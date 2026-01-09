Filtre à eau ARC Raiders : Où en trouver facilement ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 janvier 2026 à 17h32
Vous cherchez un filtre à eau pour avancer dans l'Expédition ou une autre quête ? Voici ce qu'il faut savoir pour tenter d'en trouver rapidement dans ARC Raiders.
Filtre à eau ARC Raiders : Où en trouver facilement ?
Dans ARC Raiders, vous aurez de nombreuses activités à faire et de multiples raisons d'aller chercher des items à la surface, où le danger est partout. L'une d'entre elles concerne les projets, dans le but de récupérer diverses récompenses une fois que l'événement est terminé, comme des cosmétiques. Mais pour cela, il faudra trouver des objets bien précis, à l'image de filtre à eau. Si vous ne savez pas où en trouver, voici comment mettre la main facilement sur un filtre à eau dans ARC Raiders.

Où trouver un filtre à eau dans ARC Raiders ?

Le filtre à eau peut apparaître presque n'importe où dans ARC Raiders, comme n'importe quel objet (hors items liés aux ARCs) mais pour maximiser vos chances, il faut vous rendre dans les zones industrielles puisqu'il s'agit d'un item de ce type. C'est ici qu'ils ont le plus de chances de spawner, comme l'explique d'ailleurs très bien le jeu. Ainsi, quelle que soit la carte, rendez-vous dans les zones marquées par le tag « Industriel », celles marquées étant plus généreuses en loot rare (voir sur l'image ci-dessous).

filtre-eau
Allez dans les zones Industrielles pour rapporter des filtres à eau.

Il ne vous reste plus qu'à fouiller tout ce que vous pouvez, sans rien laisser passer. Néanmoins, il existe une astuce pour augmenter vos chances et trouver vos filtre à eau en très peu de temps : la carte champ de bataille du barrage. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Par expérience, nous pouvons affirmer que sur cette carte, les chances d'en obtenir son supérieures. En tout cas, nous en avons récolté plus rapidement dans cet environnement que sur les autres. D'ailleurs, nous en avant même trouvé à plusieurs reprises posé simplement sur des étagères, dans des points d'intérêts secondaires. Sinon, nous en trouvons souvent dans les casiers.

Pensez aussi à placer les filtres à eau que vous aurez trouvés dans votre poche sécurisée pour votre extraction si vous en avez une, afin de ne pas les perdre si vous mourez et ne pas être frustré à la fin de la partie.

Chargement du sondage...

0 votant

En résumé, fouillez les zones industrielles et mettez les filtres à eau à l'abri dès que vous les trouvez. Vous pouvez consulter nos guides ARC Raiders, comme trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis, mais aussi tout savoir du bunker caché.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes
ARC Raiders 07 juillet 2026

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.
ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties
ARC Raiders 01 juillet 2026

ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties

Embark Studios durcit le ton face aux tricheurs sur ARC Raiders. Le déploiement du système anti-triche Denuvo est désormais terminé, mais le studio suédois promet que ce n'est que le début d'une vaste campagne pour garantir des parties équitables à sa large communauté.
ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition
ARC Raiders 26 juin 2026

ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition

Pour sa quatrième expédition, ARC Raiders repense entièrement son système de récompenses. Fini les points de compétence, place aux plans de fabrication et aux jetons premium. Une refonte pensée pour aider les nouveaux venus, mais qui suscite déjà de vives réactions au sein de la communauté des joueurs vétérans.

commentaire (0)