Sony devrait annoncer la fin de ses portages sur PC



le 04 mars 2026 à 15h44 Publié par Corentin Rimbert le 04 mars 2026 à 15h44

Coup de tonnerre dans l'industrie du jeu vidéo. Selon de récentes révélations, Sony s'apprête à stopper la sortie de ses jeux solo exclusifs sur PC. Une décision radicale qui vise à protéger la marque PlayStation, laissant les joueurs PC sur la touche pour les futures grandes aventures.