ARC Raiders Baies-Bougies : où trouver ces ressources ?

Vous cherchez des Baies-Bougies dans ARC Raiders pour un projet ou autre chose ? Nous vous expliquons où en trouver assez facilement et rapidement.

Où trouver des Baies-Bougies dans ARC Raiders ?

La valeur du butin est augmentée

Vous subirez des dégâts de froid

Vous trouverez évidemment des Baies-Bougies







Dans le monde, mais de manière très rare

En ouvrant des conteneurs

Dans les cache de Raiders

La meilleure façon d'obtenir des Baies-Bougies dans ARC Raiders





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est bien plus qu'un jeu de tir et d'extraction. Nous y trouvons toute une partie de crafting pour avoir des items plus rares et puissants, et diverses activités annexes qui vous demandent de donner des ressources, telles que les Baies-Bougies, introduites avec la mise à jour Cold Snap le 16 décembre 2025. Celles-ci se récoltent sur le terrain, et font également partie du projet « Flammes Vacillantes », c'est pourquoi nous vous expliquonsLa bonne nouvelle est que nous trouvons ces items sur la plupart des cartes, mais pas n'importe quand. En effet, avant de vous lancer dans la recherche de ces items, il faut obligatoirement lancer une partie. Celle-ci change quelques éléments dans le gameplay :Sans cette condition de carte, vous ne pourrez pasMaintenant que vous savez cela, il ne faut pas non plus chercher n'importe où, pour maximiser vos chances d'obtenir cet item. Il faut se rendre dans des zones où le butin de type Nature est davantage présent. Nous vous indiquons deux zones sur les images ci-dessous sur les cartes Champ de bataille du Barrage et Ville Enfouie. Notez que pour Port Spatial, vous pourrez en trouver aléatoirement sur la carte, étant donné que nous ne trouvons pas de lieu spécifique dédié au butin de type NaturToutefois, nous pouvonsà d'autres moments :D'après notre expérience, et comme nous vous le disions,. Voici d'ailleurs à quoi ressemblent les buissons sur lesquels nous trouvons des Baies-Bougies :Cela permet de très vite faire le plein de, environ une dizaine par partie si vous avez de la chance. De notre côté, nous nous dirigeons très souvent vers le côté ouest de Champ de bataille du Barrage, qui se montre très généreux. Évidemment, nous vous conseillons tout de même de partir avec une poche de butin sécurisée, pour limiter les risques de perte.Il faut néanmoins faire attention aux autres joueurs qui pourraient vous tuer lors de votre quête, mais surtout aux machines ARCs, très nombreuses dans les parages. En enchaînant les sorties dans cette zone, vous devriez très vite trouver