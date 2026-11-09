Pourquoi les créateurs de ARC Raiders hésitent encore sur le mode PvE ?

En dépit du succès du mode PvE lors de son test, Embark hésite encore, même si son intégration devrait bel et bien avoir lieu. Son dirigeant, Patrick Söderlund, craint notamment de briser la tension émotionnelle unique du titre. Avant de l'implanter de manière permanente, l'équipe cherche avant tout le juste équilibre.

Alors que certains jeux peinent à maintenir l'intérêt de leur communauté avec des modes de jeu purement coopératifs, ARC Raiders a connu un succès retentissant lors de ses dernières phases de test. Le titre développé par Embark Studios a su capter l'attention, confirmant qu'une partie des joueurs attendait cela. Cependant, en dépit de ce succès, confirmé par les chiffres internes, la question de l'intégration d'un mode PvE n'est pas encore acté à 100 %. Le président du studio, Patrick Söderlund, s'est récemment exprimé sur ce sujet complexe, expliquant les raisons de leur prudence initiale face aux demandes répétées de la communauté.

Préserver la tension émotionnelle du jeu

Selon Patrick Söderlund, la technique n'a jamais été un frein. Ajouter un mode PvE classique n'est pas un défi insurmontable pour les développeurs. La véritable inquiétude résidait dans l'altération de l'expérience globale. Dans un entretien récent accordé à The Game Business, il a tenu à clarifier la vision créative de son équipe.

Nous pourrions tout simplement ajouter du PvE. Ce n'est pas une chose difficile à faire. Mais nous ne voulions pas obstruer ou trop bricoler la boucle principale du jeu où l'aspect PvP d'un jeu PvPvE ajoute, nous le croyons, une tension adéquate.

Pour le dirigeant, la conception d'un jeu vidéo repose avant tout sur la capacité à susciter des émotions fortes. Qu'il s'agisse de joie, de peur ou d'appréhension, un titre qui parvient à faire vibrer son public est généralement sur la bonne voie. ARC Raiders a été pensé pour toucher une large palette de ressentis. Retirer la menace constante que représentent les autres joueurs revenait, selon lui, à amputer le jeu de sa boucle émotionnelle fondamentale. C'est cette intégrité créative que le studio souhaitait protéger à tout prix.











Un compromis pour satisfaire toutes les attentes

Il est difficile de contredire cette approche lorsque l'on observe les retours positifs concernant la tension palpable lors des rencontres entre joueurs dans ARC Raiders. L'incertitude règne à chaque croisement, le joueur en face sera-t-il amical ou tirera-t-il dans le dos au moindre faux pas ? Cette adrénaline, couplée à un système d'équipement gratuit limitant la frustration en cas de défaite, a grandement contribué à attirer un public plus occasionnel lors de ses premiers mois de commercialisation.

Toutefois, la pression de la communauté pour obtenir une expérience purement coopérative est devenue impossible à ignorer. Embark Studios a donc mené des tests internes et a réalisé que l'ajout de ce mode ne détruisait pas nécessairement l'oeuvre originale. Patrick Söderlund concède que laisser le choix aux utilisateurs est finalement une approche viable, même si l'équipe craignait de trahir sa vision initiale.

Le test ouvert au public a mis en lumière une solution d'équilibrage intéressante. Pour compenser l'absence de risque lié aux affrontements entre joueurs, le studio a logiquement réduit la quantité de butin disponible, tout en augmentant la difficulté des machines ARCs. La manière dont les développeurs affineront cet équilibre à l'avenir reste à déterminer, mais au vu des résultats, et des différentes déclarations d'Embark, nul doute que le mode PvE finira par devenir une réalité dans ARC Raiders.