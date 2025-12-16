ARC Raiders : La mise à jour Cold Snap 1.7.0 est disponible, découvrez tout le contenu

Embark publie ce 16 décembre ce qui est probablement sa mise à jour la plus importante depuis la sortie, nommée Cold Snap. Nouvelle météo, nouveaux objets, événement et récompenses gratuites sont au programme, sans oublier les quêtes inédites. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce patch dans notre article.
Cette mise à jour du 16 décembre d'ARC Raiders
était très attendue, et est maintenant disponible. Elle ajoute de nombreuses choses, dont certaines feront plaisir aux joueurs, des fonctionnalités en lien avec le gameplay, mais introduit aussi un événement et un nouveau Raider Deck (disponible seulement le 26 décembre). Évidemment, une multitude d'ajustements a eu lieu pour équilibrer ARC Raiders.
Mais en attendant, voici le patch notes de la mise à jour 1.7.0 d'ARC Raiders du 16 décembre
, disponible sur toutes les plateformes.
Patch 1.7.0 d'ARC Raider
Points forts du patch
- Ajout de la fonctionnalité de réinitialisation de l'arbre de compétences.
- Ajout d'une option pour activer/désactiver la visée.
- Le portefeuille affiche désormais le plafond souple de vos Crédits.
- Ajout de divers objets festifs pour vous plonger dans l'ambiance des fêtes.
- Le plan de fabrication de l'Aphelion a été déplacé, il ne tombe plus sur la Matriarche mais sur Stella Montis.
- Ajout de la personnalisation des outils de Raider.
- Correction de divers problèmes de collision sur les cartes.
- Amélioration des vérifications de distance d'apparition sur Stella Montis afin d'éviter que les joueurs n'apparaissent trop proches les uns des autres.
Changements d'équilibrage
Armes
- Bettina
- Note des développeurs : Ces changements visent à rendre la Bettina un peu moins dépendante d'une arme secondaire. L'arme devrait désormais être un peu plus efficace en JcJ, sans pour autant déséquilibrer le jeu. Les données montrent que cette arme reste la plus performante en JcE à sa rareté (sans compter le Brise-fuselage). La durabilité devrait également sembler plus cohérente par rapport à nos autres fusils d'assaut.
- Le taux d'usure de la durabilité a été réduit d'environ 0,43 % à environ 0,17 % par tir.
- En pratique, il fallait auparavant environ 12 chargeurs complets pour épuiser totalement la durabilité, contre 26 désormais (en tenant également compte de l'augmentation de la taille du chargeur).
- La taille de chargeur de base a été augmentée de 20 à 22.
- Le temps de rechargement de base a été réduit de 5 à 4,5.
- Crotale
- Note des développeurs : Même si la Crotale n'est pas destiné à rivaliser avec le Sutureur ou le Fondoire à courte portée, il bénéficie d'un léger buff afin de rapprocher son TTK en JcJ à bas niveau de celui du Sutureur et du Fondoire. L'arme doit conserver son rôle prévu, à savoir une arme plus méthodique où les joueurs alternent entre couverture et exposition, tirent en rafales contrôlées et gèrent leurs rechargements.
- La taille de chargeur de base a été augmentée de 10 à 12.
ARC
- Déchiqueteuse
- Réduction de la force de recul appliquée par les armes. Augmentation de la vitesse de déplacement et de la réactivité de rotation.
- Augmentation des points de vie de la tête de la Déchiqueteuse afin d'éviter les situations où celle-ci pouvait être détruite trop facilement, entraînant des comportements inattendus.
- Amélioration de la navigation de la Déchiqueteuse pour réduire les blocages dans les angles, espaces étroits et obstacles bas.
- Augmentation de la vitesse à laquelle la Déchiqueteuse entre en combat lorsqu'il subit des dégâts ou se trouve à proximité immédiate des joueurs.
- Augmentation du nombre de parties de la Déchiqueteuse pouvant être détruites individuellement.
Contenu et corrections de bugs
Succès
- Les succès sont désormais activés sur l'Epic Games Store.
Animations
- Correction d'un problème où ramasser une Caisse de terrain avec une grenade Trigger 'Nade attachée pouvait faire glisser le personnage ou le déplacer sans saisie.
- Correction d'un problème où la combinaison du Snap Hook avec des tyroliennes ou des échelles pouvait stocker de l'élan et propulser le joueur sur de longues distances.
