduction du temps de recharge.
- Durée augmentée de 4 à 5 s.
Altérations alternées
- Dégâts d'accablement augmentés de 50-100 %[x] à 75-125 %[x].
Chaos déchaîné
- Dégâts supplémentaires augmentés de 20-40 %[x] à 40-60 %[x].
Garde meurtrie
- Chances d'infliger un coup critique de l'explosion chaotique augmentées de 20 %[+] à 30 %[+].
- Bonus aux dégâts de l'explosion chaotique augmenté de 50-100 %[x] à 100-200 %[x].
- Armure supplémentaire réduite de 20-40 %[x] à 10-20 %[x].
BarbaresFureur déterminée
Chœur assourdissant
- Chances d'accabler augmentées de 20-40 %[+] à 30-50 %[+].
- Durée des effets de saignement augmentée de 100-200 %[+] à 150-250 %[+].
- Maximum de points de vie augmenté de 50-100 %[x] à 75-125 %[x].
- Dégâts augmentés de 100-200 %[x] à 150-250 %[x].
- Bonus de l'efficacité des cris augmenté de 20-40 % à 30-50 %[x].
DruidesPurger l'infection
Sauvagerie
- Auparavant : vos compétences principales infligent également 100-200 % de leurs dégâts de base sous forme d'empoisonnement pendant 4 s. Les dégâts directs infligés à une cible adverse empoisonnée utilisent 5 points d'esprit pour garantir un coup critique.
- Maintenant : vos compétences principales infligent également 100-200 % de leurs dégâts de base sous forme d'empoisonnement pendant 4 s. Les dégâts directs infligés à une cible adverse empoisonnée utilisent 5 points d'esprit pour garantir un coup critique qui inflige 30-60 % de dégâts supplémentaires.
Surabondance
- Dégâts d'invocation augmentés de 30-60 %[x] à 40-80 %[x].
- Auparavant : chaque tranche de 50 points d'esprits générés au-delà du maximum augmente vos dégâts de 10-20 %[x] pendant 5 s. Cet effet peut se cumuler, mais n'est pas réinitialisé. (Cumulable jusqu'à 50 fois.)
- Maintenant : chaque tranche de 100 points d'esprits générés au-delà du maximum augmente vos dégâts de 50-100 %[x] pendant 5 s. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 3 fois, mais n'est pas réinitialisé.
NécromanciensÉquilibre altéré
Tempête d'os
Armée de morts
- Durée réduite de 4 à 2 s.
- Les tempêtes d'os sont désormais limitées à 10 tempêtes actives à la fois.
Sombres faucheurs
- Dégâts augmentés de 80 à 100 %.
Profanation des morts
- Auparavant : vos guerriers squelettes utilisent désormais également Fauchage, qui inflige 50-150 % des dégâts normaux en plus de leurs attaques régulières. Remarque : le temps de recharge était auparavant de 5 s.
- Maintenant : vos guerriers squelettes ont 25 % de chances d'utiliser Fauchage, qui inflige 50-150 % des dégâts normaux, au lieu de leur attaque de base.
- Auparavant : vous pouvez consommer chaque cadavre deux fois. La consommation d'un cadavre crée une explosion chaotique qui inflige 200-400 % de dégâts d'ombre.
- Maintenant : vous pouvez consommer chaque cadavre deux fois. La consommation d'un cadavre crée une explosion chaotique qui inflige 200-400 % de dégâts d'ombre. Après avoir consommé 10 cadavres, vous devenez inarrêtable pendant 2 s.
VoleursFrappes énervées
Grenades chaotiques
- Auparavant : vous ne générez plus d'énergie de manière passive. Vous bénéficiez des effets suivants :
- +50-100 % de chances que vos lames sournoises frappent deux fois ;
- +50-100 % de chances que Rafale inflige le double de dégâts ;
- +50-100 % de chances que les projectiles de Déluge soient lancés deux fois ;
- +50-100 % de chances que les projectiles de Tir rapide soient lancés deux fois ;
- +50-100 % de chances que les projectiles de Tir pénétrant soient lancés deux fois.
- Maintenant : vous ne générez plus d'énergie de manière passive. Vos compétences principales infligent 100-150 %[x] de dégâts supplémentaires.
- Auparavant : vos grenades étourdissantes déclenchent également une explosion chaotique qui inflige 50-100 % de dégâts physiques. Les explosions chaotiques génèrent 5 points d'énergie si elles touchent une cible adverse.
- Maintenant : vos grenades étourdissantes déclenchent également une explosion chaotique qui inflige 100-200 % de dégâts physiques. Lorsque vous lancez des grenades étourdissantes, vous en lancez 1 de plus. Les explosions chaotiques génèrent 5 points d'énergie si elles touchent une cible adverse.
SorciersCombinaisons explosives
Bouclier de mana
- Auparavant : l'utilisation d'une compétence de base augmente les dégâts de votre prochaine compétence principale de 30-50 %[x], jusqu'à un maximum de 3 fois.
- Maintenant : l'utilisation d'une compétence de base augmente les dégâts que vous infligez de 10-20 %[x] pendant 5 s, jusqu'à un maximum de 3 fois.
Convocation des esprits
- Le délai pendant lequel il est nécessaire d'éviter de subir des dégâts afin que la régénération de mana supplémentaire se déclenche a été réduit de 4 à 2 s.
- Auparavant : l'utilisation d'une compétence hors compétence ultime a 1 % de chances d'invoquer les esprits du type de cette compétence, qui infligent 100-200 %[x] de dégâts supplémentaires. Cette probabilité est augmentée de 1 % de vos dégâts de compétence ultime, jusqu'à un maximum de 10 %.
- Maintenant : l'utilisation d'une compétence hors compétence ultime a 1 % de chances d'invoquer les esprits du type de cette compétence, qui infligent 100-200 %[x] de dégâts supplémentaires. Cette probabilité est augmentée de 1 % de vos dégâts de compétence ultime, jusqu'à un maximum de 10 %. Vos compétences ultimes bénéficient de toutes leurs améliorations.
Mises à jour d'équilibrage
Toutes les classesTrempe
- Les ressources restaurées grâce à l'utilisation d'une compétence ultime ont été réduites de 35/40/45 à 10/14/18.
- Coup de chance : les chances de restaurer un pourcentage de ressources ont été remplacées par 6/10/12 ressources fixes.
BarbaresEffets passifs
Arsenal ambulant
Aspect légendaire
- Le bonus dure désormais 15 s (au lieu de 10).
Aspect d'extinction retardée
Objets uniques
- Auparavant : avec la réduction du temps de recharge, les dégâts de Jet puissant et Poigne de fer deviennent multiplicatifs, et sont également augmentés de 125-250 %[x].
- Maintenant : avec la réduction du temps de recharge, les dégâts de Jet puissant et Poigne de fer deviennent multiplicatifs, et sont également augmentés de 25 %[x]. De plus, les compétences de maîtrise d'arme infligent 15-35 %[x] de dégâts supplémentaires.
Sabre de Tsasgal
Martelenfer
- Amélioration passive réduite de 3-5 % à 3-4 % et amélioration active augmentée de 6-10 % à 9-12 %.
Sabots du dieu de la montagne
- Dégâts supplémentaires infligés aux adversaires en feu améliorés de 50-75 % à 75-150 %.
Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
- Le drain de fureur est désormais limité à 40 points de fureur par seconde.
Parangon
- Auparavant : lorsque vous obtenez Rage du berserker tout en étant déjà sous cet effet, vous avez 40-60 % de chances d'enrager davantage, ce qui vous octroie 35 %[x] de dégâts supplémentaires, 6 points de fureur par seconde et 10 % de réduction du temps de recharge.
- Maintenant : lorsque vous obtenez Rage du berserker tout en étant déjà sous cet effet, vous enragez davantage, ce qui vous octroie 35-50 %[x] de dégâts supplémentaires, 6 points de fureur par seconde et 10 % de réduction du temps de recharge.
Nœud rare Impertinence
- La réduction des dégâts des cibles à proximité est remplacée par une réduction des dégâts des élites.
DruidesEffets passifs
Fureur de la Nature
Objets
- Les compétences de votre barre d'action sont désormais les plus susceptibles d'être déclenchées.
Basilic
Aspect du traque-tempêtes
- Auparavant : Lorsque vous touchez une cible pour la première fois avec une compétence de terre, vous lui infligez Pétrification pendant 3 s. Cet effet ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 5 s contre un boss. Pétrification lui inflige 300-900 % de dégâts physiques supplémentaires.
- Maintenant : Pétrification inflige désormais 300-900 % de dégâts physiques. Les compétences de terre pétrifient les adversaires en bonne santé pendant 3 s.
- Auparavant (RPT) : Tornade attire les cibles non-élites et inflige 10-20 %[x] de dégâts supplémentaires pour chaque adversaire ou objet qui se trouve à l'intérieur.
- Maintenant : Tornade attire les cibles non-élites et inflige 20-40 %[x] de dégâts supplémentaires. Chaque adversaire ou objet qui se trouve à l'intérieur de la tornade augmente les dégâts de 10 %[x] supplémentaires.
- Le comportement de la tornade a été amélioré.
- La zone considérée comme étant « à l'intérieur de la tornade » est désormais plus grande, afin de mieux correspondre aux effets visuels et de pouvoir profiter plus facilement du bonus.
NécromanciensCompétences
Afflux sanguin renforcé
Afflux sanguin paranormal
- Auparavant : Afflux sanguin vous rend 3 % de votre maximum de points de vie lorsque vous drainez le sang des adversaires. Si vous drainez le sang d'au moins 4 adversaires, vous récupérez 3 % de votre maximum de points de vie supplémentaires.
- Maintenant : si une cible adverse est blessée par la nova d'Afflux sanguin, vous obtenez 1 cumul de Sang accablant. Lorsque vous avez 5 cumuls de Sang accablant, votre prochain Afflux sanguin accable les adversaires.
Afflux sanguin surnaturel
- Auparavant : si une cible adverse en bonne santé est blessée par la nova d'Afflux sanguin, vous obtenez 1 cumul de Sang accablant. Lorsque vous avez 5 cumuls de Sang accablant, votre prochain Afflux sanguin accable les adversaires.
- Maintenant : lorsque vous ramassez un orbe de sang, vous obtenez 3 cumuls de Sang accablant.
Prélèvement
- Dégâts supplémentaires lorsque vous bénéficiez d'une fortification augmentés de 30 %[x] à 50 %[x].
