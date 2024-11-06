Diablo 4 : Elon Musk n'est en réalité pas l'un des meilleurs joueurs au monde

Elon Musk a affirmé être l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV au monde en novembre 2024, une information qui ne colle pourtant pas à la réalité.
Une déclaration d'Elon Musk concernant ses performances sur Diablo IV
fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux depuis le 5 novembre 2024. Or, ces propos s'apparentent plus à de l'intox qu'à une véritable information.
Non, Elon Musk n'est pas l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV au monde
Le 5 novembre 2024, les médias relayaient une information dont la communauté a tout de suite douté : Elon Musk serait l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV
au monde. Il n'y aurait en effet que « 2 américains dans le Top 20, et il serait l'un d'entre eux
», une affirmation tenue par le milliardaire au cours d'une interview avec Joe Rogan.
Selon le classement proposé par le site Helltide.com
, le PDG de Tesla Motors et X arriverait bel et bien en vingtième position en Fosse 150, avec un temps de 2 minutes et 45 secondes.
Pourtant, cette nouvelle doit être relativisée. En réalité, cette performance est quelque peu enjolivée étant donné que ce classement compte moins de 1 000 joueurs, ce qui représente moins de 6 % des participants au cours des dernières 24 heures sur Steam.
Le co-propriétaire du site a soutenu la déclaration d'Elon Musk, mais a précisé qu'il était impossible de vérifier l'exactitude de cette information, car un grand nombre de parties ne sont ni enregistrées ni partagées.
Il n'y a aucun moyen pour nous de connaître les temps dans une Fosse qui ne sont pas enregistrés et partagés.
Ce type de classement n'est pas officiel, et requiert que les utilisateurs établissent une démarche spécifique pour que leur performance y soit intégrée. Il est donc illusoire d'identifier avec certitude les meilleurs joueurs de Diablo IV
, ce qui entache fortement les propos du milliardaire. Qui plus est, son nom n'est même pas présent dans la catégorie Hardcore d'Helltide.com.
Elon Musk est connu pour être friand de jeux vidéos, d'autant qu'il a été impliqué dans plusieurs débats, par exemple concernant Assassin's Creed Shadows ou Elden Ring. Toutefois, il n'a pas la réputation d'être le plus doué, c'est pourquoi sa déclaration a surpris, et a invité les amateurs de Diablo IV
à vérifier par eux-mêmes. Même si M. Musk semble à l'aise sur ce titre de Blizzard, il n'est donc pas aussi compétitif qu'il le laisse entendre, et ne peut alors pas recevoir les lauriers pour une performance que personne ne peut vraiment mesurer.
commentaire (1)
Le sel du rédacteur du post est incroyable. Tu as qqch à compenser ?
Le mec est littérallement top 20 monde sur le seul classement existant, mais c'est pas assez pour toi ?
Certains ont malheureusement une vie bien insipide