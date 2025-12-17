Bobine de film ARC Raiders : Où en trouver pour le projet ?

Vous cherchez une bobine de film pour avancer dans le projet Flammes Vacillantes ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter de la trouver rapidement.
Dans ARC Raiders
, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles concerne les projets, proposés par Embark, dans le but de récupérer diverses récompenses, comme c'est le cas avec Flammes Vacillantes, qui est arrivé avec la mise à jour Cold Snap. Toutefois, pour valider l'une des étapes, il faudra voir une bobine de film
, ce qui n'est pas forcément facile à trouver dans ARC Raiders
. Nous vous expliquons donc comment mettre toutes les chances de votre côté pour en avoir une.
Où trouver une bobine de film dans ARC Raiders
La bobine de film
peut apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones résidentielles ou de l'Ancien monde
. C'est ici qu'elle a le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par « Résidentiel » ou « Ancien Monde »
, celles marquées étant plus généreuses en loot rares (voir sur les images ci-dessous).
Les deux cartes qui ont le plus de chances de faire apparaître la bobine dans ARC Raiders sont donc Ville Enfouie et Portail Bleu. Voici d'ailleurs le genre de bâtiment propice à les faire apparaître sur Ville Enfouie.
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Mais si vous ne la trouvez pas, ne perdez pas espoir. Il est possible de l'obtenir dans le monde de manière totalement aléatoire, mais avec moins de chances. Dans tous les cas, pour éviter de passer à côté de l'objet par mégarde (ce qui peut arriver), rendez-vous dans l'onglet « Projet » puis allez dans Flammes Vacillantes pour suivre la bobine de film.
Pensez aussi à placer la bobine de film trouvée dans votre poche sécurisée
pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas le perdre si vous mourez et ne pas être frustré.
Que faire une fois la bobine trouvée
Une fois la bobine de film
en votre possession, retournez dans l'onglet du projet pour la donner
. Vous pourrez continuer à le faire progresser et obtenir toutes les récompenses. Vous pourrez d'ailleurs en savoir plus dans l'article dédié à toutes les ressources à garder pour compléter le Projet Flammes Vacillantes
.
En résumé, fouillez les zones résidentielles et Ancien Monde, et mettez la bobine de film
à l'abri dès que vous la trouvez. Avec un peu de chance et de patience, vous finirez rapidement cette étape du projet d'ARC Raiders
. Si vous en retrouvez par la suite, vous pourrez la revendre. Enfin, n'hésitez pas à consulter nos guides
pour mieux progresser.
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