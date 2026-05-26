Une annonce concernant la suite de Cyberpunk Edgerunners prévue d'ici peu

En 2025, les amateurs d'anime apprenaient qu'une suite à Edgerunners, la série dérivée de Cyberpunk 2077 était en préparation. Mais celle-ci fera parler d'elle lors de l'une des plus grosses conventions de l'année.

Pour prolonger l'aventure dans le monde de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a travaillé en partenariat avec le studio TRIGGER pour créer Cyberpunk Edgerunners. Cette série animée de 12 épisodes disponible sur Netflix a pris aux tripes celles et ceux qui l'ont regardée avec son histoire prenante et son final qui ne laisse pas indifférent.

Face au succès de la série, certains détails tirés de cette épopée ont été ajoutés en jeu et une nouvelle série a été annoncée. S'il ne s'agit pas d'une suite directe des aventures de David, Lucy et Rebecca, elle permettra de découvrir de nouveaux héros de Night City.

Cyberpunk Edgerunners 2, une histoire « de rédemption et de vengeance »

À l'heure actuelle, peu de détails ont été révélés concernant Cyberpunk Edgerunners 2. Toutefois, Bartosz Sztybor (showrunner de la série) a évoqué « une chronique brute et réaliste de rédemption et de vengeance, quelque chose de différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent ». De nouveaux personnages seront au centre de cette histoire de vengeance, mais il faudra encore patienter un peu avant de les rencontrer.

Cependant, l'attente sera de courte durée. En effet, la série sera présentée en avant-première lors d'une convention majeure. Le réalisateur Kai Ikarashi, Bartosz Sztybor, la productrice exécutive Saya Elder et d'autres invités seront présents pour l'occasion afin de discuter des coulisses de sa création. Malheureusement, cette convention n'a pas lieu en France, ni même en Europe.

La série présentée en avant-première à l'Anime Expo de Los Angeles

Les férus d'animation ont déjà deviné que l'équipe de production de Cyberpunk Edgerunners est l'une des invitées phares de l'Anime Expo, l'une des plus grosses conventions américaines dédiées à la pop culture. La conférence et l'avant-première auront lieu le 3 juillet à 19h30 heure locale (soit le 4 juillet à 3h30 du matin heure française).