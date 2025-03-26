Assassin's Creed Shadows VS Elon Musk : Le duel inattendu qui agite X/Twitter

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 mars 2025 à 15h14
Assassin's Creed Shadows a fait l'objet de plusieurs polémiques relayées sur X/Twitter. Mais le compte officiel du jeu vient de surprendre la communauté en s'attaquant à Elon Musk.
Assassin's Creed Shadows VS Elon Musk : Le duel inattendu qui agite X/Twitter
Elon Musk partage régulièrement son opinion et ses exploits vidéoludiques sur X/Twitter. Le directeur de Tesla et de SpaceX avait dévoilé son impressionnant classement sur Diablo IV et son secret pour avoir un personnage puissant sur Path of Exile. Récemment, il a pris la parole pour donner son avis sur Assassin's Creed Shadows. Cependant, ses déclarations se sont retournées contre lui, donnant lieu à une bataille insolite entre le milliardaire et Ubisoft. 

Le roast d'Elon Musk provoqué par un stream sur Assassin's Creed Shadows

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques heures en arrière. Dans le cadre de la campagne promotionnelle d'Assassin's Creed Shadows, le Twitcheur américain Hasan Piker a proposé à sa communauté un stream sponsorisé dans lequel il découvre les aventures de Naoe et Yasuke.

Cet événement commun sur Twitch a pourtant fait réagir Elon Musk. Dans une publication X/Twitter en date du 25 mars 2025, il accuse le streamer d'être un vendu. « Hasan est un imposteur. Il serait plus juste de parler de « vente ». Objectivement, il fait la promotion d'un jeu horrible juste pour l'argent ».


Toujours visible sur le compte du milliardaire américain, la publication a attiré l'attention d'Ubisoft qui a rapidement réagi avec une réponse assassine (sans mauvais jeu de mots de notre part). Sur le compte officiel d'Assassin's Creed, l'éditeur a répondu en déclarant « C'est ce que vous a dit le type qui joue sur votre compte Path of Exile 2 ? ».

 Ce commentaire fait référence au fait qu'Elon Musk a triché pour améliorer son personnage dans le jeu. D'ailleurs, ce tacle inattendu a fait rire de nombreux joueurs, d'autant que le directeur de Testa est actuellement dans la tourmente. En réaction, de nombreux utilisateurs de X/Twitter ont déclaré qu'ils allaient jouer à Assassin's Creed Shadows suite à la publication de cette réponse. Cependant, il faudra patienter avant de voir si ce règlement de compte sur X aura un impact sur les ventes du titre.

Assassin's Creed Shadows est disponible depuis le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (les configurations requises). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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