ARC Raiders dévoile quelques statistiques pour son premier anniversaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 15h14
Le jeu de tir ARC Raiders souffle sa première bougie avec des statistiques vertigineuses. Le studio Embark célèbre cette étape majeure en dévoilant l'ampleur de l'engagement des joueurs, tout en préparant activement l'avenir de son titre phare malgré quelques débats internes sur l'équilibrage des modes de jeu.
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ARC Raiders dévoile quelques statistiques pour son premier anniversaire

Le 30 octobre marquait le premier anniversaire d'ARC Raiders, que personne n'avait imaginer aller si haut, même au sein d'Embark Studios. En quelques jours, il a réussi à éclipser Battlefield 6 pourtant très bon, et est même devenu le jeu de tir par excellence jusqu'au début de l'année 2026, séduisant bien au-delà de la cible de base. Un an plus tard, le studio partage quelques statistiques qui mettent en avant les actions des joueurs.

Une première année vertigineuse

Les développeurs ont profité profiter de ce premier anniversaire pour partager des chiffres qui donnent le tournis. En l'espace de douze mois, les joueurs ont lancé pas moins de six milliards de parties. Cela représente une moyenne impressionnante de seize millions de raids quotidiens. Si l'on mettait toutes ces sessions bout à bout, la communauté aurait passé l'équivalent de 342 000 ans à explorer cet univers hostile.

Les affrontements contre l'intelligence artificielle ont été particulièrement intenses. Les statistiques indiquent que près de 15 milliards d'ennemis ont été détruits, incluant les redoutables Reines et les Matriarches. Mais l'expérience ne se résume pas qu'à la destruction. Le studio a également souligné l'aspect collaboratif du jeu. Un joueur exceptionnellement altruiste est parvenu à soigner 18 inconnus au cours d'une seule expédition, tandis qu'un autre utilisateur détient le record absolu avec plus de 5 600 soins prodigués en un an.

Pouvez-vous y croire ? Aujourd'hui marque la première année de ARC Raiders ! Vous avez passé plus de temps à la surface en un an que nous ne l'aurions jamais espéré, merci de nous avoir rejoints dans la Rust Belt et de vous l'être appropriée.

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Le mode PvE au centre des débats

Le mois dernier, les équipes de développement ont mené une expérimentation cruciale en introduisant une option permettant de jouer exclusivement en coopération contre l'environnement, désactivant ainsi les affrontements PvP. Ce test d'une semaine a généré 30 millions de parties, prouvant un véritable engouement pour cette formule. Cependant, Embark Studios qualifie cet ajout de polarisant. L'entreprise souhaite avant tout préserver la santé globale du jeu et éviter de scinder sa base d'utilisateurs en deux camps distincts.

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De plus amples informations concernant l'avenir de ce mode exclusif seront communiquées durant ce mois de novembre, avec potentiellement un nouveau test. 

Le silence autour des affrontements entre joueurs

Un détail troublant n'a pas échappé aux observateurs les plus attentifs lors de la publication de cette infographie anniversaire. Le studio a totalement occulté les statistiques liées aux mécaniques compétitives. Aucune donnée n'a été partagée concernant les éliminations entre joueurs, les dégâts infligés ou la quantité de butin volée aux autres survivants. Cette omission volontaire soulève des questions sur la direction que souhaite prendre le studio, qui semble vouloir mettre en avant l'aspect coopératif plutôt que la dimension impitoyable des combats entre humains.

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Dans tous les cas, pour remercier la communauté, un cadeau exclusif attend tous les joueurs qui se connecteront et consulteront leur messagerie interne. Le succès récent de la mise à jour Frozen Trail confirme la bonne santé du titre, qui arrive à réunir sa communauté avec une mise à jour majeure.

Nous avons beaucoup de projets pour l'avenir et nous espérons que vous resterez pour la suite du voyage.

Reste à voir comment évoluera le PvE, et ce que nous réserve Embark Studios pour ses prochaines mises à jour. Réponse d'ici quelques semaines. En attendant, rappelons qu'une collaboration avec Corsair permet aux plus amoureux d'ARC Raiders, d'obtenir des périphériques aux couleurs du jeu.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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