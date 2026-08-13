ARC Raiders en dit plus sur Frozen Trail, sa grosse mise à jour de fin d'année, avec une date de sortie

Embark Studios jouera en octobre avec Frozen Trail, la prochaine mise à jour majeure de ARC Raiders. Entre des évaluations en chute libre et des problèmes de triche récurrents, le jeu de tir coopératif déploie un contenu massif pour tenter de reconquérir sa communauté.

Depuis l'abandon de son modèle de mises à jour mensuelles en mai dernier, le jeu de tir et d'extraction de Embark Studios s'était fait particulièrement discret. Ce silence sera rompu le 8 octobre prochain avec le déploiement de Frozen Trail, une mise à jour d'une ampleur inédite. Ce contenu arrive à un moment critique pour ARC Raiders, dont les évaluations récentes sur la plateforme de Valve ont chuté à 50 % d'avis positifs. Les joueurs pointent du doigt un manque flagrant de nouveautés et une recrudescence des tricheurs. L'équipe de développement a bien conscience de l'urgence de la situation et promet des changements radicaux pour inverser la tendance.

Un environnement inédit et des menaces colossales

La pierre angulaire de cette mise à jour est sans conteste l'ajout d'une toute nouvelle carte. Les joueurs pourront explorer une colonie gelée nichée au cœur d'imposantes montagnes aux abords de la fameuse Rust Belt. Aleksander Grøndal, producteur exécutif du jeu, explique que cet environnement mettra l'accent sur la verticalité, l'exploration et les opportunités de découverte pour les escouades audacieuses.





Qui dit nouveau territoire dit inévitablement de nouveaux adversaires. Le bestiaire s'enrichit de machines inédites, allant de la petite nuisance mécanique particulièrement agile jusqu'à un engin gigantesque capable de stopper net toute progression, à l'image de la Reine. Ces ajouts visent à briser la monotonie des affrontements actuels en obligeant les équipes à repenser constamment leurs stratégies d'approche et de survie face à une intelligence artificielle toujours plus agressive. Plus de détails à ce sujet seront communiqués prochainement.

Des opérations de haut vol pour les experts

Pour répondre aux critiques concernant le manque d'activités en fin de jeu, Embark Studios introduit une nouvelle Opération majeure. Conçue spécifiquement pour les joueurs expérimentés qui cherchent à repousser leurs limites, cette activité s'annonce particulièrement exigeante et demandera une coordination sans faille.

Le succès ne viendra pas facilement. Vous devrez équilibrer le combat, le travail d'équipe, la prise de risque et la survie dans ce que nous pensons être l'une des expériences les plus intenses que le jeu ait offertes à ce jour.











Une progression repensée et un nouveau repaire

L'autre grand chantier de cette version automnale concerne la progression globale des personnages. Les créateurs ont compris que les raids les plus gratifiants sont ceux dictés par des choix significatifs. Pour matérialiser cette vision, la mise à jour introduit l'Avant-poste, une nouvelle base qui viendra remplacer ou compléter le repaire actuel. Les joueurs pourront y mener des recherches sur les éléments du monde, personnaliser leur espace et préparer activement la reconquête de la surface terrestre.

En parallèle, l'arbre de compétences subit de profonds ajustements pour offrir davantage de contrôle sur l'évolution de son avatar. Les decks d'équipement ont également été retravaillés afin de les rendre plus engageants et plus gratifiants sur le long terme. L'objectif est de donner aux joueurs les plus investis de véritables objectifs à poursuivre sur la durée pour éviter la lassitude et revenir sur ARC Raiders plus souvent.

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Enfin, le studio n'élude pas le sujet qui fâche. Des améliorations continues sont prévues pour le système de recherche de parties, la stabilité des serveurs et surtout l'anti-triche, devenu un véritable fléau pour la communauté. Rendez-vous dès le 8 octobre pour découvrir la mise à jour Frozen Trail dans ARC Raiders, lequel reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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