- Correction d'un problème où l'animation de course pouvait apparaître incorrecte après une petite chute en cas de surcharge.
- Les interactions se terminent désormais correctement lors de l'exécution d'une roulade d'esquive.
- Interagir en tenant des objets ou des éléments déployables ne provoque plus de torsion des bras.
- Ajout de nouvelles animations aux skins de personnages et aux équipements afin de les rendre plus naturels.
ARC
- Correction d'un problème où des éléments déployables attachés aux ennemis pouvaient les projeter ou les faire sortir des limites de la carte lorsqu'ils étaient touchés.
- Les missiles ne font plus demi-tour après avoir dépassé une cible et peuvent désormais suivre correctement des cibles situées à différentes hauteurs.
- Sentinelle
- Correction d'un bug où le laser de la Sentinelle n'atteignait pas le joueur ciblé à longue distance.
- Guetteur
- Désactivation de la possibilité de franchir les ARC Guetteurs afin d'éviter des projections involontaires lorsqu'ils sont en mouvement.
- Correction d'un problème où les projectiles du Bombardier pouvaient traverser le bouclier de la Matriarche depuis l'extérieur.
Audio
- Correction d'un problème où les mines de gaz, d'étourdissement et d'impulsion ne jouaient pas leur son de déclenchement ou ne passaient pas leur lumière en jaune lorsqu'elles étaient activées par un tir.
- Augmentation du nombre de sons de pas pouvant être joués simultanément et augmentation de leur priorité.
- Correction d'un problème où les pas sur des escaliers métalliques devenaient très silencieux lors d'une marche lente.
- Amélioration du son directionnel pour les ennemis ARC.
- Ajout de sons lors de l'envoi et de la réception de messages de chat textuel dans le menu principal.
- Suppression du son ambiant dérangeant « mom? » dans la cantina de Speranza.
- Ajustement du volume des annonces sur différents écrans du menu principal.
- Plusieurs corrections mineures et améliorations audio.
Cartes
- Correction d'un problème de logique d'apparition pouvant faire apparaître des joueurs se reconnectant au début d'une session à côté d'autres joueurs venant juste de rejoindre.
- Diverses corrections de collisions, géométrie, VFX et textures corrigeant des failles de terrain provoquant des chutes hors de la carte, des passages à travers la géométrie, des zones où l'on restait bloqué, des problèmes de caméra traversant les murs, de la géométrie transparente, des objets flottants, des chevauchements de textures, etc.
- Correction d'un problème de pente du Sas de pillards, trop raide pour que les pillards à terre puissent ramper dessus.
- Les casiers de sécurité apparaissent désormais dynamiquement sur toutes les cartes au lieu d'être placés de manière statique.
- Correction d'un problème où les caches de pillards n'apparaissaient pas lors des Sondes de prospection dans certains cas.
- Correction de l'apparition de conteneurs de butin et de largages de ravitaillement à l'intérieur du terrain sur Champ de bataille et Portail Bleu, garantissant leur accessibilité.
- Correction d'un problème où des portes pouvaient apparaître fermées pour certains joueurs malgré leur ouverture.
- Tempête électromagnétique : les éclairs laissent parfois derrière eux un objet de valeur.
- Augmentation du nombre d'emplacements possibles d'apparition de la Grande Molène sur toutes les cartes.
- Champ de bataille du barrage
- Déplacement du point d'apparition de la Matriarche dans Champ de bataille du barrage vers une zone mieux adaptée à ses forces.
- Port Spatial
- Ajustement de la zone de protection de la salle verrouillée dans le stockage de conteneurs du Port Spatial afin qu'elle n'affecte pas les joueurs à l'extérieur de la pièce.
- Portail Bleu
- Ajout de la condition de carte Porte verrouillée.
- Ajustement des limites de la carte près d'une corniche à Portail Bleu pour améliorer la navigation et réduire les sorties brutales hors limites.
- Amélioration des LOD des arbres à Portail Bleu afin de réduire l'assombrissement excessif à distance.
- Correction d'un problème où le butin apparaissait à l'extérieur de la salle verrouillée dans le village.
- Ajout d'éléments de décor et d'indices visuels au camp final de la quête « A First Foothold » afin de faciliter la localisation des objectifs.
- Stella Montis
- Augmentation des taux d'apparition de certains objets et plans à Stella Montis.
