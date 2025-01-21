Path of Exile 2 : Le secret derrière le niveau d'Elon Musk enfin révélé

Au cours des dernières semaines, Elon Musk avait attiré l'attention des joueurs avec ses impressionnantes progressions sur Path of Exile 2 et Diablo IV. Mais ces résultats cachent une sombre vérité.
Il est rare de voir des célébrités intégrer le classement des meilleurs joueurs d'un titre, quel que soit son gameplay. Pourtant, la fin d'année 2024 avait été marquée par la découverte du nom d'Elon Musk dans le Top 200 des meilleurs personnages de Diablo IV
. Quelques semaines plus tard, le milliardaire faisait à nouveau parler de lui
avec son personnage de niveau 95 en Hardcore dans Path of Exile 2.
Cependant, les plus observateurs ont noté quelques comportements étranges chez le célèbre joueur
lors d'un récent livestream. En effet, Elon Musk éprouvait des difficultés à utiliser la carte et une flaque de mana.
Mais plus étonnant encore : son personnage était actif lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump.
Le partage de compte dans Path of Exile 2 : la clé de la réussite d'Elon Musk
Pour comprendre l'importance de ce détail, il faut rappeler que Path of Exile 2 n'est pas jouable sur mobile. De plus, Elon Musk était régulièrement devant les objectifs des caméras, rendant impossible toute participation au jeu dans ces conditions. Il n'en fallait pas plus à la communauté pour comprendre la supercherie et confirmer les rumeurs de longue date : au moins une autre personne joue à la place du milliardaire.
L'information a d'ailleurs été confirmée par le YouTuber NikoWrex. Ce dernier a eu une conversation privée avec Elon Musk dont il a partagé plusieurs captures d'écran. Dans ces lignes, NikoWrek demande au directeur de Tesla s'il a utilisé un boost ou acheté de l'équipement en vue de devenir plus fort
. Or, Elon Musk a répondu avec l'émoji 100. Il a ensuite expliqué son geste en disant qu'il « est impossible de battre des joueurs asiatiques sans utiliser le partage de compte
».
Le partage de compte serait donc une pratique normale pour Elon Musk afin de figurer parmi les meilleurs joueurs de la planète. Or, cette pratique est illégale dans Path of Exile 2
. De fait, les révélations liées à cette affaire pourraient conduire à la fermeture du compte du célèbre joueur. Elon Musk n'a pas encore réagi à ces accusations. Mais les joueurs les plus intéressés par cette affaire risquent fort de surveiller son compte Random9#2886 ainsi que la progression de ses différents personnages dans les jours qui viennent.
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