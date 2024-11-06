Diablo 4 : Elon Musk n'est en réalité pas l'un des meilleurs joueurs au monde

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 novembre 2024 à 13h04
Elon Musk a affirmé être l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV au monde en novembre 2024, une information qui ne colle pourtant pas à la réalité.
Diablo 4 : Elon Musk n'est en réalité pas l'un des meilleurs joueurs au monde
Une déclaration d'Elon Musk concernant ses performances sur Diablo IV fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux depuis le 5 novembre 2024. Or, ces propos s'apparentent plus à de l'intox qu'à une véritable information.

Non, Elon Musk n'est pas l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV au monde

Le 5 novembre 2024, les médias relayaient une information dont la communauté a tout de suite douté : Elon Musk serait l'un des meilleurs joueurs de Diablo IV au monde. Il n'y aurait en effet que « 2 américains dans le Top 20, et il serait l'un d'entre eux », une affirmation tenue par le milliardaire au cours d'une interview avec Joe Rogan.
Selon le classement proposé par le site Helltide.com, le PDG de Tesla Motors et X arriverait bel et bien en vingtième position en Fosse 150, avec un temps de 2 minutes et 45 secondes. 

elon-musk-helltide
Pourtant, cette nouvelle doit être relativisée. En réalité, cette performance est quelque peu enjolivée étant donné que ce classement compte moins de 1 000 joueurs, ce qui représente moins de 6 % des participants au cours des dernières 24 heures sur Steam. Le co-propriétaire du site a soutenu la déclaration d'Elon Musk, mais a précisé qu'il était impossible de vérifier l'exactitude de cette information, car un grand nombre de parties ne sont ni enregistrées ni partagées.
Il n'y a aucun moyen pour nous de connaître les temps dans une Fosse qui ne sont pas enregistrés et partagés.
Ce type de classement n'est pas officiel, et requiert que les utilisateurs établissent une démarche spécifique pour que leur performance y soit intégrée. Il est donc illusoire d'identifier avec certitude les meilleurs joueurs de Diablo IV, ce qui entache fortement les propos du milliardaire. Qui plus est, son nom n'est même pas présent dans la catégorie Hardcore d'Helltide.com.

Elon Musk est connu pour être friand de jeux vidéos, d'autant qu'il a été impliqué dans plusieurs débats, par exemple concernant Assassin's Creed Shadows ou Elden Ring. Toutefois, il n'a pas la réputation d'être le plus doué, c'est pourquoi sa déclaration a surpris, et a invité les amateurs de Diablo IV à vérifier par eux-mêmes. Même si M. Musk semble à l'aise sur ce titre de Blizzard, il n'est donc pas aussi compétitif qu'il le laisse entendre, et ne peut alors pas recevoir les lauriers pour une performance que personne ne peut vraiment mesurer.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné

Blizzard a créé la surprise lors de la BlizzCon en annonçant Diablo 5 pour 2029. Si cette révélation réjouit les fans, elle marque un tournant brutal pour Diablo 4, qui ne recevra plus aucune extension. Les futures saisons devront faire le pont entre ces deux époques.
Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions

Annoncé à la BlizzCon 2026, Diablo 4 arrivera prochainement sur Nintendo Switch 2. L'événement était également l'occasion pour nous de prendre en main cette nouvelle version en mode portable, à travers plusieurs donjons, afin de voir comment le hack'n'slash de Blizzard s'en sort sur la console de Nintendo.
Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète

Après plusieurs années d'attente, Diablo IV arrive enfin sur Nintendo Switch 2. Blizzard a profité de la BlizzCon 2026 pour officialiser une version réunissant le jeu de base et ses deux extensions.

commentaire (1)

Avatar
jck (invité) Le 08/11/2024 à 21:30

Le sel du rédacteur du post est incroyable. Tu as qqch à compenser ?
Le mec est littérallement top 20 monde sur le seul classement existant, mais c'est pas assez pour toi ?

Certains ont malheureusement une vie bien insipide