- Certains conteneurs destructibles à Stella Montis ne lâchent plus de Canards en caoutchouc lors de l'utilisation de la compétence A Little Extra.
- Ajustement de la clarté des vitres à Stella Montis afin d'améliorer la visibilité.
Divers
- Correctifs généraux de crash (y compris les crashs sur AMD).
- Ajout de la fonctionnalité de réinitialisation de l'arbre de compétences en échange de Pièces, au coût de 2 000 Pièces par point de compétence.
- Le portefeuille affiche désormais le plafond souple de Crédits.
- Note des développeurs : nous avons décidé d'implémenter un plafond afin que les joueurs ne puissent pas débloquer entièrement les nouveaux Raider Decks simplement en accumulant des Crédits, et nous avons ajouté davantage d'objets à la boutique de Shani pouvant être achetés avec des Crédits. Nous estimons que les Raider Decks offrent une expérience gratifiante à apprécier pendant que les joueurs progressent dans le jeu, et qu'un portefeuille de Crédits trop élevé va à l'encontre de cet objectif. Les Crédits accumulés avant l'introduction du plafond souple ne seront pas retirés.
- Ajout de la personnalisation des outils de Raider.
- Correction d'un bug provoquant l'apparition de joueurs sur des serveurs sans leur équipement et avec une personnalisation par défaut, entraînant la perte des objets d'équipement.
- Pour les rangs jusqu'à Daredevil I, les classements disposent désormais d'une zone de promotion x3 pour les 5 meilleurs joueurs. De nouveaux objectifs ont été ajoutés.
- Correction d'un problème où la brèche de porte du tutoriel pouvait être annulée, empêchant la cinématique de se lancer et bloquant la progression.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient continuer à forcer des portes alors qu'ils étaient à terre.
- Correction d'un problème où accepter une invitation Discord sans avoir lié son compte pouvait empêcher l'intégration dans le groupe de l'invitant.
- Correction d'un problème provoquant parfois un scintillement des textures et des modèles entre des niveaux de qualité élevés et faibles.
- La profondeur de champ est désormais correctement ajustée en fonction de l'échelle de résolution.
- Correction d'un problème où le retour au jeu après un alt-tab pouvait bloquer les déplacements et les compétences alors que les contrôles de la caméra restaient fonctionnels.
- Amélioration de la gestion des entrées lorsque la fenêtre du jeu reprend le focus afin d'éviter des changements de mode d'entrée inattendus.
- Arbre de compétences
- La compétence Roulade sans effort offre désormais une réduction du coût en endurance plus importante.
- La compétence Marche apaisante s'applique désormais lors des déplacements en visée ADS.
Déplacements
- Correction d'un problème de traversal empêchant de sauter ou grimper dans certaines zones en étant accroupi.
- Correction d'un problème où grimper à des échelles au-dessus de vides ouverts pouvait provoquer un détachement automatique.
- Un léger coût en endurance a été ajouté lors de l'entrée en glissade.
- L'accélération a été réduite lors d'une roulade d'esquive effectuée depuis une glissade.
Interface utilisateur
- Ajout d'une option pour basculer la visée ADS.
- Ajout d'un nouveau réglage graphique « Cinématique » pour améliorer les visuels sur les PC haut de gamme.
- Codex
- Amélioration de la précision du suivi des dégâts infligés dans les statistiques du joueur.
- Les objets fabriqués sur le terrain comptent désormais correctement dans les statistiques du joueur du Codex.
- Correction d'un son manquant dans les enregistrements du Codex.
- Ajout d'une section du Codex permettant de revoir les vidéos déjà visionnées.
- Console
- Mise à jour des indications de boutons de la manette PlayStation 5 avec des icônes améliorées pour Options et Partage.
- Correction d'un crash lors de l'utilisation de « Afficher le profil » depuis les informations du joueur sur Xbox.
- Personnalisation
- Vous pouvez désormais faire pivoter votre personnage sur l'écran de personnalisation. Correction également d'un problème où le premier équipement pouvait provoquer un déséquipement involontaire.
- Ajout de notifications dans la personnalisation du personnage pour mettre en évidence les objets récemment débloqués.
- Correction d'un problème où les objets de personnalisation achetés depuis l'écran d'équipement n'étaient pas équipés après avoir appuyé sur Équiper depuis l'écran d'achat.
- Fin de manche
- Réduction supplémentaire de la fréquence d'apparition de l'enquête de retour en fin de manche.
