Engrenages rouillés ARC Raiders : Où les trouver facilement ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2025 à 18h09
Vous cherchez des engrenages rouillés pour améliorer votre atelier d'armes, notamment ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de les trouver rapidement.
Engrenages rouillés ARC Raiders : Où les trouver facilement ?
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles est l'amélioration des stations pour pouvoir crafter de meilleurs objets, comme des armes, ce qui permet d'être plus puissant sur le champ de bataille contre les ARCs ou les Raiders. Toutefois, pour pouvoir améliorer ces stations, il faut avoir les objets nécessaires et certains peuvent être relativement difficiles à trouver comme les engrenages rouillés. Nous vous expliquons où en trouver facilement et plutôt rapidement dans ARC Raiders.

Où trouver des engrenages rouillés dans ARC Raiders

Les engrenages rouillés peuvent apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones industrielles puisqu'il s'agit d'un item de ce type. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par le tag « Industriel », celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).

engrenage-rouilles
Allez dans les zones Industrielles pour rapporter des engrenages rouillées.

Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos engrenages rouillés en très peu de temps : les voitures et les remorques géantes. 

Par expérience, nous pouvons affirmer que ces deux types de conteneurs restent assez généreuses en loot d'engrenages rouillés. N'hésitez donc pas à ouvrir les coffres de voitures, les capots de bus ou ces énormes remorques pour tenter de mettre la main sur les engrenages rouillés dans ARC Raiders. D'ailleurs, nous en avant même trouvé à plusieurs reprises dans les simples caisses rouillées que nous croisons partout, sur toutes les cartes.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pensez aussi à placer les engrenages rouillés que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.

Chargement du sondage...

0 votant

En résumé, fouillez les zones industrielles et mettez les engrenages rouillés à l'abri dès que vous les trouvez. Vous pouvez consulter nos guides ARC Raiders, comme trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis, mais aussi tout savoir du bunker caché.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire
ARC Raiders 15 septembre 2026

ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire

Les Expéditions d'ARC Raiders pourraient ne jamais faire leur retour. Alors que les joueurs attendaient une refonte pour l'année prochaine, le producteur exécutif Aleksander Grøndal a révélé que le studio Embark envisageait purement et simplement de supprimer cette mécanique.
ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes
ARC Raiders 08 septembre 2026

ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 8 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.45.0.
Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence
ARC Raiders 04 septembre 2026

Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence

Face à l'appétit insatiable des joueurs, les créateurs d'ARC Raiders admettent avoir été pris de court. Incapable de suivre la cadence infernale des géants du jeu service, le studio Embark mise désormais sur la qualité avec sa prochaine mise à jour majeure pour reconquérir sa communauté.

commentaire (0)