ARC Raiders : Comment connaître la valeur de sa réserve pour l'Expédition ?

Vous souhaitez connaître la valeur de votre réserve pour votre Expédition dans ARC Raiders ? Nous vous expliquons comment faire.
Pour la première Expédition d'ARC Raiders
, Embark Studios a expliqué que des points de compétences bonus seraient offerts en fonction de la valeur total de la réserve du joueur
. De fait, depuis cette annonce, nombreux sont les utilisateurs à essayer de calculer la valeur en Pièces
de tout ce qu'ils possèdent dans leur réserve. Vous ne savez pas comment faire ? Nous vous expliquons.
Comment connaître la valeur de sa réserve dans ARC Raiders ?
Embark a explique que des points de compétences supplémentaires seront attribués aux joueurs par tranche de un million de Pièces de valeur. C'est-à-dire que si votre réserve et vos Pièces totalisent une valeur de 2 millions, vous aurez deux points supplémentaires, 3 millions trois points et ainsi de suite (jusqu'à cinq).
Seulement, il peut être difficile de connaître la valeur totale de l'inventaire pour certains,
c'est pourquoi nous vous aidons. Pour connaître la valeur de tout le butin dans votre stash d'ARC Raiders, voici les étapes à suivre :
Attention, ne cliquez pas sur vendre, auquel cas tout ce qui est sélectionné sera vendu.
- Allez dans votre inventaire.
- Appuyez sur la touche CTRL et faites clic gauche (ou LT/L2 et X/A sur une manette) en même temps sur tous les objets pour tous les sélectionner.
- Lorsque tous vos objets sont sélectionnés, appuyés sur clic droit.
- Vous aurez la prévisualisation de la valeur de votre inventaire.
Ensuite, il suffit d'additionner la valeur de votre stash avec les pièces que vous cumulez déjà pour obtenir la valeur de votre inventaire. Dans notre cas, nous aurions eu 1,6 million de Pièces, ce qui reste relativement faible pour profiter au mieux de l'Expédition.
Comment augmenter la valeur de sa stash pour l'Expédition ?
Pour augmenter la valeur de votre inventaire
, il existe plusieurs astuces :
- Vendre tous les objets sans intérêt.
- Partir en Arsenal Gratuit et ramener des objets qui possèdent une forte valeur marchande.
- Enchaîner les runs rapides et fructueuses, sans forcément chercher le PvP.
Pour plus d'informations, vous pouvez visionner la vidéo de Wisethug qui vous montre notamment un chemin pour récolter 20k d'objets en très peu de temps.
Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme comment avoir des engrenages rouillés
, mais aussi tout savoir du Bunker Caché pour en profiter au maximum
.
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