- Ajout d'un bouton optionnel « Retour de manche » sur l'écran final de fin de manche pour ouvrir un court sondage après la partie.
- Projet d'expédition
- Ajout d'une infobulle afficher/masquer sur les écrans des projets Raider (Expédition et Saisonniers).
- Ajout de « Expéditions terminées » aux statistiques du joueur.
- Ajout du suivi des ressources pour les étapes d'expédition : les projets Raider affichent désormais les quantités requises et la progression, avec une mise à jour en cours de manche.
- Ajout de l'affichage des récompenses dans les projets Raider, montrant les récompenses pour chaque objectif et pour la complétion de l'expédition.
- Correction d'un conflit d'entrée dans les projets Raider où le suivi d'une ressource en expédition pouvait également ouvrir la fenêtre « À propos des expéditions » ; l'indication à l'écran est désormais masquée lors de l'ajout au chargement de la caravane.
- Inventaire
- Correction d'un problème où fermer le menu clic droit dans l'inventaire pouvait réinitialiser le focus vers un autre emplacement avec une manette.
- Correction d'un scintillement dans l'infobulle de l'inventaire.
- Ouvrir l'inventaire pendant une brèche annule désormais l'interaction afin d'éviter un bref bug d'animation.
- Ajustement de la disposition de l'écran d'inventaire pour éviter que les infobulles n'apparaissent immédiatement à l'ouverture.
- Correction d'un problème où le menu clic droit d'un emplacement d'arme dans l'inventaire ne s'affichait pas après navigation depuis un emplacement d'accessoire vide avec une manette.
- En jeu
- Correction d'un problème où l'indication d'escalade n'apparaissait pas sur une échelle de toit à Blue Gate.
- Résolution d'un problème où certaines icônes d'interaction pouvaient ne pas apparaître en jeu.
- Correction des événements « réanimé » qui n'étaient pas comptabilisés.
- Correction d'un problème où l'indication d'interaction avec une tyrolienne restait affichée sur une tyrolienne déjà utilisée, empêchant l'interaction avec une nouvelle ; les indications disparaissent désormais hors de portée.
- La roue d'équipement rapide dispose désormais d'une disposition stable et ne regroupe plus les objets vers le haut lorsqu'il y a des emplacements vides.
- Mise à jour des textes en jeu dans plusieurs langues suite à la révision de la localisation et aux retours des sondages joueurs.
- Ajout d'une invite d'annulation lors de la préparation au lancer de grenades et autres objets lançables.
- Correction des indications de commandes en jeu pour correspondre aux touches actuelles et afficher clairement les actions maintenir/basculer. Clarification des indications des jumelles lors de l'utilisation de la visée basculée et mise à jour des indications pour le Snap Hook et les jumelles intégrées afin de prendre en charge la visée.
- Les astuces du tutoriel restent désormais brièvement à l'écran après l'action suggérée pour améliorer la lisibilité et éviter une disparition brutale.
- Correction d'un problème où les indications de commandes pouvaient rester affichées après avoir été mis à terre.
- Les marqueurs HUD plus proches du joueur apparaissent désormais au premier plan pour une meilleure lisibilité.
- Correction d'un problème où les objets affichaient parfois une icône incorrecte.
- Correction d'un problème où des astuces utilisateur s'affichaient parfois en mode spectateur.
- Les racks de salles fortes et les stations d'énergie affichent désormais une couleur distincte lorsqu'ils sont remplis d'objets transportables afin d'indiquer qu'ils sont complétés.
- Correction d'un problème où la reconnexion à une partie pouvait laisser le personnage dans un état incorrect avec des éléments HUD erronés et une caméra mal positionnée.
- Légère augmentation du délai d'ouverture initiale de l'écran de butin et de la transition entre ouverture et fouille lors des interactions.
- Menu principal
- Ajout d'un carrousel d'événements en direct dans le menu principal et activation des interactions clic/survol sur l'aperçu des projets Raider.
- Correction d'un problème où l'onglet Amélioration d'armes pouvait parfois changer d'emplacement.
- Résolution d'un problème où un Raider pouvait apparaître et disparaître de l'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- Les postes de travail installés n'apparaissent plus dans la vue d'installation des postes de travail.
- Il est désormais possible de naviguer depuis les notifications à l'écran vers les écrans correspondants, y compris un accès direct aux recettes apprises.
