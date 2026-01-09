Filtre à eau ARC Raiders : Où en trouver facilement ?

Vous cherchez un filtre à eau pour avancer dans l'Expédition ou une autre quête ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter d'en trouver rapidement dans ARC Raiders.
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles concerne les projets, dans le but de récupérer diverses récompenses une fois que l'événement est terminé, comme des cosmétiques. Mais pour cela, il faudra trouver des objets bien précis, à l'image de filtre à eau. Si vous ne savez pas où en trouver, voici comment mettre la main facilement sur un filtre à eau dans ARC Raiders.
Où trouver un filtre à eau dans ARC Raiders ?
Le filtre à eau peut apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones industrielles puisqu'il s'agit d'un item de ce type. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par le tag « Industriel », celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).
Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos filtre à eau en très peu de temps : la carte champ de bataille du barrage.
Par expérience, nous pouvons affirmer que sur cette carte, les chances d'en obtenir son supérieures. En tout cas, nous en avons récolté plus rapidement dans cet environnement que sur les autres. D'ailleurs, nous en avant même trouvé à plusieurs reprises posé simplement sur des étagères, dans des points d'intérêts secondaires. Sinon, nous en trouvons souvent dans les casiers.
Pensez aussi à placer les filtres à eau que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.
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