Prélèvement renforcé
- Dégâts augmentés de 110 à 130 %.
Aspect légendaire
- Le nombre d'utilisations requises pour accabler est désormais de 5 (au lieu de 6).
Aspect de sang insatiable
Aspect de pointes d'hémorragie
- Dégâts augmentés de 40-80 % à 60-100 % des dégâts normaux de Prélèvement.
Aspect putréfié
- Dégâts supplémentaires lorsque vous bénéficiez d'une fortification augmentés de 30 %[x] à 50 %[x].
Objets uniques
- Nombre de cibles enchaînées de Décomposition augmenté de 2 à 4.
Le Mur vigilant
Évangile de fidèle
- Désormais limité à 100 %[x] de dégâts critiques.
Étreinte de Cruor
- Bonus aux dégâts augmenté de 10-30 %[x] à 20-40 %[x].
- Dégâts infligés par les mini novas d'Afflux sanguin augmentés de 27-47 % à 40-80 % des dégâts de l'arme.
VoleursCompétences
Dissimulation subversive
Piège mortel
- L'encadré d'aide a été reformulé.
- Durée de vulnérabilité augmentée à 4 s.
Objets uniques
- Rayon de portée légèrement réduite.
- Commentaire de l'équipe de développement : cette augmentation est à peu près 50 % plus importante par rapport à la saison 9.
Orphelineuse
Parangon
- Auparavant : les compétences de base et principales qui utilisent cette arme rechargent désormais. Les compétences de Recharge infligent 250-300 % de dégâts supplémentaires et une compétence de Recharge sur deux bénéficie du double de ce bonus.
- Maintenant : les compétences de base et principales qui utilisent cette arme rechargent désormais. Les compétences de Recharge infligent 250-300 % de dégâts supplémentaires et une compétence de Recharge sur deux augmente ce bonus de 50 %[x] pendant 2 s.
Savant stratagème
Prime exotique
- Auparavant : vos bonus de points de combo n'infligeant pas de dégâts sont augmentés de 33 % lorsque vous dépensez 3 points de combo.
- Maintenant : vos bonus de points de combo sont augmentés de 40 % lorsque vous dépensez 3 points de combo.
Ficelles du métier
- Dégâts augmentés de 30 %[x] à 50 %[x].
Coup bas
- Dégâts augmentés de 30 %[x] à 50 %[x].
Embuscade mortelle
- Auparavant : vous infligez 5 %[x] de dégâts supplémentaires pour chaque adversaire à proximité subissant un effet de perte de contrôle, jusqu'à un maximum de 25 %[x]. Tout boss stupéfié à proximité octroie le bonus maximal.
- Maintenant : vous infligez 30 % de dégâts supplémentaires, et ces dégâts sont doublés contre les adversaires sous l'effet d'une perte de contrôle.
Instinct de Leyrana
- Dégâts augmentés de 30 à 50 %.
Aucun témoin
- Auparavant : quand la jauge de Vision intérieure est pleine, vos chances d'esquiver augmentent de +100 % pendant 2 s. Vos prochaines compétences principales infligent des dégâts supplémentaires à hauteur de x25 % du bonus de dégâts de votre compétence principale tant que la jauge de Vision intérieure est pleine, jusqu'à x60 %.
- Maintenant : les dégâts de votre compétence principale sont augmentés de 60 %. Quand la jauge de Vision intérieure est pleine, vos chances d'esquiver augmentent de +100 % pendant 2 s.
Abus de faiblesse
- Dégâts des compétences ultimes augmentés de 20 à 30 %.
- Limite de dégâts augmentée de 40 à 60 %.
Danse macabre
- Auparavant : coup de chance : lorsque vous touchez une unité adverse vulnérable, vous avez jusqu'à 60 % de chances d'augmenter les dégâts que vous infligez de 1 %[x] pendant 25 s, jusqu'à un maximum de 25 %[x]. Lorsque vous atteignez 25 cumuls, ce bonus subsiste pendant 6 s avant d'expirer.
- Maintenant : vous infligez 45 % de dégâts supplémentaires contre les cibles vulnérables. Lorsque vous touchez une cible vulnérable pour la première fois, les dégâts qu'elle inflige sont réduits de 20 % pendant 6 s.
- Dégâts augmentés de 30 à 50 %.
SorciersAspect légendaire
Aspect d'éclair chargé
Objets uniques
- Auparavant : tant que vous avez des charges d'énergie crépitante, Décharge électrique dépense une charge pour créer également une vague qui inflige 100-140 % de dégâts supplémentaires dans la zone.
- Maintenant : Énergie crépitante inflige 40-60 %[x] de dégâts supplémentaires. Tant que vous avez des charges d'énergie crépitante, Décharge électrique dépense une charge pour créer également une vague qui inflige des dégâts d'énergie crépitante dans la zone.
Camée débordant d'Esadora
Bâton de Lam Esen
- La décharge est désormais plus rapide.
- Les chances de restaurer une charge sont désormais de 5 % (au lieu de 2 %).
Azurite galvanique
- Dégâts par seconde de durée de vie de la décharge augmentés de 20-40 % à 60-80 %.
Parangon
- Rangs supplémentaires à la compétence Synergies élémentaires supprimés.
- Ajout de rangs supplémentaires à la compétence Convulsions.
Surtension statique
Trempe
- Auparavant : si vous frappez les adversaires au moins 8 fois en une seconde avec des compétences de foudre, vous récupérez 30 % de votre maximum de mana et les dégâts que vous infligez augmentent de 50 %[x] pendant 8 s.
- Maintenant : si vous frappez les adversaires au moins 8 fois en une seconde avec des compétences de foudre, vous récupérez 30 points de régénération de mana et les dégâts que vous infligez augmentent de 50 %[x] pendant 2 s.
- Commentaire de l'équipe de développement : l'octroi d'un pourcentage de maximum de mana s'est avéré trop puissant lorsqu'il était associé à l'avantage du chaos « Bouclier de mana ». Cette nouvelle version continuera à fonctionner en synergie avec le bonus de régénération de mana de Bouclier de mana, et le délai pendant lequel il est nécessaire d'éviter de subir des dégâts afin que la régénération de mana supplémentaire se déclenche a été réduit de 4 à 2 s.
Augmentations prismatiques
- Trempe « +Lames de glace lors de l'utilisation » supprimée.
- Ajout de chances qu'Énergie crépitante touche jusqu'à 3 cibles supplémentaires.
- Commentaire de l'équipe de développement : cela augmente également le nombre de frappes avec le Camée débordant d'Esadora lors de la décharge.
SacrespritsSalle des Esprits
Salle du gorille principale
Compétences
- Dégâts d'épines augmentés de 100 à 150 %.
Main écrasante effrénée
Revanche
- Bonus aux dégâts augmenté de 3 à 5 %, jusqu'à 40 % au lieu de 24 %.
Revanche améliorée
- Dégâts augmentés de 150 à 175 %.
Choc traumatisant
- Bonus de dégâts cumulés augmenté de 5 % à 20 %, jusqu'à un maximum de 200 % (au lieu de 100 %).
- Nombre total de cumuls requis pour atteindre le bonus maximal réduit de 20 à 10.
Choc traumatisant renforcé
- Dégâts augmentés de 30 à 65 %.
Le protecteur
- Bonus aux dégâts augmenté de 600 à 825 %.
Le dévoreur
- Inflige désormais les dégâts d'épines du rang 5 toutes les 0,5 s au lieu de toutes les 1 s.
Dévoreur harmonieux
- Dégâts de ligne droite augmentés de 140 à 200 %.
- Dégâts de crachat augmentés de 40 à 95 %.
Effets passifs
- Bonus aux dégâts de poison augmenté de 50 à 100 %.
Postures adaptées
Frappes vitales
- Bonus aux statistiques principales augmenté de 75 à 100 %.
Aspects légendaires
- Dégâts contre les cibles vulnérables augmentés de 80 à 100 %.
Aspect de puissance des plaines
Aspect d'inexorabilité
- Dégâts par cumul de férocité réduits de 2-5 % à 1-2,5 %.
Parangon
- Auparavant : chaque 3e occurrence consécutive de Main écrasante produit 10 impacts supplémentaires autour de vous, infligeant 25-45 % de ses dégâts de base par coup.
- Maintenant : chaque 3e occurrence de Main écrasante produit 10 impacts supplémentaires autour de vous, qui infligent 40-80 % de ses dégâts.
Combat rapproché
Bouclier visqueux
- Bonus aux dégâts augmenté de 15 à 30 %.
Remède amer
- Bonus aux dégâts cumulable augmenté de 1 % à 2 %.
Révélation
- Bonus aux dégâts de poison augmenté de 40 à 60 %.
Volonté
- Bonus aux dégâts de base augmenté de 15 à 30 %.
Convergence
- Bonus aux dégâts de base augmenté de 3 à 6 %.
Sape
- Bonus aux dégâts augmenté de 3,5 à 7 %.
- Bonus aux dégâts maximum augmenté de 30 % à 60 %.
- Bonus aux dégâts augmenté de 30 à 60 %.
Hordes infernales
Vagues du chaosCommentaire de l'équipe de développement : nous nous réjouissons de constater que les vagues du chaos apportent une bonne dose de divertissement aux hordes infernales, mais nous savons que si elles apparaissent trop souvent, elles risquent de prendre le pas sur l'identité même du mode, réputé pour favoriser les configurations originales. Afin de préserver la singularité des vagues du chaos et de garantir des parties intéressantes et uniques, nous avons réduit le nombre d'apparitions de vagues du chaos.
- Réduction de la probabilité de faire apparaître de l'éther lors d'une élimination lorsque vous détenez un reliquaire dans la vague du chaos du reliquaire, de 25 % à 10 %.
- Les types de vagues du chaos disposent désormais de différentes raretés. Par exemple, les gobelins éthérés seront plus rares.
- Le personnage-joueur ne lâche désormais plus le reliquaire s'il est insensible lorsque la foudre chaotique le frappe pendant la vague du chaos du reliquaire.
- Le nombre de vagues du chaos par manche de horde infernale a été réduit de 3/4/5 à 1/1-2/2. Ces valeurs correspondent respectivement aux manches de 6/8/10 vagues de horde infernale.
- Les vagues du chaos apparaissent désormais de manière plus imprévisible qu'auparavant.
- La description lors du choix de vagues du chaos mentionne désormais également que de l'éther supplémentaire peut être gagné.