- L'onglet Amélioration d'arme affiche désormais correctement l'augmentation de la taille du chargeur.
- Correction d'un problème où l'écran de la carte pouvait devenir non réactif lorsqu'un événement en direct était actif.
- Lors de l'inspection d'objets, la rotation masque désormais l'interface pour n'afficher que l'objet inspecté.
- Le contenu gratuit des Raider Decks est désormais affiché comme « Gratuit » au lieu de « 0 ».
- Ajout d'un carrousel dans le menu principal présentant les quêtes et un raccourci vers les Raider Decks, avec une navigation manette améliorée.
- Correction d'un problème où l'écran Scrappy permettait de naviguer vers la liste de navigation rapide avec une manette.
- Quêtes
- Les objets ramassés au sol affichent désormais des icônes s'ils font partie de quêtes ou sont suivis ; ajout d'icônes de quête aux interactions de quête et amélioration du style des interactions.
- Correction d'un problème où la notification pouvait rester affichée après l'acceptation et la validation d'une quête.
- L'acceptation et la complétion des quêtes s'affichent désormais comme un chargement en attente de réponse du serveur.
- Correction d'un problème où le fait de passer rapidement les vidéos de quête après la première quête de dépôt d'approvisionnement pouvait bloquer l'interface, empêchant toute progression.
- Mise à jour du texte d'interaction pour un objectif de quête afin d'améliorer la clarté.
- Mise à jour des noms et descriptions des objets de quête Sonde d'humidité et Compteur EC dans Initiative inattendue.
- Amélioration des informations de ping pour les objectifs de quête, avec des marqueurs plus clairs pour les interactions avec le Système de filtration et le Décrypteur magnétique.
- Ajustement des couleurs des icônes de quête et de suivi dans les indications d'interaction en jeu pour une meilleure lisibilité.
- Paramètres
- Ajout d'un nouveau curseur permettant d'ajuster l'intensité du flou de mouvement.
- Mise à jour des infobulles pour les effets et les niveaux de qualité globale dans les paramètres vidéo avec des descriptions plus claires.
- Ajout de libellés indiquant si une action est de type « Maintenir » ou « Basculer », affichés entre parenthèses.
- Correction d'un problème où l'effet de flash ignorait l'option Inverser les couleurs ; l'option est désormais prise en charge.
- Correction d'un crash dans les paramètres lors de l'ajustement rapide des curseurs.
- Les joueurs seront désormais redirigés vers les paramètres Windows pour les autorisations de microphone si nécessaire.
- Correction d'un crash pouvant survenir lors de l'ouverture des paramètres vidéo.
- Correction d'un problème où certains écrans de catégories d'options continuaient à répondre aux entrées après la sortie.
- Boutique
- Les joueurs ne verront plus de messages d'erreur lorsqu'ils annulent un achat dans la boutique.
- Les nouveaux produits ajoutés à la boutique affichent désormais une indication « Nouveau » pour une meilleure visibilité.
- Social
- Correction d'un problème où des amis Discord pouvaient apparaître avec un statut incorrect après être passés en Invisible puis de nouveau en En ligne ; leur présence se rafraîchit désormais correctement.
- Ajout d'une icône Rejoindre le groupe dans l'interface sociale pour des invitations et des accès plus clairs.
- Correction d'un problème où le menu contextuel social (clic droit) pouvait rester visible dans l'onglet Accueil après une ouverture et fermeture rapides avec une manette ; il se ferme désormais correctement et ne se superpose plus.
- Infobulles
- Correction des infobulles incorrectes concernant la durée d'étourdissement ARC.
- Les infobulles se repositionnent désormais pour rester entièrement visibles à toutes les résolutions.
- Correction des infobulles affichant « Plan déjà appris » pour des récompenses d'objectifs terminés ; les infobulles affichent désormais les bonnes informations de récompense et n'indiquent « Plan appris » que pour les véritables plans.
- Épreuves
- Les objectifs des épreuves indiquent désormais clairement lorsqu'ils offrent des conditions bonus, par exemple via les conditions de carte.
- Correction d'un problème où l'icône de rang d'épreuve pouvait être absente de l'écran des statistiques du joueur après le lancement du jeu.
- Ajout d'une fenêtre contextuelle des Épreuves expliquant le fonctionnement du classement et précisant que le rang final est mondial.
- VOIP
- Ajout de la fonctionnalité de test du microphone.
