Cyberpunk Edgerunners 2 se montre dans un nouveau trailer sanglant et riche en action

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 juin 2026 à 17h02
Après de longs mois de teaser, la deuxième saison de Cyberpunk Edgerunners s'est dévoilée un peu plus en vidéo. Cet aperçu a permis de découvrir les nouveaux héros que nous suivrons dans Night City et de nous rappeler que la violence est bien présente.
Cyberpunk Edgerunners 2 se montre dans un nouveau trailer sanglant et riche en action

Si les aventures de David, Lucy et Rebecca ont marqué les esprits, Night City a bien d'autres histoires à nous raconter. Afin de prolonger la découverte du monde de Cyberpunk 2077, le studio TRIGGER a imaginé une nouvelle saison de la série Cyberpunk Edgerunners. Le 29 juin 2026, un compte à rebours a pris fin et les curieux ont pu découvrir le nouveau trailer de cette deuxième saison. 

Une nouvelle histoire sombre dans l'univers de Cyberpunk 2077

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Très vite, cette bande-annonce donne le ton : la vengeance et le sang seront au programme. Même si leurs noms ne sont pas mentionnés, les 4 protagonistes de cette nouvelle intrigue apparaissent tour à tour : Weak Kingsley le vétéran, D le netrunner, Roman Carax le cinéphile et Talia Yang. Entre les néons et les ruelles sombres de Night City, ce petit groupe de mercenaires semble au bord de la cyberpsychose à cause d'un excès d'améliorations et d'équipements illégaux. 

Mais au milieu du chaos et des effusions de sang, Kai Ikarashi sera toujours présent avec sa caméra. Pour l'heure, il est impossible de dire le lien qui les unit, les raisons de leur rencontre, leurs points communs ou leurs motivations. Cependant, cette nouvelle saison promet, comme son aînée, beaucoup d'action, de la violence à profusion, des décors incroyables et une bande-son aux petits oignons.

Retour à Night City cet automne

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Cyberpunk Edgerunners 2 sera lancé dans le courant de l'automne 2026 sur Netflix. Comme la première saison, elle sera composée de 10 épisodes, mais proposera une histoire totalement indépendante. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir vu la première saison pour apprécier cette suite.

Miniature vidéo

Néanmoins, nous ne pouvons que vous la recommander, que vous soyez un admirateur des œuvres du studio TRIGGER ou un inconditionnel de la franchise cyberpunk de CD Projekt.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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