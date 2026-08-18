ARC Raiders : Patch 1.42.0 du 18 août, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 11h24
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 18 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.42.0.
ARC Raiders : Patch 1.42.0 du 18 août, le patch notes

Embark Studios vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders. Celle-ci corrige essentiellement quelques problèmes, mais revoit aussi certains points importants au niveau de la rotation des conditions de cartes, pour mieux correspondre aux joueurs selon leur fuseau horaire. 

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.42.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 1.42.0 d'ARC Raiders

Améliorations de la programmation des conditions de carte

Nous avons travaillé pour nous assurer que la façon dont nous programmons les conditions de carte soit alignée avec vos habitudes de jeu. À cette fin, nous introduisons la programmation régionale des conditions de carte. À partir de la version 1.42.0, les conditions de carte verront leur horaire décalé en fonction des régions, au lieu d'un horaire global unique.

Cela signifie que le programme s'adaptera aux heures de pointe de régions spécifiques pour mieux correspondre à votre expérience. De cette façon, il sera moins probable de manquer une condition de carte, peu importe où vous vous trouvez.

N'hésitez pas à nous dire comment la programmation régionale des conditions de carte fonctionne en discutant avec nous sur notre Discord ! Nous sommes impatients de voir quelle est l'expérience de chacun et d'apporter des ajustements en conséquence.

Corrections de contenu et de bugs

Audio

  • Perfectionnement des sons de pas et de mouvement à l'intérieur : suppression des bruits de frottement, amélioration de l'audibilité à distance, et mise à jour de l'occlusion ainsi que des repères sonores pour les surfaces en béton.
  • Amélioration du son des pas lors des déplacements dans le feuillage pour un rendu plus clair et plus naturel.
  • Ajout de sons de pas uniques lors des déplacements sur des surfaces en toile plastique et en bâche.
  • Ajout d'un son différent pour les bruits de tir de toutes les améliorations de chargeur de niveau 3.

Gameplay

  • Correction des attaques de piétinement de la Reine et de la Matriarche qui frappaient parfois à travers les murs ou de beaucoup plus loin que prévu.
  • La cape photoélectrique fonctionne désormais contre les attaques d'éclairs de la Turbine et les missiles de la Matriarche.
  • Ajout d'une protection à l'apparition pour le piège à bobine de surtension afin d'éviter d'affecter les joueurs lorsqu'ils apparaissent sur la carte.
  • Ajout de la possibilité de réattribuer les emplacements de la roue rapide.
  • Le Dolabra, le Hullcracker et le Rascal infligent désormais des dégâts correctement dans le terrain d'entraînement.

Carte

  • Correction d'un problème où une tyrolienne dans la Cité Enfouie ne pouvait pas être utilisée en la repositionnant pour garantir son utilisation.

Performances

  • Amélioration du cache de streaming des textures de l'interface utilisateur pour une meilleure efficacité mémoire et une plus grande fiabilité.

Stabilité

  • Correction de plusieurs plantages et diverses améliorations apportées à la stabilité.

Interface utilisateur

  • Correction des tuiles de projet qui affichaient de manière incorrecte "Partie X terminée" sur des projets sans parties.
  • Correction des fautes d'orthographe et mise à jour des textes traduits dans plusieurs langues.
  • Peaufinage des messages d'erreur de recherche de partie pour plus de clarté.
  • Les quêtes de projet terminées vous amènent désormais correctement à la page de projet associée lorsque vous appuyez sur le bouton de raccourci "Réclamer" dans le journal de bord.
  • Ajout d'une étiquette de région sur l'écran de sélection de carte, qui affiche votre région de recherche de partie actuelle.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :

  • PC 
    • Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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