ARC Raiders Projet Flammes Vacillantes : toutes les ressources à garder pour les 5 étapes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 17 décembre 2025 à 18h14
Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter le Projet Flammes Vacillantes dans ARC Raiders.
ARC Raiders Projet Flammes Vacillantes : toutes les ressources à garder pour les 5 étapes
Un nouveau projet est arrivé avec la mise à jour Cold Snap du 16 décembre, et permet aux joueurs de récupérer de belles récompenses en échange de ressources. 5 étapes seront à compléter pour tout obtenir, ce qui peut être relativement long. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite.

C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 5 étapes du Projet Flammes Vacillantes d'ARC Raiders.

Toutes les ressources du Projet Flammes Vacillante

Étape 1

Cette première étape sera relativement facile. Vous aurez besoin de :
  • Bouteille de vin vide x 1 
    • Récompenses → 5 pétards
  • Composants Plastiques x 25
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Tissu Résistant x 5 
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Baies-Bougies x 20
    • Récompenses → 50 Jetons Raider
arc-raiders-projet-flammes-vacillantes

Étape 2

  • Bougeoir x 3 
    • Récompenses → Schéma bâton lumineux rouge
  • Ampoule x 3
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Batterie Industrielle x 1 
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Baies-Bougies x 50
    • Récompenses → 50 Jetons Raider

Étape 3

  • Grenade adhésive x 5 
    • Récompenses → Bruleuse
  • Ruban adhésif x 10
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Bobine de film x 1 
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Baies-Bougies x 50
    • Récompenses → 50 Jetons Raider
ressources-projet-flammes-vacillantes-etape3

Étape 4

  • Cafetière x 2 
    • Récompenses → Spray de vita
  • Brûleur de bolide x 10
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Filtre à eau x 2 
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Baies-Bougies x 60
    • Récompenses → 50 Jetons Raider
etape4-projet-flammes-arc-raiders

Étape 5

  • Champignon x 7 
    • Récompenses → 5 pétards
  • Poêle à frire x 2
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Album de musique x 2 
    • Récompenses → 1 000 mérites
  • Baies-Bougies x 70
    • Récompenses → 50 Jetons Raider
Comme vous l'aurez compris, le fil rouge de ce projet sont les Baies-Bougies, introduites à l'occasion de cet événement. Pour le reste, ce sont des ressources relativement faciles à obtenir qui vous sont demandées. Si vous avez quelconque problèmes, n'hésitez pas à nous l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, à la fin de l'article.

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ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve ou encore comment trouver des engrenages rouillés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (6)

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Mbappé (invité) Le 18/12/2025 à 10:46

Merci pour tout

Avatar Corentin
Corentin Le 17/12/2025 à 09:45

Merci nous avons mis à jour !

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Nfake (invité) Le 17/12/2025 à 04:23

Merci remova :)

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Remova (invité) Le 17/12/2025 à 01:02

Etape 4
2 Cafetières
10 Brûleurs de bolides
2 Filtre à eau
60 Baies-Bougies

Avatar Corentin
Corentin Le 16/12/2025 à 19:38

Merci Paradox !

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Paradox (invité) Le 16/12/2025 à 18:27

GRENADE ADHESIVE 5X
Récompenses → Bruleuse

RUBAN ADHESIF 10X
Récompenses → 1000 merite

BOBINE DE FILM 1X
Récompenses → 1000 merite

BAIES-BOUGIES 50X
Récompenses → 50 Jetons Raider

Voila l'etape 3 chef