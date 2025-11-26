Chambre froide ARC Raiders : où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2025 à 16h56
La mission qui vous demande de fouiller n'importe quel conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis peut être particulièrement difficile, c'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces pour la valider.
Chambre froide ARC Raiders : où trouver le conteneur J Kozma Ventures à Stella Montis
La carte Stalla Montis d'ARC Raiders est la première qui a été ajoutée après la sortie, et propose un environnement entièrement souterrain et surtout particulièrement hostile. C'est pourquoi il peut être difficile de valider les missions qui vous sont proposées, surtout si celle-ci est également compliquée. C'est notamment le cas de la mission qui vous demande de fouiller n'importe quel conteneur J Kozma Ventures et de rapporter un objet à Shani.

Où trouver le conteneur J Kozma Ventures dans la quête Chambre froide

Dans la mission « Chambre froide » d'ARC Raiders, Shani vous envoie donc explorer la carte Stella Montis pour localiser un conteneur appartenant à J Kozma Ventures. Ce dernier se situe dans la zone Baie de chargement, à proximité de la Recherche médicale, sur la partie gauche. Vous devriez trouver plusieurs conteneurs dans cette zone. Pour l'atteindre voici les étapes à suivre :
  • Rendez-vous dans la zone  baie de chargement, au centre de Stella Montis.
  • Repérez la tyrolienne installée par les développeurs en quai de chargement A, elle vous mènera directement au conteneur à fouiller.
  • À l'intérieur, récupérez l'objet de quête, l'Encyclopédie du vieux monde. Sans cet item, la mission ne se validera pas.
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La zone est très fréquentée par d'autres joueurs, soyez très rapide et n'hésitez pas à emporter des grenades fumigènes pour fuir rapidement si besoin. 

S'extraire en toute sécurité

Une fois l'Encyclopédie en votre possession, votre objectif est de rejoindre la bouche de métro située au sud de votre position. Deux options s'offrent à vous :
  • Utilisez la deuxième tyrolienne au centre de la baie pour descendre rapidement.
  • Ou laissez-vous tomber sur la passerelle en contrebas à droite du conteneur, puis sautez deux fois pour atteindre la terre ferme.
Avancez ensuite vers la sortie en évitant les raiders ennemis et les Bastions souvent présents dans la zone de Recherche médicale et qui vous attaqueront. Pour éviter de perdre l'objet même en cas de mort, nous vous conseillons de partir avec un module pour avoir une poche sécurisée et donc y placer l'objet. 

Une fois l'objet rapporté à Shani à Speranza, vous obtiendrez :
  • 3 × mines bondissantes
  • 1 × clé de trappe de raider
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En suivant ces étapes, vous terminerez facilement la mission Chambre froide d'ARC Raiders et obtiendrez vos récompenses sans encombre. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme notre tier list des meilleures armes, mais aussi où trouver un scanner de mouchard.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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