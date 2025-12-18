ARC Raiders : Dépêchez-vous de récupérer ce cadeau exceptionnel

Embark Studios continue de surprendre la communauté d'ARC Raiders avec une générosité rare. Alors que la mise à jour Cold Snap vient d'arriver, les développeurs offrent un cadeau de Noël inattendu qui va bien au-delà du simple cosmétique habituel, ravissant les joueurs fidèles.
Embark Studios ne se contente pas d'avoir sorti l'un des titres marquants de l'année, le studio assure également un suivi exemplaire
. La dernière surprise en date concerne les festivités de fin d'année, avec une récompense qui a pris de court de nombreux vétérans du jeu de tir, habitués à des présents bien plus modestes de la part des éditeurs.
De la monnaie premium gratuite pour tous
Dès le 17 décembre, les joueurs connectés ont eu la surprise de découvrir un nouveau message dans leur boîte de réception en jeu
. Contrairement aux standards de l'industrie qui consistent souvent à offrir un skin basique ou un accessoire mineur, Embark a décidé de distribuer de la véritable monnaie virtuelle. Ce sont ainsi 1 000 Raider Tokens qui sont crédités gratuitement aux membres de la communauté, ce qui représente une valeur de 10 euros.
Le message des développeurs accompagnant ce don est sans équivoque :
De la part de l'équipe ARC Raiders et d'Embark Studios, merci d'être un membre précieux de notre communauté. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et espérons que vous apprécierez ce petit cadeau, gage de notre gratitude.
Cette somme permet aux Raiders d'acheter l'un des nombreux objets disponibles dans la boutique, offrant ainsi une liberté de choix rarement vue dans les cadeaux promotionnels
. Si vous n'avez pas le temps tout de suite, pas de panique. Embark précise que vous avez jusqu'au 13 janvier, soit un peu moins d'un mois, pour vous connecter et récupérer vos Jetons.
Il est rare, de nos jours, de voir un studio aussi efficace en termes de contenu, offrir aux joueurs un tel cadeau. Mise à part Epic Games avec Fortnite, ce genre de situations reste rares dans l'industrie.
La mise à jour Cold Snap bat son plein
Ce cadeau accompagne le déploiement de la mise à jour Cold Snap
, arrivée cette semaine. Celle-ci introduit un nouvel événement, des conditions climatiques inédites sur les cartes, ainsi que de nouvelles quêtes pour occuper les joueurs pendant les vacances, sans oublier le Projet Flammes Vacillantes
. C'est le moment idéal pour se replonger dans l'univers du jeu.
Reste à savoir ce que Embark nous réserve pour l'année prochaine, pour tenter de garder une solide base de joueurs actifs. ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme comment trouver une bobine de film
ou encore où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis
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commentaire (1)
Sympa ! 10e de cadeau c'est pas commun, hop un beau skin gratuit