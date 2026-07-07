Cyberpunk 2077 connaît un regain de popularité grâce à Edgerunners

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juillet 2026 à 10h51
De nombreux joueurs ont (re)lancé Cyberpunk 2077 au début du mois de juillet 2026, peu de temps après l'annonce de la saison 2 de la série Edgerunners.
Cyberpunk 2077 connaît un regain de popularité grâce à Edgerunners

Comme vous le savez probablement déjà, la deuxième saison de Cyberpunk Edgerunners, qui a récemment profité d'un trailer, est prévue pour cet automne 2026. Comme nous pouvons nous y attendre, cette annonce n'a pas manqué de donner envie aux joueurs et aux joueuses de (re)lancer Cyberpunk 2077, qui a ainsi atteint un beau pic.

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Un nouveau pic conséquent pour Cyberpunk 2077

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En effet, selon les informations disponibles sur le fameux site SteamDB, Cyberpunk 2077 a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané plutôt important sur Steam : le 5 juillet dernier, plus de 100 000 personnes étaient en train d'y jouer, via la plateforme de Valve. C'est la première fois, depuis la sortie de Phantom Liberty, que le titre de CD Projekt passe, de nouveau, la barre des 100 000 joueurs connectés en simultané. 

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Cyberpunk Edgerunners propulse, à nouveau, Cyberpunk 2077

Ce regain de popularité pour Cyberpunk 2077, qui est donc toujours autant plébiscité et qui a récemment annoncé s'être écoulé à plus de 40 millions de copies vendues, peut s'expliquer selon deux facteurs différents. Le titre de CD Projekt profite notamment d'une belle réduction dans le cadre des soldes d'été de Steam, qui prennent fin le 9 juillet prochain (le jeu est à 17,99 € au lieu de 59,99 €, ce qui correspond à une réduction de 70 %). De plus, la récente annonce et le trailer de la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners ont, sans nul doute, donné envie aux joueurs de découvrir ou bien retourner à Night City.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Cyberpunk 2077 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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