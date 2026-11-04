Le mode PvE d'ARC Raiders devrait bien arriver de manière permanente

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 17h14
Depuis sa sortie, le débat entre joueurs PvE et PvP fait rage sur ARC Raiders. Face au succès retentissant des récents tests, les dirigeants de Embark Studios admettent qu'ils ne peuvent plus ignorer la demande et envisagent bel et bien d'intégrer une expérience adaptée à tous les profils.
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Le mode PvE d'ARC Raiders devrait bien arriver de manière permanente

Le débat entre les amateurs de confrontation directe et les joueurs préférant la coopération anime la communauté d'ARC Raiders depuis ses débuts. Cette querelle constante pourrait bien trouver une issue favorable très prochainement, après qu'un test important a été effectué le mois dernier. En effet, Embark Studios semble prêt à franchir le pas pour scinder son expérience et satisfaire l'ensemble de sa base de joueurs.

Un succès inattendu pour le test coopératif

Tout a basculé lors du déploiement de la mise à jour Frozen Trail. À cette occasion, les développeurs ont mis en place une phase de test axée sur le PvE. Les résultats ont largement dépassé les attentes du studio, avec pas moins de trente millions de parties jouées sous ce format en une seule semaine.

Face à un tel engouement, Embark Studios se retrouve à la croisée des chemins. Lors d'une récente entrevue accordée à The Game Business, le directeur général Patrick Soderlund et le producteur exécutif Aleksander Grøndal sont revenus en détail sur cette situation inédite.

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La direction contrainte de s'adapter

Si le jeu a été pensé comme un titre d'extraction compétitif, l'afflux massif de joueurs réclamant de la coopération pure pousse la direction à revoir ses plans. Patrick Soderlund a tenu à clarifier la position de son équipe face à cette nouvelle réalité.

Nous avons désormais un public suffisamment large pour devoir écouter et satisfaire les deux camps, pour ainsi dire. Nous ne pouvons pas ignorer complètement le camp PvE et simplement dire que ce n'est pas le jeu que nous avons construit. Ce serait imprudent.

Le directeur ajoute qu'il est primordial de rester fidèle à la vision initiale du projet, tout en respectant le fait qu'une partie importante de la communauté désire une approche légèrement différente.

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Un retour aux origines du projet

De son côté, Aleksander Grøndal rappelle une donnée fondamentale concernant le développement du titre. Avant de devenir l'expérience hybride que l'on connaît aujourd'hui, le projet était initialement conçu comme une aventure purement coopérative.

C'était un jeu PvE à l'origine. C'est ce par quoi il a commencé, puis nous avons réinitialisé le jeu et créé l'expérience PvPvE que nous avons aujourd'hui. L'une des choses que nous avions toujours dans un coin de notre tête était de savoir à quoi ressemblerait vraiment une version coopérative de ce jeu.

Patrick Soderlund admet d'ailleurs qu'ajouter cette option de manière permanente ne représenterait pas un défi technique insurmontable pour ses équipes.

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Vers une cohabitation pacifique des modes

Bien que le duo estime que l'élément compétitif apporte une tension nécessaire pour forger l'identité de l'œuvre, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Durant la semaine de test, la moitié des parties disputées l'ont été dans ce mode alternatif. Les développeurs ont réalisé que l'expérience fonctionnait parfaitement ainsi et se demandent désormais pourquoi s'en priver.

Ils expliquent avoir eu des craintes par le passé, cherchant à conserver une vision globale de leur création, mais semblent aujourd'hui prêts à laisser le choix final aux utilisateurs. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été formulée, ces déclarations constituent un signal extrêmement positif pour les amateurs de coopération, laissant présager une révélation imminente d'une mode de jeu uniquement PvE, laquelle devrait être faite durant ce mois de novembre. 

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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