Engrenages rouillés ARC Raiders : Où les trouver facilement ?

Vous cherchez des engrenages rouillés pour améliorer votre atelier d'armes, notamment ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de les trouver rapidement.
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles est l'amélioration des stations pour pouvoir crafter de meilleurs objets, comme des armes, ce qui permet d'être plus puissant sur le champ de bataille contre les ARCs ou les Raiders. Toutefois, pour pouvoir améliorer ces stations, il faut avoir les objets nécessaires et certains peuvent être relativement difficiles à trouver comme les engrenages rouillés. Nous vous expliquons où en trouver facilement et plutôt rapidement dans ARC Raiders.
Où trouver des engrenages rouillés dans ARC Raiders
Les engrenages rouillés peuvent apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones industrielles puisqu'il s'agit d'un item de ce type. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par le tag « Industriel », celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos engrenages rouillés en très peu de temps : les voitures et les remorques géantes.
Par expérience, nous pouvons affirmer que ces deux types de conteneurs restent assez généreuses en loot d'engrenages rouillés. N'hésitez donc pas à ouvrir les coffres de voitures, les capots de bus ou ces énormes remorques pour tenter de mettre la main sur les engrenages rouillés dans ARC Raiders. D'ailleurs, nous en avant même trouvé à plusieurs reprises dans les simples caisses rouillées que nous croisons partout, sur toutes les cartes.
Pensez aussi à placer les engrenages rouillés que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.
commentaire (0)