Xbox tease sa nouvelle console, Project Helix, compatible avec les jeux Xbox et PC

Microsoft vient d'officialiser sa prochaine console, Project Helix (son nom de code). Sous la direction de sa nouvelle PDG Asha Sharma, Xbox prépare une machine hybride surpuissante, à mi-chemin entre le PC et la console de salon, marquant un tournant décisif pour la marque.
L'industrie du jeu vidéo s'apprête à vivre un bouleversement majeur. Deux semaines seulement après le départ à la retraite de Phil Spencer, Asha Sharma, l'ancienne présidente de l'intelligence artificielle chez Microsoft, qui a pris les rênes de la division gaming et annonce déjà la couleur. La cinquième génération de consoles Xbox est officiellement en développement sous le nom de code Project Helix. Cette annonce met fin à des mois de rumeurs concernant l'avenir matériel de l'entreprise américaine.
Une machine hybride aux ambitions démesurées
Project Helix ne se contentera pas d'être une simple évolution de la Xbox Series X. Selon les premières déclarations de la nouvelle directrice générale, cette future machine se positionnera comme un véritable hybride entre une console de salon traditionnelle et un ordinateur de jeu. L'objectif est clairement dominer le marché en termes de performances tout en offrant une flexibilité inédite.
Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.
Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI
Sur les réseaux sociaux, Asha Sharma a tenu à rassurer la communauté concernant cette nouvelle direction.
Nous avons évoqué notre engagement pour le retour de Xbox, incluant Project Helix, le nom de code de notre console de nouvelle génération. Project Helix sera leader en matière de performances et lira vos jeux Xbox et PC.
Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des expérimentations récentes de Microsoft, notamment avec la console portable ROG Xbox Ally. Toutefois, Project Helix abandonnerait l'aspect nomade pour se concentrer sur une expérience de salon ultra-puissante. Les joueurs pourraient ainsi accéder non seulement à l'écosystème Xbox, mais également aux vastes bibliothèques de plateformes comme Steam ou l'Epic Games Store.
Un marché sous tension et des prix qui s'envolent
Si le fabricant de processeurs AMD a confirmé être dans les temps pour soutenir un lancement matériel en 2027, Microsoft refuse pour l'instant de figer une date de sortie précise. L'industrie technologique traverse en effet une crise sans précédent concernant les pénuries de mémoire, jetant un voile d'incertitude sur le calendrier de cette nouvelle génération. À titre de comparaison, ces mêmes difficultés pourraient repousser la sortie de la PlayStation 6 jusqu'en 2029.
Ces contraintes de production risquent d'avoir un impact direct sur le portefeuille des consommateurs. Alors que la Xbox Series X se négocie actuellement autour de 550 € et la ROG Xbox Ally X frôle les 600 €, les analystes estiment que Project Helix pourrait allègrement dépasser la barre des 800 euros, si la situation économique des composants informatiques ne s'améliore pas d'ici fin 2027.
Le défi des exclusivités face à la concurrence
Microsoft ne sera pas seul sur le segment des machines hybrides. Valve prépare activement le lancement de sa propre Steam Machine, prévue pour cette année (sauf si la problématique des composants oblige à la repousser), avec une fourchette de prix similaire. Pour se démarquer, Xbox pourrait bien opérer un retour aux sources inattendu.
Asha Sharma a récemment répondu aux appels des fans réclamant le retour des grandes exclusivités Xbox, promettant des jeux dotés d'une profonde résonance émotionnelle. Alors que Sony semble vouloir conserver ses titres narratifs en interne pour la PlayStation, ce revirement stratégique de Microsoft pourrait redéfinir la guerre des consoles. De plus amples détails sur Project Helix seront dévoilés la semaine prochaine lors de la Game Developers Conference, un événement qui s'annonce déjà historique pour la marque au X vert.
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