- Les fantômes des vagues du chaos spirituelles réagissent désormais beaucoup plus rapidement lorsque le personnage-joueur entre en collision avec eux.
- Les masses éthérées du chaos ne peuvent plus être soignées. Contrairement aux idées reçues, elles sont étonnamment chatouilleuses.
- Il est désormais possible de trouver de l'éther supplémentaire dans les failles du chaos à l'intérieur de la vague du chaos du siège forcené. Cela permet de s'assurer que la vague du chaos a plus de chances de fournir de l'éther.
- La quantité maximale d'éther pouvant être obtenue grâce à une masse éthérée en pleine santé lors de la vague du chaos du siège forcené a été augmentée de 80 à 200.
- La fermeture des failles du chaos au cours de la vague du chaos du siège forcené peut générer des failles supplémentaires, et ainsi augmenter progressivement l'intensité du mode.
Ajustements apportés à l'éther de baseCommentaire de l'équipe de développement : nous avons constaté que des choix d'offrandes infernales lucratifs permettaient de gagner trop d'éther, ce qui nuisait à l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises parties. Nous avons augmenté la quantité d'éther de base octroyée par les évènements éthérés afin que le pourcentage d'éther gagné lors d'une partie représente davantage votre capacité à éliminer simplement des monstres.
- Masse éthérée augmentée de 1 à 3 éthers de base.
- Démon éthéré augmenté de 2 à 4 éthers de base.
- Flèches spirituelles augmentées de 1 à 5 éthers de base.
- Gobelins éthérés réduits de 25 à 20 éthers de base.
Masses éthérées
- Les offrandes de masse grouillantes, infernales et ancrées ont désormais 50 % de chances de faire apparaître leurs évènements éthérés respectifs, au lieu de 30 % auparavant.
- Les masses haletantes ont été retravaillées. Les masses font désormais apparaître 1 éther supplémentaire pour chaque offrande sélectionnée, et le double pour les offrandes de masses sélectionnées.
- Les masses amassées ont été retravaillées : les masses éthérées ont désormais 30 % de chances de se reformer après avoir été détruites.
- Les championnes et champions des Enfers issus de l'offrande des masses infernales en tant que bonus des masses éthérées s'échelonnent désormais en fonction de vos offrandes supplémentaires de championnes et champions des Enfers.
Flèches spirituellesCommentaire de l'équipe de développement : les flèches spirituelles laissent à désirer depuis le lancement des hordes infernales. Nous avons soigneusement analysé les offres des flèches spirituelles et les avons modifiées afin qu'elles soient beaucoup plus lucratives lors d'une partie réussie. L'équipe continuera à suivre vos commentaires tout au long du lancement de la saison 10.
Commentaire de l'équipe de développement : ce changement a été apporté parce que l'éther de base a été augmenté.
- L'offrande des flèches ascendantes peut désormais apparaître au maximum deux fois, contre une seule auparavant.
- Gain d'éther de Flèches de sape augmenté de 1 à 3.
- Les multiplicateurs des flèches précieuses, inestimables et convoitées ont été modifiés et passent de 3x, 4x et 5x à 2,5x, 2,25x et 2x.
- La rareté des flèches précieuses, inestimables et convoitées a été modifiée et passe de normale, rare et légendaire à rare, légendaire et unique.
- La fréquence des flèches précieuses, inestimables et convoitées a été réduite, d'une réduction à 75 % de la fréquence précédente d'une réduction à 50 % de la fréquence précédente.
- Les flèches corruptrices ont été renommées en flèches affamées et retravaillées.
- La malédiction attire désormais les personnages-joueurs et les adversaires situés à l'extérieur vers l'intérieur de la zone. De plus, la probabilité d'obtenir de l'éther sur les adversaires a été augmentée de 20 % à 33 %.
- Les flèches transitives ont été renommées en flèches ascendantes et retravaillées.
- Elles provoquent désormais l'apparition d'une flèche spirituelle au début de chaque vague et renforcent les adversaires à l'intérieur des flèches spirituelles.
Démons et seigneurs
- Les démons colossaux multiplient désormais correctement l'éther obtenu auprès des démons éthérés qui se transforment en seigneurs éthérés.
- Lorsque les offrandes de démons colossaux et de légions démoniaques sont actives en même temps, les démons éthérés qui remplacent les élites apparaissent désormais correctement sous la forme de seigneurs éthérés.
- La destruction par les flammes infernales provoquée par les offrandes des seigneurs éthérés est désormais plus modérée et disparaîtra correctement lorsqu'un seigneur éthéré sera vaincu.
Championnes et champions des Enfers
- Les championnes et champions des Enfers invoqués sont désormais une offrande infernale légendaire au lieu d'ordinaire, et les championnes et champions des Enfers en embuscade sont désormais une offrande infernale ordinaire au lieu de légendaire.
- Rareté des championnes et champions des Enfers météoriques augmentée de normale à rare.
- Les championnes et champions des Enfers invoqués ont désormais seulement 20 % de chances de faire apparaître des championnes et champions des Enfers supplémentaires lors d'un évènement éthéré (au lieu de 100 %).
Divers
- Le Boucher enflammé des hordes infernales dispose désormais de points de vie supplémentaires et inflige davantage de dégâts.
- Bartuc ne devient plus invulnérable. Au lieu de cela, il emploie les nouveaux mécanismes de bouclier des boss de repaire (voir plus bas dans les notes de mise à jour).
- Les hordes exaltées sont désormais une offrande infernale rare, au lieu d'une offrande ordinaire.
- Gain d'éther de la pluie brûlante par vague augmenté de 3-9 à 9-15.
- Gain d'éther de la colère des Enfers par vague augmenté de 6-12 à 15-25.
- Rareté de l'offrande infernale de la colère des Enfers augmentée d'ordinaire à rare.
- Le gain d'éther du Boucher enflammé a été augmenté de 75 à 100.
- Les chances d'apparition de gobelins éthérés lors des évènements éthérés initiés par l'offrande de gobelin éthéré ont été augmentées de 10 % à 20 %.
- Les descriptions des bienfaits et des fléaux sont désormais nettement plus détaillées et fournissent des chiffres exacts lorsque cela est possible.
- Les monstres champions n'apparaîtront plus dans les hordes infernales.
- Les offres sont désormais pondérées différemment et devraient être moins prévisibles.
Mises à jour générales
- Le Boucher enflammé des hordes infernales dispose désormais de points de vie supplémentaires et inflige davantage de dégâts.
- Bartuc ne devient plus invulnérable. Au lieu de cela, il emploie les nouveaux mécanismes de bouclier des boss de repaire (pour plus de détails, consultez la section « Boss des repaires » plus bas dans les notes de mise à jour).
Corrections de bugs
Saison du chaos infernal
- Correction d'un problème à cause duquel la faille du chaos mythique n'offrait pas toujours un objet mythique en récompense une fois terminée.
- Correction de plusieurs problèmes visuels avec les pièces d'armure du chaos.
- Correction d'un problème à cause duquel l'armure du chaos de perfectionnement n'utilisait pas les âmes oubliées.
- Correction d'un problème à cause duquel Bris de roche affirmé ne réinitialisait pas correctement le temps de recharge de vos compétences principales lorsque vous utilisiez l'avantage du chaos Frappes combinées.
- Correction d'un problème à cause duquel Cri de ralliement et Cri provocateur recevaient un bonus incorrect de la part de l'avantage du chaos Chœur assourdissant.
- Correction d'un problème à cause duquel le fait de vaincre Bartuc faisait apparaître des objets permettant d'obtenir des avantages du chaos au lieu de les débloquer directement.
- Correction d'un problème à cause duquel les compétences de base avec un pouvoir instable ne déclenchaient pas les temps de recharge chaotiques.
- Correction de divers autres problèmes à cause desquels les armures et les avantages du chaos ne fonctionnaient pas comme prévu dans divers contextes.
JeuHordes infernales
Barbares
- Correction d'un problème à cause duquel les gobelins éthérés ne laissaient pas toujours apparaître de l'éther.
- Correction d'un problème à cause duquel les membres du groupe pouvaient utiliser gratuitement l'offrande de Bartuc en dehors des hordes infernales lorsqu'elle était sélectionnée.
- Correction d'un problème à cause duquel les personnages-joueurs pouvaient rejoindre un groupe lorsque Bartuc avait déjà été invoqué et obtenir des récompenses.
- Correction d'un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait se placer dans une zone spécifique pour éviter les dégâts infligés par Bartuc pendant la transition de phase.
- Correction d'un problème à cause duquel Bartuc pouvait être vaincu avant d'apparaître.
- Correction d'un problème à cause duquel les vagues de feu et les attaques laser de Bartuc pouvaient infliger plusieurs instances de dégâts au personnage-joueur à la fois.
- Correction d'un problème à cause duquel le Conseil funeste pouvait devenir invulnérable si trop de dégâts étaient infligés en même temps lors d'une partie en groupe.
- Correction d'un problème à cause duquel les championnes et champions des Enfers et les flammes infernales pouvaient persister après la fin d'une vague.
- Correction d'un problème à cause duquel les récompenses d'éther n'étaient pas cohérentes lors de l'élimination d'une vague de chaos gobeline.
- Correction d'un problème à cause duquel la zone d'effet du repoussement des masses éthérées était beaucoup plus étendue que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel les porte-chaos apparaissant lors de la vague initiale pouvaient perdre une grande partie de leurs points de vie.
- Correction d'un problème à cause duquel l'affixe « Les démons colossaux » ne remplaçait pas correctement les démons éthérés par des seigneurs éthérés.
- Correction d'un problème à cause duquel la santé affichée des flèches spirituelles n'était pas exacte lorsque les flèches transitives étaient actives.
Druides
- Correction d'un problème à cause duquel le Casque de bâtard hideux ne convertissait plus les dégâts en dégâts de feu en cas de changement d'arme.
- Correction d'un problème à cause duquel les bonus de rang 5 d'Appel des Anciens et de Courroux du berserker ne bénéficiaient pas du Sabre de Tsagal.
Nécromanciens
- Correction d'un problème à cause duquel Rage du grizzly n'augmentait pas périodiquement les dégâts infligés par le personnage-joueur comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel les corbeaux pouvaient s'échelonner indéfiniment lorsqu'ils étaient lancés automatiquement.
- Correction d'un problème à cause duquel Volonté inébranlable d'Airidah pouvait infliger des dégâts d'ombre au lieu de dégâts physiques.
