Une nouvelle mise à jour est disponible ce 17 novembre 2026 pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 2.6.0.

En attendant l'arrivée du mode PvE d'ARC Raiders, dont des nouvelles devraient rapidement être données, Embark continue son travail pour améliorer l'expérience, notamment en corrigeant les problèmes qui persistent.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 2.6.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 2.6.0 d'ARC Raiders Contenu et corrections de bugs Animation Correction d'un problème où le fait d'être agrippé par une Tique lors du dépôt d'une pile à combustible pouvait corrompre les animations et empêcher des interactions telles que le forçage de portes ou l'utilisation d'armes. Audio Amélioration de la fiabilité du chat de proximité sur Steam Deck.

Adoucissement de l'alarme du émetteur-récepteur de la télécabine pour les appels de la télécabine balistique afin qu'elle soit moins agressive. Personnalisation Correction d'un problème où l'activation du casque Scorta (bascule sur 'Activé') ne se débloquait pas après avoir atteint le rang Wildcard II. Jouabilité Correction d'un problème où le joueur pouvait sembler invisible s'il entrait puis sortait rapidement de la télécabine.

Correction d'un problème où la compétence Road Warrior ne permettait pas de recycler les modules d'amplification d'arme ou les baies de cire lors des raids.

Correction d'un problème où le franchissement (vault) consommait également de l'endurance de saut, et la compétence « Vaults on Vaults on Vaults » ne consomme plus aucune endurance.

Correction d'un problème pouvant rendre les joueurs invisibles pendant une manche.

Correction d'un problème où le fait de commencer une mise à terre sur un Pilleur à terre pouvait vous déplacer et vous propulser à travers les murs. Vous restez désormais en place pendant l'animation de mise à terre.

Correction d'un bug où les ennemis pouvaient mettre un joueur à terre immédiatement après sa réanimation avec un défibrillateur ; le fait d'être réanimé empêche désormais correctement les mises à terre.

L'Hydra ne visera désormais qu'une partie de ses armes contre les grenades leurres. Elle continuera à cibler les joueurs tout en tirant avec certaines de ses armes sur le leurre. Objets Lors de l'activation simultanée de nombreuses boîtes de feux d'artifice, au lieu que certaines boîtes ne fassent long feu, elles retardent désormais le tir de leurs fusées. Cela signifie que, si vous essayez de créer des spectacles pyrotechniques, leur durée peut être prolongée en activant davantage de boîtes de feux d'artifice.

Mise à jour de la description du grappin (Snap Hook) pour refléter la portée correcte de 18 m (indiquée précédemment à 20 m).

Correction d'un problème où la ligne d'un grappin lancé pouvait persister après avoir été mis à terre ; le grappin s'annule désormais correctement en plein vol si vous êtes empêché de tirer ou lorsque vous tombez à terre.

Correction d'un problème qui faisait projeter les joueurs dans les airs lorsque le câble du grappin entrait en collision avec un autre objet avant d'atteindre sa destination. Carte Généralités Nous avons supprimé la condition de carte mineure Pêche à pied (Beachcombing) de Riven Tides, et étendu la mécanique à toutes les cartes : Vous pouvez désormais utiliser le détecteur du maître de quai pour trouver des objets enterrés sur toutes les cartes, à l'exception de Pendola Pass. Pour trouver des objets enterrés sur Pendola Pass, vous devrez toujours utiliser le détecteur de l'alpiniste.

Correction de divers problèmes de collision autour de Pendola Pass, du Spatioport (Spaceport) et de Riven Tides.

Correction d'un problème où le rack du condensateur d'accès et les batteries au sol pouvaient parfois manquer d'une invite d'interaction, empêchant leur ramassage — ceux-ci peuvent désormais être manipulés correctement.

Réintroduction de Vague de froid (Cold Snap) dans la rotation des conditions de carte majeures ! Pendola Pass Correction d'un problème qui empêchait de tirer à travers les fenêtres de la gare de triage.

Fermeture d'une brèche dans le monde où les joueurs pouvaient tomber derrière une falaise et se retrouver coincés à l'intérieur sur Pendola Pass.

Corrections supplémentaires apportées aux surfaces et aux collisions à l'intérieur de l'Emperor. Spatioport (Spaceport) Affinement de l'éclairage et de l'atmosphère sur le Spatioport pour améliorer la visibilité lors du regard depuis l'intérieur vers l'extérieur, réduire les contrastes trop marqués, enrichir la tonalité globale des couleurs et accélérer l'adaptation de l'exposition pour une meilleure lisibilité. Cité enfouie (Buried City) Amélioration de l'éclairage et de l'exposition sur la Cité enfouie pour optimiser la visibilité dans les intérieurs sombres et lors du regard de l'intérieur vers l'extérieur ; réduction du contraste extrême et des ombres de nuages, avec un rendu des couleurs plus naturel et des ajustements subtils du flou lumineux (bloom). Stella Montis Améliorations supplémentaires des collisions autour du puits d'aération de la réserve de semences (Seed Vault Airshaft) afin d'empêcher les joueurs de s'y introduire par un glitch. Quêtes Correction d'un problème pouvant entraîner le blocage complet (soft lock) de certaines quêtes si l'objet de quête requis venait à être perdu. Interface (UI) Généralités Résolution d'un problème où une brève pression pouvait laisser la roue des pings bloquée ouverte, empêchant les commandes du joueur.

