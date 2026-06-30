Le créateur de Cyberpunk 2 pense que l'industrie du jeu vidéo s'effondre

Alors que les licenciements massifs frappent des studios majeurs comme Bungie ou Electronic Arts, l'inquiétude grandit. Paweł Sasko, l'un des directeurs de Cyberpunk 2, tire la sonnette d'alarme face à une industrie qui semble imploser, rappelant les heures les plus sombres de l'histoire du jeu vidéo.

L'industrie du jeu vidéo traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Les licenciements s'enchaînent et les fermetures de studios s'accumulent. Récemment, c'est Bungie, derrière Destiny 2, qui a été frappé par une vague de licenciements massifs. D'autres géants ne sont pas épargnés. Certaines équipes de Xbox Game Studios se dirigeraient vers un destin similaire, tandis qu'Electronic Arts a remercié de nombreux développeurs de Battlefield 6, et ce malgré d'excellentes ventes. Face à ce climat apocalyptique, même les créateurs épargnés par ces coupes budgétaires commencent à exprimer publiquement leur désarroi.

Un constat alarmant depuis CD Projekt RED

Le malaise est palpable au sein de la communauté des développeurs. Paweł Sasko, directeur de jeu associé sur la suite de Cyberpunk 2077 chez CD Projekt RED, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager son inquiétude face à cette hécatombe qui frappe ses pairs.

Il y a des jours où j'ai l'impression que notre industrie est en train d'imploser. Les équipes et les projets de jeux se font massacrer un jour sur deux, au point qu'il est difficile de suivre le rythme.

Some days I feel our industry is imploding -- teams and game projects are getting slaughtered every second day, to the point it's hard to keep up 🥺



We are blessed to be still hiring, for all our games, Poland, US and Canada. Take a look my dears!https://t.co/p9zlUlufra pic.twitter.com/IscWxDM19n — Paweł Sasko (@PaweSasko) June 25, 2026

Malgré ce tableau particulièrement sombre, le développeur polonais a tenu à rappeler que son studio se trouvait dans une position privilégiée. Il a ainsi encouragé les professionnels touchés par ces vagues de renvois à consulter les offres d'emploi de CD Projekt RED. L'entreprise continue en effet de recruter activement pour plusieurs de ses futurs projets, dont le très attendu The Witcher 4 ainsi qu'une toute nouvelle licence secrète répondant au nom de code Hadar.













Dans tous les cas, le jeu vidéo vit une période compliquée et chaque employé sait que son studio peut annoncer des licenciements du jour au lendemain, même si la dernière production se porte bien, comme ce fut le cas en mars avec EA et Battlefield 6. Quant à CD Projekt RED, nous attendons tous que le studio nous en dévoile davantage au sujet de The Witcher 4, mais aussi de Cyberpunk 2, sans oublier ses autres projets secrets.