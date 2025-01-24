Assassin's Creed Shadows : Les configurations PC

Retrouvez toutes les informations relatives aux configurations PC nécessaires afin de pouvoir faire tourner Assassin's Creed Shadows comme il se doit.

Configurations PC Assassin's Creed Shadows

« Selective Ray Tracing »

Minimum

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go, AMD Radeon RX 5700 8 Go ou Intel Arc A580 8 Go

NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go, AMD Radeon RX 5700 8 Go ou Intel Arc A580 8 Go Note → « Low » - 1080p et 30 FPS

Recommandé

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060Ti 8 Go, AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go ou Intel Arc B580 12 Go

NVIDIA GeForce RTX 3060Ti 8 Go, AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go ou Intel Arc B580 12 Go Note → « Medium » - 1080p et 60 FPS

« Enthusiast » - 1440p

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go

NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go Note → « High » - 1440p et 60 FPS

« Enthusiast » - 4K

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X3D Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super 16 Go ou AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go

NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super 16 Go ou AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go Note → « High » - 1440p et 60 FPS

« Standard Ray Tracing »

Ray Tracing Minimum

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go, AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go ou Intel Arc B580 12 Go

NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go, AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go ou Intel Arc B580 12 Go Note → « High » - 1080p et 30 FPS

Ray Tracing recommandé

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 Go ou AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 Go ou AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go Note → « High » - 1440p et 60 FPS







« Extended Ray Tracing »

Ray Tracing « Enthusiast »

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go

NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go Note → « Ultra » - 1440p et 60 FPS

Ray Tracing « Extreme »

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go

NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go Note → « Ultra » - 4K et 60 FPS

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(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed, soit, est plutôt attendu par la communauté. Développé et édité par Ubisoft, le titre débarque à la fin du mois de mars 2025 et doit arriver sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC.D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, les configurations sont nombreuses et dépendent de l'utilisation du Ray Tracing.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, qu'débarque le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :