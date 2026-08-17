ARC Raiders dépasse les 16 millions de ventes, et engrange plus d'un demi-milliard de dollars

Le jeu de tir d'Embark Studios continue de porter les finances de Nexon. Avec plus de 16 millions de copies écoulées depuis son lancement, ARC Raiders s'impose comme un pilier financier, permettant à l'éditeur de préparer sereinement l'avenir avec une mise à jour automnale particulièrement ambitieuse.

Malgré un changement de rythme avec des mises à jour désormais semestrielles, et des joueurs qui l'ont délaissé, le jeu de tir d'Embark Studios ne faiblit pas. ARC Raiders continue de dépasser les attentes de sa maison mère, Nexon, en affichant des résultats financiers vertigineux pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2026.

Un succès commercial fulgurant pour Embark Studios

Les derniers documents financiers partagés l'éditeur sud-coréen révèlent des chiffres impressionnants. Durant ce deuxième trimestre, ARC Raiders a encore séduit 800 000 nouveaux joueurs, portant son total de ventes à plus de 16 millions d'unités. Sur cette seule période, le titre a généré des revenus atteignant près de 115 millions de dollars. Depuis son lancement en octobre 2025, le jeu cumule ainsi plus de 550 millions de dollars de recettes. Ces performances exceptionnelles valident la stratégie de Nexon visant à conquérir le marché occidental. La direction de l'entreprise s'en félicite d'ailleurs ouvertement.

Notre engagement envers l'expansion mondiale a été validé par le succès d'ARC Raiders, qui a percé sur des marchés occidentaux dominés par des franchises historiques.











Des finances solides malgré des défis opérationnels

Si le chiffre d'affaires global de Nexon est en légère hausse de 2 %, le bénéfice d'exploitation a quant à lui chuté de 17 %. L'entreprise justifie cette baisse par une augmentation des coûts liés aux créateurs de contenu, à l'acquisition d'utilisateurs et aux services cloud. Heureusement, la franchise historique MapleStory affiche une santé de fer avec une croissance de 63 %, compensant largement la chute de 44 % de Dungeon and Fighter. Ce socle économique robuste offre à Nexon une position privilégiée dans un secteur actuellement très instable.

Dans le contexte plus large d'une contraction bien établie du secteur des jeux vidéo, les opportunités de Nexon dépassent de loin nos défis. Cela nous permet de continuer à investir dans de nouveaux jeux à fort potentiel et d'attirer des talents de classe mondiale rendus disponibles par les licenciements mondiaux.

Pour maintenir cet élan, Embark Studios prépare activement le déploiement de Frozen Trail, la plus importante mise à jour d'ARC Raiders à ce jour, prévue pour le 8 octobre. Les joueurs pourront découvrir une carte montagneuse et enneigée, une nouvelle Opération ainsi que deux menaces inédites. Les développeurs promettent l'arrivée d'« un petit fauteur de troubles astucieux » et d'« une machine gigantesque qui stoppera les joueurs dans leur élan ». Bien d'autres nouveautés seront également de la partie et les développeurs nous en diront plus ces prochaines semaines.

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