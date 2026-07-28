ARC Raiders : Patch 1.39.0 du 28 juillet, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 28 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.39.0.

Embark Studios vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders. Celle-ci corrige essentiellement quelques problèmes, mais revoit aussi certains points importants au niveau du matchmaking.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.39.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 1.39.0 d'ARC Raiders Mise à jour du matchmaking : Test du PvP défensif Au cours des derniers mois, l'amélioration du matchmaking a été l'une de nos priorités absolues. Nous avons apporté divers ajustements et améliorations basés sur vos retours et demandes. Depuis nos Notes sur le système de matchmaking, un changement s'est démarqué auprès de la communauté : se défendre n'est plus traité de la même manière que démarrer un combat. Cela signifiait que l'autodéfense comptait toujours dans l'estimation de votre style de jeu, mais avec beaucoup moins de poids que le fait d'initier un combat. Vos retours ont été positifs, et vous avez été nombreux à nous demander d'aller plus loin. La demande de suivi la plus fréquente était de supprimer totalement l'impact du PvP défensif — en passant d'un poids réduit à aucun poids du tout. À partir de maintenant, c'est exactement ce que nous testons. Pendant le test, seuls les combats que vous choisissez de démarrer influenceront l'estimation de votre style de jeu, et vous défendre n'aura aucun impact. Cela inclut le fait de mettre K.O. les ennemis qui vous ont attaqué en premier. Qu'est-ce qui compte comme démarrer un combat et qu'est-ce qui compte comme se défendre ? Voici comment le système interprète une rencontre : Qui défend : Si l'autre escouade blesse, met à terre ou met K.O. l'un de vos coéquipiers en premier, toute votre escouade est considérée comme défensive — l'escouade qui frappe en premier est celle qui a démarré le combat.

Comment c'est pondéré : Plus la rencontre est sérieuse, plus elle compte. Un fusillade prolongée — avec plus de dégâts infligés et de Raiders mis à terre — pèse lourdement, tandis qu'un tir accidentel isolé ou un bref échange où l'autre escouade s'enfuit après des dégâts minimaux compte toujours comme un début de combat, mais pèse beaucoup moins.

Tiers : Rejoindre un combat déjà engagé entre d'autres escouades compte également comme démarrer un combat. Au cours des prochaines semaines, nous surveillerons nos métriques de matchmaking, observerons l'évolution du PvP à la Surface et recueillerons vos retours. Corrections de bugs et mises à jour de contenu Audio Amélioration des bruits de pas dans l'eau.

Ajout de sons et de variations plus distincts pour la roulade d'esquive.

Ajustement de l'audio ambiant pour certaines cinématiques. Cosmétiques Correction des boutons de personnalisation mal étiquetés pour l'ensemble Blindspot. "Pas de casque" contrôle désormais le casque sur Blindspot.

Mise à jour des boutons de personnalisation : L'ensemble Triumph utilise désormais Casque uniquement ; L'ensemble Scorta utilise désormais Gantelet retiré.

Mise à jour des noms de couleurs de la tenue Scorta dans l'interface pour mieux correspondre aux vraies couleurs du skin.

Correction d'un texte d'interface manquant pour un cosmétique de sac à dos bleu. Gameplay Correction des dégâts inconstants pour la grenade chercheuse et la grenade Wolfpack. Objets Correction d'un problème où le modèle de train pouvait apparaître à deux endroits dans le Repaire de Raider alors qu'un seul était possédé.

Les babioles introduites avec le projet Converging Paths s'empilent désormais comme les autres babioles, et leurs taux d'apparition ont été ajustés pour un pillage plus cohérent sur toutes les cartes. Cartes Correction de multiples problèmes d'affichage, d'objets flottants, de trous dans le décor et de points de blocage pour les joueurs sur Champs de bataille du Barrage.

Correction de multiples problèmes de collision et d'affichage sur Cité Enfouie (y compris des obstacles invisibles), correction des matériaux et résolution d'un point où les joueurs à terre pouvaient rester coincés près d'un pont supérieur.

Fermeture d'un trou dans Cité Enfouie qui permettait d'utiliser le grappin pour sortir des limites de la carte. Stabilité Correction d'un problème qui pouvait bloquer les joueurs dans le tunnel de fin de round après avoir quitté une carte.

Correction d'un plantage au démarrage qui pouvait survenir après l'écran d'avertissement sur la photosensibilité. Interface utilisateur Peaufinage des textes de l'interface et mise à jour de la localisation dans les langues prises en charge.

Correction d'un problème où les prix des objets supérieurs à 10 000 s'affichaient avec des abréviations incorrectes dans l'onglet Marchand lors de l'utilisation du japonais ou du chinois simplifié.

Mise à jour de la localisation pour les noms de babioles et la terminologie ARC dans tous les menus.

Mise à jour de l'écran de démarrage avec une nouvelle vidéo d'arrière-plan en boucle.

Correction d'un problème où appuyer sur L3 à la manette n'activait pas la bulle d'aide de l'objet sur l'écran de sélection d'Ermal, et ajout d'un flou d'arrière-plan pour améliorer la lisibilité.

Mise à jour de la liste et des écrans des projets pour regrouper les projets similaires afin de faciliter la navigation.

Mise à jour de l'interface des projets : correction de textes, amélioration des aperçus pour les projets à phases multiples, et les projets se débloquent désormais après avoir joué 5 rounds.

Correction d'un problème de mise à jour incorrecte des visuels d'arrière-plan.

Correction d'un problème où les projets pouvaient ne pas passer à l'étape suivante après avoir complété un objectif, même après avoir fourni les objets requis.

L'onglet Projets a été amélioré avec l'ajout de descriptions de quêtes et d'étapes, des textes et des tuiles de récompenses plus cohérents, ainsi qu'une navigation restaurée pour revoir les étapes terminées après la fin d'un projet.

Correction d'un problème où l'aperçu des récompenses du projet d'exposition de trophées affichait un emote "Howl" en double.

Amélioration de l'interface des expéditions et des projets : les projets regroupés n'apparaissent que lorsqu'au moins un est actif, correction de la barre de navigation supérieure et correction de l'affichage des étapes d'expédition.

Standardisation de l'affichage du minuteur sur les écrans de projets et d'expéditions pour des comptes à rebours plus clairs.

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