- Correction d'un problème à cause duquel les flaques de Porte-Lumière putride ne fonctionnaient pas correctement sur certains terrains, comme dans la zone de boss de Bélial.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect équilibré ne fonctionnait pas en ville.
Voleurs
- Correction d'un problème à cause duquel le Mur vigilant n'augmentait pas correctement les dégâts critiques lorsque plusieurs tempêtes d'os étaient actives.
- Correction d'un problème à cause duquel la prison d'os du Souvenir d'Indira ne se déclenchait pas lors de l'utilisation de Vague de sang.
- Correction d'un problème à cause duquel les serviteurs ne réapparaissaient pas toujours avec le nécromancien ou la nécromancienne.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect du grand festin n'obtenait pas correctement les rangs ancestraux.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect aphotique n'étourdissait pas correctement les adversaires et désactivait les dégâts supplémentaires infligés par les prêtres squelettes.
Sorciers
- Correction d'un problème à cause duquel Clone d'ombre ne bénéficiait pas du bonus aux dégâts d'Orphelineuse.
- Correction d'un problème à cause duquel Pluie de flèches pouvait cesser de fonctionner.
- Correction d'un problème à cause duquel l'imprégnation d'ombre de Foulée assassine ne s'appliquait parfois pas aux adversaires très proches de vous.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect expéditif ne fonctionnait pas avec l'Orphelineuse.
Commentaire de l'équipe de développement : il est prévu d'accorder un bonus aux dégâts pouvant atteindre 500 points de mana, mais il consommera tout le mana, même s'il est supérieur à 500. L'utilisation de cet aspect avec l'avantage du chaos Bouclier de mana devrait être très puissante, mais un grand pouvoir s'accompagne toujours d'un certain risque. Le délai de 4 s précédemment appliqué à la régénération de mana pour Bouclier de mana était un peu trop pénalisant pour ce style de jeu. Nous l'avons donc réduit à 2 s afin d'équilibrer les risques et les récompenses.
- Correction d'un problème à cause duquel Sphère foudroyante cessait d'infliger des dégâts lorsque vous gagniez suffisamment de vitesse d'attaque.
- Correction d'un problème à cause duquel les familiers invoqués par Liens des Sidhes ne bénéficiaient pas de leur amélioration.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect du serpent ne consommait que 500 points de mana maximum au lieu de tout le mana disponible.
Sacresprits
- Correction d'un problème à cause duquel Boule de feu destructrice infligeait davantage de dégâts à chaque rebond.
- Correction d'un problème à cause duquel Inferno n'appliquait pas toujours d'effet de vulnérabilité comme prévu.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus de dégâts de Protection harmonieuse ne s'appliquait pas correctement lors de l'utilisation de Hesha e Kesungi.
- Correction d'un problème à cause duquel Protection harmonieuse pouvait appliquer une barrière aux adversaires.
- Correction d'un problème à cause duquel Le protecteur n'appliquait pas la valeur de barrière prévue.
- Correction d'un problème à cause duquel Le protecteur pouvait réduire les dégâts infligés par le personnage-joueur.
- Correction d'un problème à cause duquel Le dévoreur ne bénéficiait jamais du bonus de dégâts de rang 5.
- Correction d'un problème à cause duquel Harmonie d'Ebewaka n'augmentait pas correctement les dégâts infligés par la tempête de feu du Hausse-col de souimanga.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus de dégâts de vulnérabilité de la salle des Esprits de l'aigle secondaire n'augmentait pas toujours comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait sortir de la carte en franchissant un portail du chaos avec Le chasseur.
- Correction d'un problème à cause duquel certains objets ancestraux pouvaient apparaître sans affixes supérieurs.
- Correction d'un problème à cause duquel la description de l'aspect cadavérique était incohérente entre le codex de puissance et les objets sur lesquels il figurait.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet visuel de la compétence Courroux du berserker des barbares n'apparaissait pas.
- Correction d'un problème à cause duquel Voile de la fausse mort pouvait octroyer plus de rangs de compétence passive que prévu.
- Diverses améliorations concernant les performances, la stabilité et la qualité visuelle.
Vessel of Hatred
Mises à jour du jeu
SacrespritsNouveaux objets
Hesha e Kesungi (gants uniques)
Affixes
Pouvoir unique
- +9-11 % à la vitesse d'attaque.
- +36,5-50 % de dégâts contre les cibles vulnérables.
- +10,5-15 % de réduction du temps de recharge des compétences ultimes.
- +2-3 rangs aux compétences de gorille.
Boss de repaire associés
- Le protecteur peut être invoqué à distance et ses coups attirent l'adversaire. Vos compétences de gorille infligent 30-50 % de dégâts supplémentaires aux adversaires dans cette zone, et ces dégâts sont doublés si les cibles sont renversées ou s'il s'agit d'un boss.
Salles des Esprits
- Grigoire
- Urivar
Salle du jaguar principale
Salle de l'aigle principale
- Les frappes supplémentaires ne bénéficient plus des bonus conférés par l'aspect de puissance des plaines.
- Dégâts des frappes supplémentaires augmentés de 15 à 20 %.
Salle de l'aigle secondaire
- Auparavant : l'utilisation d'une compétence d'aigle octroie 4 s du bonus de vitesse de déplacement de Plumes tempétueuses. Lorsque vous esquivez une attaque, vous projetez jusqu'à un maximum de 8 plumes tempétueuses pour chaque seconde restante, qui infligent chacune 125 % de dégâts de foudre et rendent les cibles vulnérables pendant 5 s. Toutes les compétences sont désormais des compétences d'aigle.
- Maintenant : l'utilisation d'une compétence d'aigle ou d'une esquive projette 6 plumes tempétueuses, qui infligent chacune 140 % de dégâts de foudre et rendent les cibles vulnérables pendant 5 s. Le bonus de vitesse de déplacement des plumes tempétueuses est doublé et toujours actif. Toutes les compétences sont désormais des compétences d'aigle.
Salle de mille-pattes principale
- Auparavant : chaque fois que vous parcourez 4 m, vos chances d'infliger un coup critique augmentent de 4 %. Ce bonus est réinitialisé 4 s après un coup critique.
- Maintenant : une utilisation sur deux inflige obligatoirement un coup critique qui vous octroie un bonus aux dégâts contre les cibles vulnérables de 20 % pendant 5 s.
Compétences
- Réduction des dégâts désormais limitée à 80 %.
Main écrasante
Volée de plumes
- Dégâts augmentés de 50 à 100 %.
Lacération
- Dégâts réduits de 26 % à 20 %.
Piqueur
- Dégâts initiaux augmentés de 30 à 40 %.
- Dégâts du deuxième coup augmentés de 45 à 60 %.
Le protecteur
- Dégâts augmentés de 77 à 115 %.
Protection harmonieuse
- Dégâts d'épines de rang 5 augmentés de 150 à 300 %.
- Inflige désormais des dégâts d'épines toutes les 0,5 s au lieu de toutes les 1 s.
Protection exaltée
- Auparavant : les frappes du protecteur infligent 300 % de dégâts supplémentaires aux adversaires non élites et réduisent de 30 % les dégâts infligés par les élites pendant 6 s.
- Maintenant : les frappes du protecteur infligent 350 % de dégâts supplémentaires et les dégâts de l'ensemble des adversaires qui se trouvent dans sa zone sont réduits de 30 %.
Le chasseur
- Auparavant : la zone du protecteur persiste pendant 6 s supplémentaires. Tant que vous vous tenez dedans, vous êtes inarrêtable, infligez 25 % de dégâts supplémentaires et tous les adversaires ou petits projectiles sont ralentis de 80 %.
- Maintenant : la zone du protecteur persiste pendant 6 s supplémentaires et ralentit les adversaires et petits projectiles de 80 %. Tant que vous vous tenez à proximité, vous êtes inarrêtable et infligez 30 % de dégâts supplémentaires.
Bonus de rang 5 :
Le traqueur
- Auparavant : les dégâts initiaux du chasseur exécutent les cibles autres que les boss blessées.
- Maintenant : une fois que le chasseur a bondi, vos premiers coups ont 10 % de chances d'exécuter les adversaires autres que les boss pendant 8 s.
Bonus de rang 5 :
- Dégâts du premier impact augmentés de 35 à 52 %.
- Dégâts du dernier impact augmentés de 300 à 450 %.
Le dévoreur
- Auparavant : les dégâts du traqueur sont augmentés de 15 % de votre bonus aux dégâts critiques et contre les cibles vulnérables, jusqu'à 200 %.
- Maintenant : les cibles élites atteintes deux fois par le traqueur ont 25 % de chances de restaurer une charge. Cette chance est doublée contre les boss.
Bonus de rang 5 :
Effets passifs
- Échelonnement du bonus aux soins reçus augmenté de 150 % à 350 %.
- Bonus aux dégâts maximum augmenté de 200 % à 400 %.
Domination
Résilience
- Auparavant : les compétences de gorille infligent 5/10/15 % de dégâts supplémentaires aux cibles adverses renversées et les premiers impacts ont 5 % de chances de les exécuter s'il ne s'agit pas de boss.
- Maintenant : les tentatives de renverser une cible adverse augmentent les dégâts de vos compétences de gorille de 5/10/15 % pendant 10 s.
Résonance toxique
- Auparavant : quand vous utilisez une compétence de gorille, votre maximum de points de vie augmente de 5/10/15 % pendant 10 s.
- Maintenant : pour chaque compétence de gorille sur votre barre d'action, votre maximum de points de vie, votre durée de renversement et votre génération de barrière augmentent de 1,5/3/4,5 %.
Aspects légendaires
- Bonus aux dégâts contre les cibles solitaires augmenté de 180 % à 300 %.
- Bonus aux dégâts de zone d'effet réduit de 20 à 10 %.
Aspect de vengeance hérissée
Aspect de griffes indomptables
- Auparavant : Revanche se propage désormais vers l'avant et inflige 90-130 % de vos dégâts d'épines aux adversaires.
- Maintenant : Revanche ricoche désormais vers l'avant et inflige 100-150 % de vos dégâts d'épines sur son trajet. Le dernier ricochet est plus important et inflige le double de dégâts d'épines.
Aspect bondissant
- Dégâts supplémentaires de Lacération augmentés de 65-85 % à 100-120 %.
Objets uniques
- Dégâts d'explosion de Volée de plumes augmentés de 35-55 % des dégâts normaux à 50-70 %.
