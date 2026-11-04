ARC Raiders : Embark assume encore l'utilisation de l'IA pour les doublages, et trouve les critiques « vraiment justes »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 14h56
Embark Studios a récemment répondu aux vives critiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le doublage d'ARC Raiders. Les développeurs assument ce choix technologique tout en admettant comprendre la frustration légitime des joueurs face à cette pratique controversée.
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ARC Raiders : Embark assume encore l'utilisation de l'IA pour les doublages, et trouve les critiques « vraiment justes »

L'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'industrie du jeu vidéo continue de faire couler beaucoup d'encre. Embark Studios est notamment concerné, puisqu'il l'a utilisée pour doubler les personnages dans ARC Raiders, après l'avoir déjà utilisé dans THE FINALS. Face à la gronde des joueurs qui dénoncent des voix robotiques et sans âme, le studio suédois a décidé de prendre la parole en toute transparence dans une récente vidéo sur les coulisses du développement, même s'il a déjà appliqué des changements en jeu.

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Une question de faisabilité technique

Le producteur exécutif Aleksander Grøndal a reconnu que l'équipe s'attendait à des retours négatifs.

Chaque fois que vous testez une nouvelle technologie, vous ne savez pas vraiment comment les gens vont réagir. Nous avions vu des réactions similaires avec THE FINALS, donc je savais que nous nous dirigions vers un terrain potentiellement accidenté. Je pense qu'il y a eu des critiques vraiment justes. Il ne sert à rien d'essayer d'être sur la défensive.

Pour justifier ce choix, le directeur audio Bence Pajor a mis en avant le rythme effréné du développement et la complexité du système de signalement en jeu. Selon lui, faire enregistrer chaque ligne de dialogue par des acteurs humains aurait été tout simplement impossible. Les comédiens ont bien été engagés, mais leurs voix ont servi de données d'entraînement pour générer des répliques à la volée, permettant ainsi de prototyper rapidement de nouvelles fonctionnalités.

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Le défi des petites équipes de développement

Le directeur créatif et cofondateur du studio, Stefan Strandberg, a également apporté des précisions sur la vision globale d'Embark Studios. Il a souligné que l'objectif principal était de maximiser les ressources d'une équipe de taille modeste pour créer des univers riches et détaillés. L'intelligence artificielle est perçue ici comme un outil de production indispensable plutôt que comme un moyen de remplacer les talents humains.

Les développeurs insistent sur le fait que les acteurs originaux ont signé des contrats les autorisant à utiliser leurs voix de cette manière.

Pour enregistrer les données d'entraînement du système de signalement, il devient trop peu pratique d'enregistrer chaque version possible de quelque chose. Les acteurs deviendraient fous s'ils devaient lire tout cela.

Un avenir tourné vers l'humain

Malgré ces justifications techniques, la grogne des joueurs a poussé le studio à revoir sa copie. Embark Studios a depuis réenregistré certaines lignes pour insuffler davantage d'humanité dans les échanges vocaux. Stefan Strandberg a d'ailleurs tenu à rassurer la communauté en affirmant que le studio n'a pas pour vocation de remplacer les comédiens de doublage. Au contraire, il espère pouvoir célébrer leurs performances dans les années à venir en donnant plus de profondeur aux personnages de ARC Raiders.

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Cependant, une partie de la communauté estime que le mal est déjà fait. Si le remplacement par de véritables acteurs est une étape positive, l'utilisation initiale de l'intelligence artificielle pour réduire les coûts de production crée un précédent inquiétant pour l'avenir du doublage dans l'industrie vidéoludique.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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