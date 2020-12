Steam enregistre un record de 24,78 millions de joueurs en simultanés

Steam just set a new peak concurrent user record of 24.78 million, beating the previous record of 24.54 million on April 4.



This comes after Cyberpunk 2077 and Counter Strike: GO surpassed 1m concurrent players each today.



Usage has been on the rise again recently. pic.twitter.com/WGy1JJkruY — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 12, 2020

Depuis la crise sanitaire du coronavirus, les joueurs du monde entier ont dû malgré eux rester confinés. De ce fait,, analyste chez Niko Partners, a publié sur Twitter, et avec, la plateforme ne cesse d'enregistrer des chiffres astronomiques. Le dernier en date est de. Ce pic survient peu après que le titre de CD Projekt RED et CSGO aient dépassé le million de joueurs simultanés le 12 décembre.Le COVID-19 a, toujours selon l'analyste, affecté à la fois les utilisateurs concurrents et le comportement des joueurs, et. Ainsi, nous pouvons clairement constater ce pic à partir du mois d'avril 2020, pour ensuite voir apparaître une baisse, puis une remontée en octobre et novembre, soit durant le deuxième confinement que plusieurs pays ont connu, la France y compris.Ce virus aura, malgré tout, permis à l'industrie du jeu vidéo de se faire connaître à travers le monde et surtout de toucher beaucoup plus de personnes. La preuve en est avec Animal Crossing: New Horizons , l'un des jeux les plus joués durant cette crise sanitaire, qui enregistre aujourd'hui pas moins de 26 millions de copies vendues