Harmonie d'Ebewaka
Sepazontec
- Dégâts par type d'esprit augmentés de 10-30 % à 20-40 %.
Bâton de Kepeleke
- Dégâts augmentés de 50-100 % à 80-120 %.
Parangon
- Bonus de dégâts par point de Vigueur augmenté de 0,10-0,50 % à 0,15-0,75 %.
Nœud légendaire Révélation
Divers
- Auparavant – Coup de chance : jusqu'à 30 % de chances de renverser des adversaires vulnérables. Vous infligez 30 % de dégâts supplémentaires aux adversaires sous l'effet d'une perte de contrôle.
- Maintenant : Coup de chance : jusqu'à 30 % de chances de renverser des adversaires vulnérables. Vous infligez 30 % 15 % de dégâts supplémentaires, et ces dégâts sont doublés contre les adversaires sous l'effet d'une perte de contrôle.
Corrections de bugs
- Les trésors des boss des repaires n'octroieront plus de tributs.
- Correction d'un problème à cause duquel les Sacresprits ne bénéficiaient pas correctement du bonus des masses gavées dans les hordes infernales.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de ruse ailée infligeait moins de dégâts que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus aux dégâts de l'aspect de ruse ailée était multiplié à chaque cumul.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de ruse ailée ne conservait pas 15 cumuls de dégâts.
- Correction d'un problème à cause duquel les plumes tempétueuses utilisées avec le Hausse-col de souimanga n'étaient parfois pas considérées comme des compétences de jaguar.
- Correction d'un problème à cause duquel Subtilité ne réinitialisait pas complètement les charges d'ailes acérées dans certaines situations.
- Correction d'un problème rare à cause duquel le personnage-joueur ne pouvait pas être ressuscité lorsque Raheir était le mercenaire actif.
Jeu de base
Nouveaux objetsToutes les classes - Objets uniques
Talisman de Locran
Aspects génériques
- Le bonus est limité à 500 points de ressource au maximum.
Aspect d'adaptabilité
Aspect de lumière stellaire
- Le bonus est limité à 500 points de ressource au maximum.
- Le gain de ressource est limité à 300 par seconde au maximum.
BarbaresSabre de Tsasgal (arme à une main unique)
Affixes
Pouvoir unique
- Effet inhérent : +50 % de dégâts.
- +107-121 à la force.
- +62,5-85 % aux dégâts physiques.
- +2-3 rangs aux compétences principales.
- +2-3 rangs de Sentier de la guerre.
Boss de repaire associé
- Vous infligez 3-5 %[x] de dégâts supplémentaires pour chaque compétence offensive équipée, et 6-10 %[x] supplémentaires pendant 15 s lorsque chacune de ces compétences est utilisée.
- Varshan.
DruidesKilt d'Ailenoire (jambières uniques)
Affixes
Pouvoir unique
- +636-685 au maximum de points de vie.
- +2-3 rangs à la compétence Corbeaux.
- +13-17,5 % de réduction du temps de recharge de Corbeaux.
- +16-25 % de chances que Corbeaux inflige le double des points de dégâts.
Boss de repaire associé
- Corbeaux inflige 60-100 % de dégâts supplémentaires. Lorsqu'une compétence de métamorphose vous fait prendre une autre forme ou lorsque vous activez une compétence de compagnon, vous invoquez un corbeau qui attaque une cible proche. L'invocation d'un corbeau possède une chance de faire appel à une Perfidie pendant 10 s, ce qui passe le nombre de corbeaux invoqués à 3 pendant la durée de l'effet.
- La Bête dans la glace.
NécromanciensÉvangile de fidèle (catalyseur unique)
Affixes
Pouvoir unique
- +80-94 à l'intelligence.
- +424-457 au maximum de points de vie.
- +4,4-10 % à la vitesse d'attaque des compétences de base.
- +13-17,5 % de chances que les compétences de base infligent le double de dégâts.
Boss de repaire associés
- Vos compétences de base sont renforcées. Lorsque vous infligez des dégâts avec une compétence de base, l'adversaire subit 20-40 %[x] 10-30 %[x] de dégâts supplémentaires de vos autres compétences de base pendant 10 s.
- Les attaques de Fauchage sont 10 % plus rapides.
- Décomposition fait désormais apparaître un cadavre toutes les 0,5 s.
- Saignée déclenche une explosion supplémentaire sur la cible initiale.
- Éclats d'os transperce les adversaires.
- Varshan.
- Urivar.
VoleursOrphelineuse (arbalète à deux mains unique)
Affixes
Pouvoir unique
- Effet inhérent : +130 % de dégâts contre les cibles vulnérables.
- +4-6 rangs aux compétences de tir d'élite.
- +2-4 rangs à la compétence Exploitation.
- +32-45 % de chances que les compétences de tir d'élite soient lancées deux fois.
- +125-170 % de dégâts contre les cibles vulnérables.
Boss de repaire associé
- Les compétences de base et principales qui utilisent cette arme rechargent désormais. Les compétences de Recharge infligent 250-300 % de dégâts supplémentaires et une compétence de Recharge sur deux augmente ce bonus de 50 %[x] pendant 2 s une compétence de Recharge sur deux bénéficie du double de ce bonus.
- Seigneur Zir.
SorciersAzurite galvanique (anneau unique)
Affixes
Pouvoir unique
- Effet inhérent : +12,5 % de résistance à tous les éléments.
- Effet inhérent : +5 % de résistance à tous les éléments.
- +5,2-6 % de chances d'infliger un coup critique.
- +57-75 % de dégâts de foudre.
- +8,1-8,8 % de réduction du temps de recharge.
- +2-3 rangs à la compétence Convulsions Synergies élémentaires.
Boss de repaire associés
- Les dégâts de foudre magnétisent les adversaires pendant 4 s, ce qui leur fait émettre de l'énergie crépitante et augmente tous les dégâts de foudre que vous leur infligez de 40-60 %. Si deux cibles magnétisées se percutent avec de l'énergie crépitante, elles s'attirent.
- Andarielle.
- Messager de la Haine.
Mises à jour d'équilibrage
BarbaresExpertise : épée à deux mains
Compétences
- Il n'est plus nécessaire d'éliminer une cible adverse pour obtenir 30 %[x] de dégâts de saignement supplémentaires.
Coup de pied
Coup de pied renforcé
- Portée augmentée de 1,5 à 3 m.
Effets passifs
- Le temps de recharge des compétences de mobilité est désormais réduit de 5 s par cible repoussée par Coup de pied.
Sans contrainte
Rage effrénée
- La condition « Tant que vous avez moins de 65 % de vos points de vie » est réduite à « Tant que vous n'êtes pas en bonne santé ».
- Commentaire de l'équipe de développement : « pas en bonne santé » signifie « moins de 80 % de points de vie ».
Arsenal ambulant
- Bonus augmenté de 45 à 50 %.
Aspects légendaires
- Auparavant : si vous utilisez une compétence avec une arme contondante à deux mains, une arme tranchante à deux mains ou deux armes, vous bénéficiez de 15 %[x] de dégâts supplémentaires pendant 10 s. Si les trois bonus de dégâts sont actifs, la durée de vos effets de perte de contrôle et votre vitesse d'attaque sont augmentées de 25 %[+].
- Maintenant : si vous utilisez une compétence avec une arme contondante à deux mains, une arme tranchante à deux mains ou deux armes, vous bénéficiez de 15 %[x] de dégâts supplémentaires pendant 10 s. Si les trois bonus de dégâts sont actifs, vous devenez inarrêtable et votre vitesse d'attaque est augmentée de 45 %[+].
Aspect de folie guerrière
Aspect de force ancestrale
- Dégâts augmentés de 20-40 % à 30-60 %.
Aspect de rupture arbitraire
- Dégâts augmentés de 5-25 % à 30-60 %.
Objets uniques
- Auparavant : Rupture ne retire pas les dégâts de saignement sur les adversaires. Ne se produit qu'une fois toutes les 30-10 s.
- Maintenant : double le rayon d'embrochement de Rupture et la durée de tous les effets de saignement est augmentée de 30-60 %.
Allure d'Arreat
Transe du combat
- Les dégâts de Tourbillon de poussière sont doublés.
- Commentaire de l'équipe de développement : cela annule la modification apportée au cours de la saison 9 : Péchés des Horadrims.
Martelenfer
- L'affixe de réduction des dégâts est remplacé par +11,5-15,7 % de force.
- L'affixe de rangs de duelliste supplémentaires est remplacé par +8-16 points de fureur maximum.
- Rangs de frénésie supplémentaires augmentés de 2-3 à 4-6.
Parangon
- Auparavant : Soulèvement enflamme le sol et inflige aux adversaires 1 006-1 660 points de dégâts de brûlure supplémentaires en 4 s, qui sont augmentés de 25 %[x] pour chaque tranche de 100 points de force dont vous disposez.
- Maintenant : Soulèvement inflige 75-150 %[x] 50-70 %[x] de dégâts supplémentaires aux cibles en feu. La compétence enflamme également le sol, ce qui inflige aux adversaires 1 006-1 660 points de dégâts de brûlure supplémentaires en 4 s.
Nœud légendaire Technique parfaite
Nœud légendaire Carnage
- Auparavant : les attaques consécutives avec la même arme augmentent vos chances d'infliger un coup critique de 15 %[+] pendant 4 s.
- Maintenant : les attaques consécutives avec la même arme augmentent vos chances d'infliger un coup critique de 15 %[+] et vos dégâts critiques de 30 %[x] pendant 4 s.
Nœud rare Impertinence
- Auparavant : Rage du berserker octroie également 15 %[x] de vitesse d'attaque supplémentaire.
- Maintenant : Rage du berserker octroie également 15 %[x] de vitesse d'attaque supplémentaire. Vous infligez 30 %[x] de dégâts de feu et physiques supplémentaires.
Nœud rare Bain de sang
- Les 10 % de résistance au feu sont remplacés par 3 % de résistance à tous les éléments.
- Les 10 % de résistance au feu sont remplacés par 3 % de résistance à tous les éléments.
DruidesCompétences
Orage
Déchiquetage
- Dégâts réduits de 74 % à 65 %.
Explosion de pierres
- Dégâts de la première attaque augmentés de 52 à 100 %.
- Dégâts de la deuxième attaque augmentés de 72 à 150 %.
- Dégâts de la troisième attaque augmentés de 143 à 300 %.
Tornade
- Dégâts d'explosion augmentés de 120 à 130 %.
Tornade renforcée
- Dégâts réduits de 65 % à 35 %.
- Le comportement de Tornade a été remanié : la tornade cherchera désormais toujours une cible initiale proche de l'endroit où elle a été invoquée avant de tourbillonner dans la zone environnante.
Tornade enragée
- Chances de faire apparaître une deuxième tornade augmentées de 20 à 30 %.
Tornade primordiale
- Auparavant : les cibles touchées par Tornade ont 10 % de chances de devenir vulnérables pendant 3 s.
- Maintenant : la durée de Tornade est prolongée de 2 s. De plus, la durée est prolongée de 0,5 s supplémentaire lorsque vous touchez une cible vulnérable, jusqu'à un maximum de 3 s.
Rage du grizzly
- Auparavant : les cibles blessées par Tornade sont ralenties de 8 % pendant 4 s, jusqu'à un maximum de 40 %.
- Maintenant : les cibles blessées par Tornade sont ralenties de 60 %.
Effets passifs
- Dégâts de base réduits de 60 % à 40 %.
- Bonus de dégâts par seconde réduit de 4 % à 1 % (plafonné à 25 % au lieu de 100 %).
- Son temps de recharge commence désormais à l'activation plutôt qu'à la fin.
Tempête parfaite
Aspects légendaires
- Auparavant : les compétences de tempête que vous lancez vous confèrent 2 points d'esprit et infligent 80 %[x] de dégâts supplémentaires lorsqu'elles infligent des dégâts à des cibles vulnérables, immobilisées ou ralenties.
- Maintenant : les compétences de tempête infligent 80 %[x] de dégâts supplémentaires lorsqu'elles infligent des dégâts à des cibles vulnérables, immobilisées ou ralenties. Les compétences de tempête que vous lancez vous confèrent 2 points d'esprit.
Aspect équilibré
Aspect de sauvagerie
- Auparavant : augmente votre esprit maximum de 50-90 points et votre génération d'esprit de 50 % tant que Rage du grizzly est active.
- Maintenant : votre maximum d'esprit est augmenté de 50 points. Si vous lancez une compétence à temps de recharge, votre génération d'esprit est augmentée de 15-25 points pendant 8 s.
Aspect des griffes de la tempête
- Auparavant : vos compagnons obtiennent le double des bonus que vous octroie la compétence passive principale Saccage bestial.
- Maintenant : lorsque vous utilisez une compétence de compagnon, vous avez 20-40 % de chances d'activer une compétence de compagnon équipée et de réduire son temps de recharge de 5 s.
Aspect du traque-tempêtes
- Dégâts réduits de 60-80 % à 40-60 %.
Objets uniques
- Auparavant : Tornade pourchasse jusqu'à 1-5 cibles et inflige 30-50 %[x] de dégâts supplémentaires.
- Maintenant : Tornade attire les cibles non-élites et inflige 10-20 % de dégâts supplémentaires pour chaque adversaire ou objet qui se trouve à l'intérieur.
Broyeuse
Bandages d'ascète méconnu
- Peut désormais se déclencher à partir de compétences à utilisation automatique.
Parangon
- Dégâts infligés en cas de coup critique augmentés de 10-40 %[x] à 60-100 %[x].
Nœud Terre et Ciel
Glyphe : séisme
- Bonus aux dégâts augmenté de 10 à 18 %.
Nœud Être humain
- Auparavant : chances d'obtenir un coup de chance : 20 %.
- Maintenant : vous infligez 15 % de dégâts aux adversaires sous l'effet d'une perte de contrôle.
Glyphe : métamorphe
- Auparavant : vous obtenez 15 % de réduction des dégâts sous forme humaine.
- Maintenant : vous obtenez 12 % de dégâts supplémentaires et de réduction des dégâts sous forme humaine.
Glyphe : consommation
- Auparavant : vous métamorphoser vous confère 25 % de chances que les dégâts de la compétence infligent un coup critique.
- Maintenant : le fait de vous métamorphoser augmente vos chances d'infliger un coup critique et vos dégâts critiques de 10 % pendant 2 s.
Nœud Exploitation
- Auparavant : vos soins des potions sont augmentés de 30 %[+].
- Maintenant : vous infligez 3 %[x] de dégâts supplémentaires et les soins des potions sont augmentés de 5 %[+] pour chaque potion de soins manquante.
Trempe
- Le temps de recharge avant que les cibles adverses puissent redevenir vulnérables est réduit de 20 à 5 s.
Augmentations de terre
- Auparavant : chances que les projectiles de Rocher soient lancés deux fois.
- Maintenant : chances que les projectiles de Rocher infligent le double de dégâts.
NécromanciensServiteurs
Compétences
- Tous les serviteurs nécromantiques sont désormais invoqués à nouveau lorsque le nécromancien est ressuscité.
Chancre
Chancre surnaturel
- Dégâts de corruption augmentés à 160 % (au lieu de 135 %).
Prélèvement
- Auparavant : vous et vos serviteurs infligez 20 %[x] de dégâts supplémentaires aux cibles dans le chancre.
- Maintenant : vous et vos serviteurs infligez 10 %[x] de dégâts d'ombre supplémentaires aux cibles dans le chancre.
Afflux sanguin
- Dégâts augmentés de 80 % à 130 % 110 %.
Amputation
- Dégâts de Nova augmentés de 70 à 80 %.
Explosion macabre pestiférée
- Dégâts principaux réduits de 110 à 100 %.
- Dégâts de retour augmentés de 45 à 20 %.
Aspects légendaires
- Bonus de dégâts augmentés de 10 %[x] à 25 %[x].
Aspect du grand festin
Aspect du traqueur de sang
- Chaque serviteur vous draine 2 points d'essence par seconde au lieu de 1. Si vous n'avez pas de serviteur actif, 14 points d'essence sont drainés par seconde au lieu de 7.
- Bonus de dégâts augmenté de 30-50 %[x] à 35-55 %[x].
Aspect lotiforme
- Dégâts de prélèvements par cible empalée réduits de 10-30 % à 5-15 %[x].
- Dégâts critiques supplémentaires infligés par les prélèvements tant que vous êtes en bonne santé réduits de 25 %-45 %[x] à 15-35 %[x].
Aspect d'appétit funeste
- Dégâts de Section augmentés de 140-200 % à 180-240 % des dégâts normaux.
Aspect cadavérique
- Augmente désormais également les dégâts infligés par votre Golem de 20 à 40 %[x].
Parangon
- Auparavant : lorsque vous consommez un cadavre, les dégâts de vos prochaines compétences principale et ultime augmentent de 3,5-7 %[x] pendant 5 s jusqu'à 17,5-35 %[x].
- Maintenant : consommer un cadavre augmente les dégâts que vous infligez de 3,5-7 %[x] pendant 5 s jusqu'à 17,5-35 %[x].
Nœud légendaire Flétrissement
Nœud légendaire Greffe osseuse
- Auparavant : vos effets de corruption ont 5 %[x] de chances d'infliger 50 %[x] de dégâts supplémentaires chaque fois qu'ils infligent des dégâts. Ces chances sont augmentées de 2 %[x] et les dégâts supplémentaires de 8 %[x] par tranche de 60 points d'intelligence dont vous disposez, jusqu'à un maximum de 2 000 points.
- Maintenant : vos dégâts d'ombre ont 20 % de chances d'infliger 300 %[x] de dégâts supplémentaires.
- Auparavant : toucher des adversaires avec des compétences d'os augmente vos dégâts de 5 %[x] et votre essence maximale de 2 points pendant 8 s, jusqu'à une augmentation de 20 %[x] de dégâts et de 8 points d'essence maximale.
- Maintenant : vos compétences d'os infligent 40 %[x] de dégâts supplémentaires et votre maximum d'essence est augmenté de 10.
VoleursCompétences
Déluge
Rafale
- Dégâts augmentés de 22 à 25 %.
Tir pénétrant
- Dégâts réduits de 150 % à 140 %.
Tir rapide
- Dégâts augmentés de 95 à 110 %.
Lames sournoises
- Dégâts augmentés de 40 à 45 %.
Lames sournoises renforcées
- Dégâts d'Empaleur réduits de 70 à 30 %.
- Dégâts de retour réduits de 112 à 70 %.
Piège mortel
- Bonus aux dégâts augmenté de 35 à 45 %.
Danse des poignards
- Rayon de portée augmenté de 100 %.
Tir pénétrant avancé
- Réduction du temps de recharge lorsque la compétence est désactivée alors qu'il ne reste qu'une charge ou moins.
- Augmente désormais considérablement les chances de cibler en priorité les champions, les élites et les boss.
Flèche puissante primaire
- L'encadré d'aide a été remanié afin de préciser que le bonus de dégâts provient uniquement de Tir pénétrant.
Flèche puissante fondamentale
- Auparavant : toutes les 3 utilisations de Flèche puissante, cette dernière transperce tous les adversaires touchés.
- Maintenant : Flèche puissante transperce désormais la première cible touchée et a 30 % de chances d'exécuter les cibles blessées autres que les boss.
Effets passifs
- Auparavant : Flèche puissante repousse les cibles non-élites à proximité. Si celles-ci percutent une autre cible, elles sont toutes deux renversées pendant 1,5 s.
- Maintenant : Flèche puissante repousse les cibles non-élites à proximité et les immobilise pendant 2,5 s. Les cibles ainsi immobilisées subissent 50 % de dégâts supplémentaires pendant la durée de l'immobilisation.
Après-coup
Aspects légendaires
- Vous récupérez désormais toujours 35 points d'énergie (au lieu de 25). Ce chiffre ne s'échelonne plus en fonction du rang.
Aspect de la danse des lames
Objets uniques
- Bonus de dégâts augmenté de 60-80 % à 100-120 %.
Condamnation
Poignes de l'ombre
- Auparavant : vos compétences principales infligent 50-70 % de dégâts supplémentaires lorsque vous dépensez 3 points de combo. Les compétences de base que vous utilisez avec cette arme ont 50 % de chances de générer 3 points de combo.
- Maintenant : vos compétences principales infligent 50-70 % de dégâts supplémentaires lorsque vous dépensez 3 points de combo. L'utilisation de compétences de base génère toujours 3 points de combo.
Corne de l'aigle
- Chances de faire apparaître un clone d'ombre augmentées de 30-50 % à 40-80 %.
