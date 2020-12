Steam : Le classement des jeux les plus vendus en 2020

Meilleures ventes Steam en 2020

Steam reste la plateforme phare de jeux vidéo, malgré la montée en puissance de l'Epic Games Store depuis son lancement, en fin d'année 2018. D'ailleurs, cela ne devrait pas changer, puisque avec la sortie de Cyberpunk 2077 il y a peu, son nombre d'utilisateurs simultanés n'avait jamais été aussi haut En cette fin d'année 2020 particulière, qui aura vu une multitude de jeux réussir à tirer leur épingle du jeu,Contrairement à l' année précédente , qui avait vu onze jeux se placer dans la catégorie « Platine » avec seulement trois nouvelles têtes, nous en comptons douze cette année, pour cinq nouvelles entrées,(en termes de revenus bruts).Parmi elles, nous retrouvons sans grande surprise deux des plus gros succès de cette année : Among Us et Fall Guys. Cyberpunk 2077 et DOOM Eternal sont également présents, tout comme Red Dead Redemption 2. Pour le reste, nous avons affaire à du classique, avec PUBG, CSGO, R6 ou encore Destiny 2.Vous pouvez consulter l'intégralité du classement avec les autres catégories ici Valve a également partagé un classement des jeux avec le plus d'utilisateurs simultanés, et nous pouvons constater que rares sont ceux qui arrivent à dépasser les 200 000, puisque seulement onze ont réussi à le faire ces douze derniers mois. Si nous voulons être plus pointus,(Cyberpunk 2077, CSGO, Dota 2 et PUBG),. Tous les classements 2020 relatifs à Steam peuvent être consultés ici