- Ajout de meilleurs contrôles automatiques pour détecter les problèmes des périphériques d'entrée et de sortie VOIP.
- L'utilisation du bouton latéral de la souris pour le push-to-talk ne déclenche plus l'action « Retour » dans les menus.
- Correction d'un problème où l'icône de statut du chat vocal pouvait apparaître comme coupée pour les membres du groupe au début de la partie jusqu'à ce que quelqu'un parle.
- Le HUD n'affiche plus les icônes VOIP lorsque le chat vocal est désactivé ; votre propre icône VOIP de groupe apparaît désormais comme désactivée.
Utilité
- Valeur du butin augmentée dans les salles à carte-clé Épique afin de mieux refléter leur rareté.
- Extension des emplacements d'apparition des plans pour améliorer leur disponibilité dans les zones qui étaient sous-représentées.
- Le plan Aphelion ne tombe plus sur la Matriarche mais sur Stella Montis.
- Correction d'un bug où les joueurs pouvaient parfois devenir incapables d'effectuer la moindre action s'ils interagissaient avec des objets transportables dans de mauvaises conditions réseau, ou s'ils étaient mis à terre alors qu'ils portaient un objet transportable puis réanimés.
- Correction d'un problème où Deadline pouvait infliger des dégâts à travers les murs.
- Correction d'un problème où des objets déployables attachés à des ennemis ou à des structures constructibles pouvaient provoquer des projections soudaines ou permettre aux ennemis de traverser l'environnement lorsqu'ils étaient touchés par des tirs.
- Les clés ne sont plus retirées de la poche sécurisée lors de l'utilisation de la fonction de déchargement du sac à dos.
- Correction d'un problème où les récompenses de compensation liées aux tricheurs pouvaient octroyer un augment intégré.
- Correction d'un bug où Flame Spray infligeait trop de dégâts à certains ARC.
- Correction d'un problème où les projectiles collants (Trigger 'Nade, Snap Blast Grenade, Lure Grenade) disparaissaient lorsqu'ils étaient lancés sur des arbres.
- Correction d'un bug lié à un calcul incorrect de la portée de déploiement des objets déployables.
- Correction d'un problème où les mines ne pouvaient pas être déclenchées par des dégâts avant d'être armées.
- Jouer d'un instrument applique désormais l'effet « Vibing Status » aux joueurs proches.
- Correction d'un problème empêchant les Canards en caoutchouc d'être placés dans l'emplacement de breloque d'un augment.
- Le poids des jumelles intégrées et du chargeur de bouclier intégré est désormais fixé à 0.
Armes
- Les ARC légers sont désormais légèrement repoussés lorsqu'ils sont touchés par des attaques de mêlée.
- Correction d'un problème où les armes rangées n'apparaissaient pas lors du premier spawn.
- Correction d'un exploit permettant de recharger des armes à énergie sans consommer de munitions.
- La visée (ADS) reprend désormais automatiquement si elle a été interrompue alors que le bouton de visée est toujours maintenu (par exemple après un rechargement ou un étourdissement).
- Correction d'un exploit permettant aux fusils à pompe d'ignorer le délai de tir prévu.
Quêtes
- Correction d'un bug dans la quête « Greasing Her Palms » permettant de déclencher accidentellement un objectif.
- L'objet de quête ESR Analyzer est désormais plus facile à trouver dans la Ville Engloutie.
- Amélioration de la clarté des indices pour la quête « Marked for Death ».
- Correction d'un problème où des vidéos de quête pouvaient se déclencher plusieurs fois.
- Ajout d'interactions permettant de trouver des clés de rechange dans plusieurs quêtes liées à des pièces verrouillées.
- Ajout d'objets de quête uniques à la quête « Unexpected Initiative ».
- Correction d'un problème où le partage d'escouade complétait incorrectement des objectifs faisant apparaître des objets spécifiques de quête.
Problèmes connus
- Les joueurs disposant d'une AMD Radeon RX 9060 XT verront un avertissement de pilote au démarrage malgré l'utilisation de la version la plus récente corrigeant un crash GPU survenant lors du chargement de The Blue Gate.
- Si vous possédez plus d'objets que ce que votre réserve peut contenir, la valeur des objets excédentaires n'est pas incluse dans l'écran final de départ, mais elle est bien prise en compte dans le calcul des récompenses.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment connaître la valeur en pièces de sa réserve
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