Vous pouvez désormais déposer des objets en les faisant glisser hors de votre inventaire, sans avoir besoin de les faire glisser vers une zone désignée.

Correction d'un problème où les boutons de tranche (LB/RB) ne changeaient pas d'onglet dans l'inventaire lorsque vous étiez à l'avant-poste ; les indications de boutons correspondent désormais et la navigation par les boutons de tranche fonctionne comme prévu.

Correction d'un problème où le bouton de réparation pouvait devenir insensible lorsqu'il était ouvert depuis l'écran d'inspection pour des armes endommagées.

Correction d'un problème où le fait de retourner sur l'onglet Niveau de l'écran de fin de manche pouvait afficher votre niveau précédent au lieu de celui que vous veniez d'acquérir.

Correction d'un problème où les icônes des boutons latéraux Souris 4 et Souris 5 apparaissaient inversées après avoir réattribué les touches.

Si une arme donnée en récompense est fournie avec un pochoir appliqué, l'icône affiche désormais correctement ce pochoir.

Correction d'un problème où le pillage à la manette pouvait faire disparaître l'objet sélectionné si vous étiez interrompu (par exemple, par une Tique). Résolution également d'un cas où la division d'un objet dans le même emplacement pouvait supprimer la pile.

Correction d'un problème où certains emplacements de mobilier dans l'avant-poste ne pouvaient pas être sélectionnés depuis certains angles de caméra ou lorsqu'ils se superposaient à d'autres stations ; les boîtes de sélection correspondent désormais mieux aux objets.

Correction d'un problème où l'indicateur « point de compétence disponible » pouvait rester visible après avoir dépensé tous les points de compétence.

Ajustement de plusieurs emplacements de mobilier dans l'avant-poste pour empêcher les objets de traverser les murs et réduire les problèmes de caméra lors de l'accès à Scrappy à proximité.

Ajout de l'option permettant de suivre les ressources pour les étapes de projet depuis n'importe quelle page, y compris lors de la prévisualisation des étapes.

Correction d'une situation rare où l'avant-poste ne pouvait pas être entièrement amélioré. L'avant-poste peut désormais être correctement amélioré au niveau 4. Passe de récompense (Reward Pass) L'écran de la passe de récompense alterne désormais entre plusieurs images d'arrière-plan pour prévisualiser le contenu de la passe. Boutique Ajout de l'invite d'affichage/masquage de l'infobulle (Tooltip) lors de la navigation dans les lots comportant plusieurs variantes de couleur dans la boutique à l'aide d'une manette. Épreuves (Trials) Correction d'un problème où la fenêtre contextuelle des étoiles gagnées lors des épreuves n'apparaissait pas en cas de score supérieur à votre record personnel ; elle s'affiche désormais correctement. Codex Ajout de la statistique « Nombre de réanimations par un inconnu » à la page des statistiques de joueur du Codex. Armes Réduction du poids du Stiletto de 7 à 6.

Correction d'un problème où le réticule ne parvenait parfois pas à indiquer qu'un tir n'est plus bloqué lors d'un déplacement latéral en visant un ARC.

Correction d'un problème où l'utilisation du viseur avec des armes équipées d'une lunette pouvait décaler la visée sur le côté ; la visée reste désormais alignée avec le réticule lors de l'entrée et de la sortie du mode visée (ADS). Problèmes connus L'appel d'un ravitaillement depuis le télescope de l'espace lointain à Pendola Pass peut l'amener à atterrir hors limites.

La salle des clés de l'observatoire Cielo Sereno peut occasionnellement rester fermée après l'utilisation d'une clé dans le cadre de la condition de carte Frégate ARC.

Lors d'un franchissement sur un récupérateur ARC (ARC Reclaimer), le joueur peut être éjecté par erreur.

Les joueurs peuvent parfois se retrouver coincés à l'intérieur de la turbine ARC (ARC Turbine) lorsqu'elle décolle du sol s'ils sont positionnés contre elle.

Sur les champs de bataille du barrage (Dam Battlegrounds), l'atterrissage sur un arbre près du bâtiment de contrôle du traitement de l'eau peut bloquer le joueur.

Le fait d'appuyer de manière répétée sur le bouton droit de la souris après avoir lancé un objet jetable empêche le personnage de sortir son arme pendant quelques secondes.

Pour certains joueurs, la quête « When Everything Falls » ne peut pas être complétée correctement car la prise de photo des tours de lancement n'est pas enregistrée comme il se doit.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :