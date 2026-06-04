Project Hadar proposera une « expérience en monde ouvert riche en émotions »

De nouveaux détails concernant Project Hadar, de CD Projekt, ont été repérés sur la Toile.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que CD Projekt travaille sur une toute nouvelle franchise, qui répond actuellement au nom de code « Project Hadar ». Il y a très peu de temps, de nouvelles informations à propos du Project Hadar ont été dévoilées, et ce, via une offre d'emploi de CD Projekt.

Une expérience en monde ouvert et tout en émotions pour Project Hadar

En effet, dans une récente offre d'emploi pour un poste de « Engineering Director », disponible sur le site de CD Projekt, de petits détails ont été repérés concernant Project Hadar. Ainsi, le studio de développement serait à la recherche d'une personne qui contribuera à « repousser les limites du prochain jeu immersif de l'univers Hadar, en créant une expérience en monde ouvert riche en émotions qui marquera durablement les joueurs ».

Toutefois, avant d'en savoir plus à propos du mystérieux Project Hadar de CD Projekt, il va falloir faire preuve d'une grande patience, étant donné que celui-ci n'est encore qu'au début de son développement et que le studio est occupé sur d'autres projets vidéoludiques.

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Ce que l'on sait du Project Hadar, à ce jour

D'après les dernières informations connues, Project Hadar devrait proposer une expérience de type action-RPG, qui pourrait être orientée vers le corps-à-corps. C'est en tout cas ce qu'une offre d'emploi publiée en juillet 2025 laissait entendre. Au cours du mois de mars de cette année 2026, CD Projekt a indiqué que le développement « progresse bien », sans pour autant donner de plus amples informations à son sujet. Reste à savoir ce que nous réserve véritablement le studio de développement avec ce nouveau projet vidéoludique.