ARC Raiders Baies-Bougies : où trouver ces ressources ?

Vous cherchez des Baies-Bougies dans ARC Raiders pour un projet ou autre chose ? Nous vous expliquons où en trouver assez facilement et rapidement.
ARC Raiders
est bien plus qu'un jeu de tir et d'extraction. Nous y trouvons toute une partie de crafting pour avoir des items plus rares et puissants, et diverses activités annexes qui vous demandent de donner des ressources, telles que les Baies-Bougies, introduites avec la mise à jour Cold Snap le 16 décembre 2025. Celles-ci se récoltent sur le terrain, et font également partie du projet « Flammes Vacillantes », c'est pourquoi nous vous expliquons où trouver facilement des Baies-Bougies dans ARC Raiders
.
Où trouver des Baies-Bougies dans ARC Raiders ?
La bonne nouvelle est que nous trouvons ces items sur la plupart des cartes, mais pas n'importe quand. En effet, avant de vous lancer dans la recherche de ces items, il faut obligatoirement lancer une partie avec la condition de carte Vague de froid
. Celle-ci change quelques éléments dans le gameplay :
- La valeur du butin est augmentée
- Vous subirez des dégâts de froid
- Vous trouverez évidemment des Baies-Bougies
Sans cette condition de carte, vous ne pourrez pas obtenir de Baies-Bougies dans ARC Raiders.
Maintenant que vous savez cela, il ne faut pas non plus chercher n'importe où, pour maximiser vos chances d'obtenir cet item. Il faut se rendre dans des zones où le butin de type Nature est davantage présent. Nous vous indiquons deux zones sur les images ci-dessous sur les cartes Champ de bataille du Barrage et Ville Enfouie. Notez que pour Port Spatial, vous pourrez en trouver aléatoirement sur la carte, étant donné que nous ne trouvons pas de lieu spécifique dédié au butin de type Natur
Toutefois, nous pouvons trouver ces Baies-Bougies
à d'autres moments :
- Dans le monde, mais de manière très rare
- En ouvrant des conteneurs
- Dans les cache de Raiders
La meilleure façon d'obtenir des Baies-Bougies dans ARC Raiders
D'après notre expérience, et comme nous vous le disions, mieux vaut essayer de récupérer ces Baies-Bougies dans les zones avec un butin de type Nature
. Voici d'ailleurs à quoi ressemblent les buissons sur lesquels nous trouvons des Baies-Bougies :
Cela permet de très vite faire le plein de Baies-Bougies
, environ une dizaine par partie si vous avez de la chance. De notre côté, nous nous dirigeons très souvent vers le côté ouest de Champ de bataille du Barrage, qui se montre très généreux. Évidemment, nous vous conseillons tout de même de partir avec une poche de butin sécurisée, pour limiter les risques de perte.
Il faut néanmoins faire attention aux autres joueurs qui pourraient vous tuer lors de votre quête, mais surtout aux machines ARCs, très nombreuses dans les parages. En enchaînant les sorties dans cette zone, vous devriez très vite trouver vos Baies-Bougies dans ARC Raiders
.
commentaires (3)
Pour les autres cartes, ça arrive. J'attends leur disponibilité pour vous faire les visuels !
sur les autre map ?
Merci !