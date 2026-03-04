Sony devrait annoncer la fin de ses portages sur PC

Coup de tonnerre dans l'industrie du jeu vidéo. Selon de récentes révélations, Sony s'apprête à stopper la sortie de ses jeux solo exclusifs sur PC. Une décision radicale qui vise à protéger la marque PlayStation, laissant les joueurs PC sur la touche pour les futures grandes aventures.
C'est une information qui risque de ne pas plaire à la communauté. Alors que Sony lance ses exclusivités sur PC depuis plusieurs années maintenant, avec un décalage, permettant à une plus grande majorité de joueurs de découvrir ces pépites, les choses pourraient radicalement changer. Selon de nouvelles rumeurs, la société japonaise pourrait faire une croix sur les sorties sur PC à l'avenir.
Un changement de stratégie majeur pour PlayStation
Dans un rapport retentissant publié par Jason Schreier pour Bloomberg, le célèbre journaliste dévoile que le géant nippon ne prévoit plus de sortir ses grands jeux PlayStation 5 sur PC. Cette nouvelle marque une rupture nette avec la direction prise ces six dernières années, durant lesquelles les joueurs sur ordinateur ont pu découvrir des œuvres majeures.
Des titres acclamés par la critique comme les sagas God of War, Horizon ou encore les aventures de l'homme-araignée avaient pourtant trouvé un nouveau public. Mais cette ère de générosité semble toucher à sa fin, refermant par la même occasion la porte à d'éventuels portages vers les consoles concurrentes.
Les jeux solo réservés à la console
Les conséquences de cette décision sont immédiates et particulièrement lourdes pour les joueurs non équipés d'une machine Sony. Les prochaines superproductions très attendues resteront exclusives à la PlayStation 5, au grand dam de la communauté. D'ailleurs, il semblerait que ces dernières semaines, les studios PlayStation aient annulé ses plans visant à porter Ghost of Yotei et d'autres jeux développés en interne sur PC.
Le multijoueur épargné par cette nouvelle politique
Si les amateurs d'expériences narratives en solitaire font les frais de ce changement de cap, les adeptes de coopération et d'affrontements en ligne peuvent souffler. Le rapport précise que les titres axés sur le multijoueur continueront de bénéficier de lancements simultanés ou différés sur d'autres plateformes.
Cette approche hybride démontre la volonté de Sony de maximiser l'audience de ses jeux en tant que service, tout en gardant ses joyaux narratifs comme arguments de vente principaux pour son propre matériel. Un porte-parole de l'entreprise a d'ailleurs refusé de commenter ces fuites, laissant planer le doute sur l'officialisation de cette stratégie.
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Les spéculations vont bon train concernant les raisons qui ont poussé le constructeur à faire machine arrière. Jason Schreier avance l'hypothèse que les ventes décevantes de certains portages récents sur ordinateur pourraient être en cause. Le marché PC, bien que vaste, n'a peut-être pas répondu aux attentes financières fixées par la direction.
D'autres sources proches du dossier estiment que cette ouverture risquait d'endommager l'image de marque de la console. En rendant ses exclusivités accessibles ailleurs, l'entreprise craignait de faire chuter les ventes de la PlayStation 5 et des autres consoles. Reste à savoir si ce choix radical suffira à convaincre les joueurs PC de franchir le pas et d'investir dans une nouvelle machine, et si Sony finit par officialiser cette nouvelle.
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