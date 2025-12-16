ARC Raiders Projet Flammes Vacillantes : toutes les ressources à garder pour les 5 étapes

Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter le Projet Flammes Vacillantes dans ARC Raiders.
Un nouveau projet est arrivé avec la mise à jour Cold Snap du 16 décembre
, et permet aux joueurs de récupérer de belles récompenses en échange de ressources. 5 étapes seront à compléter pour tout obtenir, ce qui peut être relativement long. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite.
C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 5 étapes du Projet Flammes Vacillantes d'ARC Raiders
.
Toutes les ressources du Projet Flammes Vacillante
Étape 1
Cette première étape sera relativement facile. Vous aurez besoin de :
- Bouteille de vin vide x 1
- Composants Plastiques x 25
- Récompenses → 1 000 mérites
- Tissu Résistant x 5
- Récompenses → 1 000 mérites
- Baies-Bougies x 20
- Récompenses → 50 Jetons Raider
Étape 2
- Bougeoir x 3
- Récompenses → Schéma bâton lumineux rouge
- Ampoule x 3
- Récompenses → 1 000 mérites
- Batterie Industrielle x 1
- Récompenses → 1 000 mérites
- Baies-Bougies x 50
- Récompenses → 50 Jetons Raider
Étape 3
- Grenade adhésive x 5
- Ruban adhésif x 10
- Récompenses → 1 000 mérites
- Bobine de film x 1
- Récompenses → 1 000 mérites
- Baies-Bougies x 50
- Récompenses → 50 Jetons Raider
Étape 4
- Cafetière x 2
- Récompenses → Spray de vita
- Brûleur de bolide x 10
- Récompenses → 1 000 mérites
- Filtre à eau x 2
- Récompenses → 1 000 mérites
- Baies-Bougies x 60
- Récompenses → 50 Jetons Raider
Étape 5
- Champignon x 7
- Poêle à frire x 2
- Récompenses → 1 000 mérites
- Album de musique x 2
- Récompenses → 1 000 mérites
- Baies-Bougies x 70
- Récompenses → 50 Jetons Raider
Comme vous l'aurez compris, le fil rouge de ce projet sont les Baies-Bougies, introduites à l'occasion de cet événement. Pour le reste, ce sont des ressources relativement faciles à obtenir qui vous sont demandées. Si vous avez quelconque problèmes, n'hésitez pas à nous l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, à la fin de l'article.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve
ou encore comment trouver des engrenages rouillés
.
commentaires (6)
Merci pour tout
Merci nous avons mis à jour !
Merci remova :)
Etape 4
2 Cafetières
10 Brûleurs de bolides
2 Filtre à eau
60 Baies-Bougies
Merci Paradox !
GRENADE ADHESIVE 5X
Récompenses → Bruleuse
RUBAN ADHESIF 10X
Récompenses → 1000 merite
BOBINE DE FILM 1X
Récompenses → 1000 merite
BAIES-BOUGIES 50X
Récompenses → 50 Jetons Raider
Voila l'etape 3 chef