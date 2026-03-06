Xbox tease sa nouvelle console, Project Helix, compatible avec les jeux Xbox et PC



le 06 mars 2026 à 10h56 Publié par Corentin Rimbert le 06 mars 2026 à 10h56

Microsoft vient d'officialiser sa prochaine console, Project Helix (son nom de code). Sous la direction de sa nouvelle PDG Asha Sharma, Xbox prépare une machine hybride surpuissante, à mi-chemin entre le PC et la console de salon, marquant un tournant décisif pour la marque.