Ouragan
- Dégâts augmentés de 40-80 % à 110-150 %.
Trempe
- Chances d'infliger des dégâts supplémentaires et de renverser augmentées de 30-50 % à 50-75 %.
Subtilité de coupe-jarret
- Dégâts contre les cibles vulnérables retirés.
SorciersCompétences
Lance de foudre
Énergie crépitante
- Dégâts de base augmentés de 80 à 120 %.
Sphère foudroyante
- Dégâts de base augmentés de 30 à 80 %.
Sphère foudroyante de magie
- Dégâts réduits de 30 % à 20 %.
Blizzard
- Fonctionne désormais contre tous les boss.
Décharge électrique
- Dégâts augmentés de 210 à 250 %.
Décharge électrique renforcée
- Dégâts réduits de 45 % à 35 %.
Boule de feu
- Dégâts de Nova augmentés de 175 % des dégâts de Décharge électrique à 250 %.
Boule de feu destructrice
- Dégâts augmentés de 66 à 120 %.
Boule de feu supérieure
- Dégâts critiques réduits de 20 à 10 %.
- Dégâts critiques contre 3 cibles réduits de 30 à 25 %.
Orbe gelé
- Pourcentage de vie d'Exécution réduit de 25 à 20 %.
Incinération
- Dégâts des éclats augmentés de 52 à 70 %.
- Dégâts d'explosion augmentés de 50 à 65 %.
Effets passifs
- Dégâts de base augmentés de 150 à 175 %.
- L'augmentation des dégâts maximum après 2 s de canalisation est désormais de 236 % au lieu de 203 %.
Énergie débordante
Aspects légendaires
- Auparavant : l'énergie crépitante touche 1 adversaire supplémentaire. Chaque fois que l'énergie crépitante touche une cible, les temps de recharge de vos compétences de foudre sont réduits de 0,1 s, et de 0,3 s si la cible est élite.
- Maintenant : vous infligez 85 % de dégâts de foudre supplémentaires et l'énergie crépitante touche 1 adversaire supplémentaire. Chaque fois que l'énergie crépitante touche une cible, les temps de recharge de vos compétences de foudre sont réduits de 0,1 s, et de 0,3 s si la cible est élite.
Aspect d'éclair chargé
Aspect de courant perçant
- Auparavant : lorsque Décharge électrique touche des adversaires 50 fois, vos 3 prochaines utilisations de Décharge électrique créent des vagues perforantes qui infligent des dégâts critiques.
- Maintenant : Énergie crépitante inflige 40-60 %[x] de dégâts supplémentaires. Tant que vous avez des charges d'énergie crépitante, Décharge électrique dépense une charge pour créer également une vague qui inflige des dégâts d'énergie crépitante dans la zone. Tant que vous avez des charges d'énergie crépitante, Décharge électrique dépense une charge pour créer également une vague qui inflige 120-140 % des dégâts d'énergie crépitante dans la zone.
Aspect du serpent
- Auparavant : Traits de foudre transperce le premier adversaire atteint, mais inflige 70-35 % de dégâts en moins aux cibles successives.
- Maintenant : la troisième fois qu'une utilisation unique de Décharge électrique touche une cible adverse, 3-5 nouvelles décharges électriques apparaissent.
Aspect des esquilles d'énergie
- Dégâts par point de mana réduits de 0,5-1,5 % à 0,3-0,5 %.
- Le bonus est limité à 500 points de mana au maximum.
Objets uniques
- Énergie crépitante ne nécessite plus de coups critiques pour se propager.
Aspect de Tal Rasha
Camée débordant d'Esadora
- Bonus de dégâts par cumul réduit de 10-25 à 10-20 %.
Bâton de Lam Esen
- Auparavant : lorsque vous ramassez de l'énergie crépitante, vous avez 15 % de chances de déclencher une nova de foudre qui inflige x points de dégâts de foudre. Ces dégâts augmentent de 120 % pour chaque tranche de 100 points d'intelligence dont vous disposez.
- Maintenant : l'énergie crépitante inflige désormais 10 %[x] de dégâts supplémentaires pour chaque niveau de compétences de foudre équipé et les cibles adverses touchées ont 5 % 2 % de chances de restaurer une charge. Lorsque l'énergie crépitante est à son maximum, vous libérez rapidement toutes les charges sur la cible adverse la plus proche et lui infligez 40-80 %[x] de dégâts supplémentaires. Vos coups ne vous octroient pas de charges lors d'une décharge rapide.
Catalyseur d'Okun
- Auparavant : vos traits de foudre ont 40-80 % de chances d'être attirés par les adversaires et durent 300 % plus longtemps.
- Maintenant : vos décharges électriques tentent de traquer les adversaires, durent plus longtemps et infligent 60-80 % 20-40 % de dégâts supplémentaires pour chaque seconde pendant laquelle la décharge est active.
Frappe de Corne-Tempête
- Dégâts augmentés de 140-180 % à 210-250 % des dégâts infligés par Sphère foudroyante.
- Dégâts augmentés de 175-225 % à 260-300 % des dégâts infligés par Sphère foudroyante.
Mise à jour des boss de repaire
- Les phases d'invulnérabilité ne peuvent être déclenchées qu'après un délai de 10 s.
- Les phases d'invulnérabilité peuvent désormais être évitées si le personnage-joueur dépasse certains seuils de dégâts.
- À deux tiers et un tiers de sa vie, le boss obtient un bouclier.
- Le bouclier dure 5 s.
- Lorsque le boss est aux deux tiers de sa santé, la valeur du bouclier correspond à un tiers du maximum de points de vie du boss.
- Lorsque le boss est à un tiers de sa santé, la valeur du bouclier correspond à deux tiers du maximum de points de vie du boss.
- Si le personnage-joueur brise le bouclier en moins de 5 s, le boss ne devient pas invulnérable.
Récompenses de butin
- La probabilité globale d'obtenir des objets uniques a été augmentée dans tous les niveaux de difficulté.
- Les murmures ne confèrent plus d'objets magiques et rares dans les niveaux de difficulté Tourment.
- Les objets magiques et rares obtenus en récompense des quêtes secondaires en niveau de difficulté Tourment ont été remplacés par des objets légendaires ou supérieurs.
- La qualité des récompenses des vagues infernales a été augmentée dans les niveaux de difficulté Tourment.
Donjons du Cauchemar
- Les chances d'apparition de certains fragments de gemme spécifiques dans les affixes de donjons du Cauchemar de réserve horadrique ont été légèrement réduites.
- Réduction de la quantité d'objets pouvant être obtenus dans les coffres des chambres fortes horadriques.
- Peuvent désormais octroyer des pierres d'artifices en récompense dans les niveaux de difficulté pré-Tourment.
- Commentaire de l'équipe de développement : cela devrait permettre aux personnages-joueurs de participer immédiatement à la Fosse dès qu'ils atteignent le niveau de difficulté Tourment I, au lieu de devoir « farmer » une fois ce niveau atteint.
Hordes infernales
- Les coffres de matériaux et les coffres de pièces d'or ne sont plus soumis à un rendement décroissant.
- Le coffre de matériaux supérieur coûte désormais 400 éthers au lieu de 200, et contient de l'obducite et de l'or en plus de l'équipement.
- Les objets uniques et les aspects légendaires qui pouvaient principalement être obtenus au cours des hordes infernales font dorénavant partie de la liste de butin générale. Les objets uniques ont quant à eux été ajoutés à la liste de butin unique des boss de repaire.
Boss de repaire
- La liste de butin des boss de repaires supérieurs est désormais répartie entre les trois boss. Chaque boss supérieur en possédera deux.
- Les listes de butin des boss supérieurs, Duriel, Andarielle et le Messager de la Haine, ont été élargies et partagent désormais partiellement leur contenu. Les listes de butin des boss inférieurs ont également été légèrement ajustées.
- Le trésor de Bélial ne contiendra plus de boussole infernale.
Nouvelle liste de butin de Duriel
- Irebleue
- Talisman du seigneur banni
- Jambières de la lune de sang
- Rose bleue
- Capuchon de l'Anonyme
- Couronne de Lucion
- Pierre de dolmen
- Couronne du Tueur de divinités
- Iris ophidien
- Bâton de Kepeleke
- Veste de bandit
- Sepazontec
- Griffe de l'âme
- Rugissement de la tempête
- La main de Naz
- La Troisième lame
- Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
- Chevalière corrodée d'X'fal
Nouvelle liste de butin d'Andarielle
- Irebleue
- Plaies d'Ahjad-Den
- Rivière noire
- Jambières de la lune de sang
- Rose bleue
- Capuchon de l'Anonyme
- Pierre de dolmen
- Cautère
- Pas vacillant
- Azurite galvanique (nouvel objet)
- Talisman de Locran
- Sepazontec
- Griffe de l'âme
- Hausse-col de souimanga
- Basilic
- Umbracrux
- Volonté de Tibault
- Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
- Chevalière corrodée d'X'fal
Nouvelle liste de butin du Messager de la Haine
- Talisman du seigneur banni
- Plaies d'Ahjad-Den
- Rivière noire
- Couronne de Lucion
- Cautère
- Pas vacillant
- Azurite galvanique (nouvel objet)
- Couronne du Tueur de divinités
- Talisman de Locran
- Iris ophidien
- Bâton de Kepeleke
- Veste de bandit
- Hausse-col de souimanga
- Rugissement de la tempête
- Basilic
- La main de Naz
- La Troisième lame
- Umbracrux
- Volonté de Tibault
GrigoireAjoutés
- Mortacrux
- Foi persistante
- Hesha e Kesungi (nouvel objet)
Seigneur ZirAjoutés
Retiré
- Vox Omnium
- Orphelineuse (nouvel objet)
- Plaies d'Ahjad-Den
VarshanAjoutés
Retiré
- Fragment de Verathiel
- Veillée de Rakanoth
- Sabre de Tsasgal (nouvel objet)
- Évangile de fidèle (nouvel objet)
- Anneau de la chasse méridienne
Bête dans la glaceAjoutés
- Anneau de la chasse méridienne
- Kilt d'Ailenoire (nouvel objet)
UrivarAjoutés
- Hesha e Kesungi (nouvel objet)
- Évangile de fidèle (nouvel objet)
Divers
- Il faut désormais davantage d'harmonie pour débloquer les deux derniers niveaux des chambres fortes horadriques.
- Le nombre maximal de cumuls pour tous les objets cumulables, tels que les matériaux d'invocation des boss de repaire et les consommables, a été harmonisé à 100.
