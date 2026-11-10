ARC Raiders franchit les 17 millions de copies vendues pour son anniversaire, mais perd en popularité

Un an après son lancement explosif, ARC Raiders affiche un bilan de 17 millions d'exemplaires écoulés. Si les chiffres de Nexon donnent le vertige, la réalité financière est plus nuancée avec un fort ralentissement des ventes et une communauté dans l'attente d'un mode PvE permanent.

Un an après sa sortie, fin octobre 2025, le jeu d'extraction développé par Embark Studios et édité par Nexon dresse le bilan. Avec 17 millions de copies vendues à travers le monde, ARC Raiders s'impose comme une réussite commerciale indéniable. Pourtant, derrière ce chiffre astronomique, les rapports financiers de l'éditeur sud-coréen révèlent une dynamique qui s'essouffle dangereusement.

Un cap de ventes impressionnant mais en trompe-l'œil

Atteindre la barre des 17 millions d'unités en une seule année est un exploit rare dans l'industrie vidéoludique. Ce succès a largement contribué à l'augmentation globale des revenus de Nexon sur les neuf premiers mois de l'année. Cependant, en y regardant de plus près, la courbe de progression s'est considérablement aplatie. En effet, le précédent bilan financier indiquait que le jeu avait déjà atteint les 16 millions de ventes en mai 2026. Cela signifie que sur les cinq mois suivants, incluant le troisième trimestre, seul un million d'exemplaires supplémentaires a trouvé preneur.

Face à ce ralentissement, Nexon anticipe une baisse de ses revenus pour le quatrième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, époque qui correspondait au lancement fulgurant du titre. L'éditeur justifie cette prévision par une baisse des revenus par unité due à des remises promotionnelles, tout en espérant stabiliser la situation grâce au pass de récompenses premium et aux contenus téléchargeables additionnels.











L'impact mitigé de la mise à jour Frozen Trail

Pour tenter de relancer la machine, Embark Studios a déployé la mise à jour majeure baptisée Frozen Trail au début du mois d'octobre. Si Nexon affirme que ce contenu a permis de ramener des anciens joueurs et d'en séduire de nouveaux, permettant d'atteindre un pic de fréquentation sur six mois, l'effet semble avoir été éphémère. Cette tentative de revitalisation n'a pas suffi à maintenir une dynamique de ventes forte ni à fidéliser durablement la communauté sur les différentes plateformes.

Le constat est d'ailleurs similaire pour THE FINALS, l'autre jeu de tir phare du studio, qui a également enregistré une légère baisse de ses revenus lors du troisième trimestre.

L'attente interminable du mode PvE

Aujourd'hui, l'avenir du jeu semble suspendu à une décision cruciale : l'intégration définitive d'un mode PvE. Un test organisé il y a quelques semaines, dans la foulée de la mise à jour, a trouvé le succès, avec de nombreux joueurs. Mais cela n'a pas encore convaincu à 100 % les développeurs d'introduire le mode PvE définitivement, bien qu'une annonce allant dans ce sens semble imminente.

L'ajout du mode PvE, contesté par une partie des joueurs, pourrait permette à ARC Raiders de regagner en popularité, en attendant la prochaine mise à jour majeure, pas prévue avant le printemps prochain.