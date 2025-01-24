Assassin's Creed Shadows : Les configurations PC

Retrouvez toutes les informations relatives aux configurations PC nécessaires afin de pouvoir faire tourner Assassin's Creed Shadows comme il se doit.
Le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed, soit Assassin's Creed Shadows
, est plutôt attendu par la communauté. Développé et édité par Ubisoft, le titre débarque à la fin du mois de mars 2025 et doit arriver sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC.
D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Assassin's Creed Shadows
.
Configurations PC Assassin's Creed Shadows
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Assassin's Creed Shadows
, les configurations sont nombreuses et dépendent de l'utilisation du Ray Tracing.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Assassin's Creed Shadows
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
« Selective Ray Tracing »
Minimum
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go, AMD Radeon RX 5700 8 Go ou Intel Arc A580 8 Go
- Note → « Low » - 1080p et 30 FPS
Recommandé
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060Ti 8 Go, AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go ou Intel Arc B580 12 Go
- Note → « Medium » - 1080p et 60 FPS
« Enthusiast » - 1440p
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go
- Note → « High » - 1440p et 60 FPS
« Enthusiast » - 4K
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X3D
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super 16 Go ou AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go
- Note → « High » - 1440p et 60 FPS
« Standard Ray Tracing »
Ray Tracing Minimum
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go, AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go ou Intel Arc B580 12 Go
- Note → « High » - 1080p et 30 FPS
Ray Tracing recommandé
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 Go ou AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go
- Note → « High » - 1440p et 60 FPS
« Extended Ray Tracing »
Ray Tracing « Enthusiast »
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go
- Note → « Ultra » - 1440p et 60 FPS
Ray Tracing « Extreme »
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go
- Note → « Ultra » - 4K et 60 FPS
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
débarque le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
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- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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