- L'affixe « Coup de chance : restaure un pourcentage de ressource principale » a été remplacé par « Coup de chance : restaure une quantité de ressource principale ».
- Les nouveaux gants et armes sur lesquels cet affixe apparaîtra seront affectés.
- À une puissance d'objet de 800, cet affixe confère « Coup de chance : jusqu'à 15 % de chances de restaurer 7 à 10 points de ressource principale ».
- De nouveaux éléments d'interface utilisateur ont été ajoutés pour mettre en évidence la progression dans les cauchemars grandissants.
Corrections de bugs
Accessibilité
- Correction d'un problème à cause duquel le lecteur d'écran ne lisait pas toutes les informations dans certains contextes.
- Correction d'un problème à cause duquel le lecteur d'écran ne lisait pas toutes les informations pertinentes dans la réserve.
- Correction d'un problème à cause duquel la lecture d'écran lisait les options de l'onglet d'apparence sous forme de fractions.
- Correction de divers problèmes à cause desquels le lecteur d'écran ne lisait pas correctement divers éléments dans plusieurs menus.
- Correction d'un problème à cause duquel l'option « Parler pour moi » des paramètres d'accessibilité comportait une description erronée.
Cauchemars grandissants
- Correction d'un problème à cause duquel Astaroth faisait apparaître plus d'objets que prévu à sa mort lorsque l'affixe Butins uniques était actif.
- Correction d'un problème à cause duquel l'affixe de matériaux de boss du Messager n'apparaissait pas lors du dernier donjon.
JeuBarbares
Druides
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus du Casque de bâtard hideux ne se réactivait pas en réactivant Courroux du berserker.
- Correction d'un problème à cause duquel la réduction de dégâts de Sans contrainte pouvait être doublée.
- Correction d'un problème à cause duquel Marteau des Anciens violent n'appliquait pas son avantage à la première cible touchée par un accablement.
- Correction d'un problème à cause duquel Transe du combat octroyait plus de chances d'obtenir un coup de chance que ce qui était indiqué.
Nécromanciens
- Correction d'un problème à cause duquel Coup de tonnerre échouait parfois si la cible finale de la chaîne mourait.
- Correction d'un problème à cause duquel Rage du grizzly octroyait Inarrêtable sans apprendre ses améliorations.
- Correction d'un problème à cause duquel Rage du grizzly ne disparaissait pas des compétences disponibles de la barre de compétences si la compétence était activée.
- Correction d'un problème à cause duquel les compétences n'étaient pas correctement remplacées dans la barre de compétences lors de l'utilisation de Rugissement de la tempête, Allégresse du Loup Enragé et de l'aspect de loup féroce.
- Correction d'un problème à cause duquel les flaques créées par Porte-Lumière putride étaient incohérentes tant en apparence qu'en effet.
- Correction d'un problème à cause duquel le pouvoir passif des druides et druidesses, Corbeaux, ne bénéficiait pas des bonus de dégâts additionnels ou multiplicatifs infligés sous forme de métamorphose ou humaine.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de l'oiseau des tempêtes n'accordait pas correctement le bonus de compétence de tempête à Corbeaux.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de l'oiseau des tempêtes accordait des dégâts additionnels plutôt que multiplicatifs.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive de Résonance n'accordait pas son bonus aux compétences sans lancement.
Voleurs
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques des mages de l'ombre squelettes étaient considérées à tort comme des compétences de ténèbres.
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques des mages de l'ombre squelettes bénéficiaient d'un double avantage grâce à certaines sources de dégâts d'invocation.
- Correction d'un problème à cause duquel Armée de morts ne touchait pas le boss Fléau de la terre dans la fosse.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de désossement ne bénéficiait pas de l'affixe augmentant la durée de Prison d'os.
- Correction d'un problème à cause duquel Lance d'os paranormale ne générait pas d'éclats d'os supplémentaires lorsque Souvenir d'Indira était équipé.
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques du golem de sang du nécromancien ou de la nécromancienne ne bénéficiaient parfois pas correctement des bonus de dégâts d'invocation.
- Correction d'un problème à cause duquel les mages d'os pouvaient consommer des cumuls de Vigueur de Rathma sans accablement lorsque Souvenir d'Indira était équipé.
- Correction d'un problème à cause duquel Lance d'os renforcée n'accablait parfois pas lors du premier coup porté aux cibles lors de l'utilisation de l'aspect de désossement.
- Correction d'un problème à cause duquel Obscurité ne s'appliquait pas correctement à toutes les sources de dégâts d'ombre.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect du traqueur de sang ne prenait parfois pas correctement en compte toutes les cibles empalées.
- Correction d'un problème à cause duquel la durée de certains effets de Prison d'os n'augmentait pas correctement avec les affixes de durée de Prison d'os.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus des Jambières de la lune de sang conféré au Capitaine des troupes ne bénéficiait pas des avantages escomptés du perfectionnement.
- Correction d'un problème à cause duquel le golem n'attaquait parfois pas correctement lorsqu'il utilisait sa compétence active.
Sorciers
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de la danse des lames n'accordait pas le bonus de dégâts de retour de Lames sournoises renforcées.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet d'hébétement de Lames sournoises améliorées ne s'appliquait pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel Piège de poison accordait un effet de renversement sans apprendre Piège de poison renforcé.
- Correction d'un problème à cause duquel les cibles adverses n'étaient parfois pas affectées par une compétence de piège pour la compétence passive principale Exposition lors de l'utilisation de grenades étourdissantes et de l'aspect de verve explosive.
Général
- Correction d'un problème à cause duquel les effets d'Irebleue et d'Appel du verglas ne fonctionnaient pas ensemble comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel Bouclier de feu flamboyant ne prenait pas en compte les augmentations de maximum de points de vie.
- Correction d'un problème à cause duquel Téléportation ne se comportait pas comme prévu en jouant avec une manette.
- Correction d'un problème à cause duquel le bonus de dégâts d'Avalanche était additif au lieu d'être multiplicatif.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts supplémentaires infligés par Conduction runomancienne étaient plus faibles que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel le Catalyseur d'Okun pouvait maintenir un accablement plus longtemps que prévu dans certains cas.
- Correction d'un problème à cause duquel le pourcentage supplémentaire de la compétence passive principale Combustion était parfois calculé de manière incorrecte.
- Correction d'un problème à cause duquel les déclenchements d'Énergie crépitante prenaient l'instance d'accablement du lancement de Lance de foudre le plus récent plutôt que celle de la lance dont ils provenaient.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet d'enchantement de Sphère foudroyante ne se déclenchait pas dans certaines situations prévues.
- Correction d'un problème à cause duquel les décharges électriques de l'enchantement Décharge électrique étaient parfois projetées depuis le personnage lançant le sort plutôt que depuis la cible.
Interface et expérience utilisateur
- Correction d'un problème à cause duquel les affixes de coup de chance appliquant des bonus de dégâts, comme Irebleue, octroyaient des dégâts supplémentaires s'échelonnant avec la vitesse d'attaque.
- Correction d'un problème à cause duquel les monstres élites dotés des affixes de gel, d'orbe enflammé et de totem foudroyant pouvaient infliger des dégâts aux personnages-joueurs en ville.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines des attaques de Varshan pouvaient être évitées en se plaçant à certains endroits du repaire du boss.
- Correction d'un problème à cause duquel le fait de détruire l'assemblage squelettique dans les bois Mutilés trop tôt empêchait de progresser dans le donjon.
- Correction d'un problème à cause duquel Visage d'Andarielle ne mettait pas à jour la valeur des dégâts infligés par l'arme dans certains cas et bénéficiait d'un bonus de dégâts incorrect.
- Correction d'un problème à cause duquel aucun autel maudit n'apparaissait dans la région sud du Kehjistan lorsque la prime de murmures « Tuer la Jouvencelle du sang » était active.
Divers
- Correction d'un problème à cause duquel les listes déroulantes des fenêtres de caractéristiques et de matériaux n'étaient pas correctement indiquées lorsque l'on jouait avec une manette.
- Correction d'un problème à cause duquel les avantages de l'aspect de châtiment n'étaient pas affichés dans l'écran des caractéristiques lorsqu'on se trouvait en ville.
- Correction d'un problème à cause duquel il n'était pas précisé au personnage-joueur que le bienfait des esprits Calme avant la tempête permet à Cataclysme de déclencher des effets de coup de chance.
- Correction d'un problème à cause duquel les avantages de Prime exotique n'étaient pas visibles lorsque l'on se trouvait en ville.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de voleur Clandestinité indiquait par erreur une valeur supérieure à celle accordée lorsqu'il était gravé sur des amulettes.
- Correction d'un problème à cause duquel la valeur affichée de l'enchantement d'Hydre pouvait parfois se cumuler jusqu'à atteindre des valeurs anormalement élevées.
- Correction d'un problème à cause duquel les affixes d'objets légendaires affichaient parfois une valeur différente selon qu'ils étaient équipés ou non.
- Correction d'un problème à cause duquel les descriptions des améthystes brutes et des diamants bruts affichaient un effet d'affixe erroné lorsqu'ils étaient sertis dans une armure.
- Correction d'un problème à cause duquel les raccourcis de compétences ou les fonctions pouvaient être supprimés si d'autres compétences ou fonctions étaient associées à cette touche, indépendamment d'un conflit.
- Correction d'un problème à cause duquel le tri d'inventaire ne fonctionnait pas correctement pour les emblèmes.
- Correction d'un problème à cause duquel certains joueurs et joueuses de Steam n'obtenaient pas le haut fait Virtuose fidèle comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel le défi Maîtrise de la magie ne se débloquait pas comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel le recyclage de Porte-Lumière putride ne débloquait pas son apparence.
- Correction d'un problème à cause duquel les activités, telles que les hordes infernales ou les bas-fonds de Kurast, pouvaient être répétées sans dépenser de matériaux supplémentaires en demandant à un personnage-joueur du groupe de partir, pour inviter ensuite le ou les autres membres du groupe.
- Correction d'un problème à cause duquel des objets rares et magiques pouvaient apparaître dans les niveaux de difficulté Tourment.
- Correction d'un problème à cause duquel la collection ancestrale de gantelets de la cache de murmures n'octroyait qu'une seule paire de gantelets.
- Diverses améliorations concernant les performances, la stabilité, la qualité visuelle et audio, et l'IU.
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