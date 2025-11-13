Valve surprend les joueurs en dévoilant sa nouvelle console et toute une série d'accessoires gaming

À la surprise générale, Valve a dévoilé une nouvelle console de salon, un casque VR ainsi qu'une nouvelle manette. Mais le plus étonnant est que cette gamme gaming sera disponible dans quelques semaines à peine.

Découvrez la Steam Machine 2.0, une nouvelle console de salon

Announcing: New @Steam Hardware, coming in 2026:



Steam Controller

Steam Machine

Steam Frame



Watch our jazzy announcement video and wishlist now: https://t.co/TUKoZdzn9B pic.twitter.com/A355CpwcFr — Valve (@valvesoftware) November 12, 2025

Une nouvelle manette et un casque VR présentés dans la foulée de cette annonce

Des sorties prévues pour début 2026, mais à quels prix ?

Le 12 novembre 2025 n'était pas censée être une date marquante pour l'industrie vidéoludique. Pourtant, c'est cette date que Valve a retenue pour créer une véritable tempête en annonçant non pas un, maisSi le Steam Deck était connu comme la console portable de Valve, celle-ci se prépare à recevoir une petite sœur semblant combiner console de salon et mini-PC :Si vous suiviez l'actualité de Valve dans les années 2010, le nom de Steam Machine doit vous sembler familier. En effet, ce n'est pas la première fois que la maison-mère de Steam tente de se lancer sur le marché des consoles de salon. Mais la première version, lancée en 2013, a été un échec. Valve a donc repensé sa Steam Machine et pourrait désormais devenir une concurrente sérieuse dans la guerre des consoles.La Steam Machine se présente comme, facile à installer sur un bureau ou sous le téléviseur du salon. D'ailleurs, la console a rapidement étéen ligne, créant un jeu de mots entre le nom du créateur de Valve et la GameCube (dont le design et la taille sont très proches de ceux de la Steam Machine).Six fois plus puissante que le Steam Deck, elle est capable de lancer tous les jeux de votre bibliothèque Steam, mais sans besoin d'installer Windows.. Elle peut donc être utilisée comme une console de salon traditionnelle ou comme un petit ordinateur., elle possède 16 Go de RAM, un CPU AMD Zen 4 six cœurs, un processeur AMD RDNA3 28CU, 4 ports USB-A, un port USB-C et un emplacement pour carte MicroSD.. Des vidéos montrent également une coque détachable sur la partie avant de la console, qu'il sera donc possible de personnaliser au gré de ses envies.Mais la Steam Machine n'arrive pas seule. Valve a également annoncé qu'une nouvelle manette serait proposée et compatible avec cette nouvelle console : le Steam Controller. Cette manette possède dCompatible avec le Steam Deck, la Steam Machine mais aussi avec votre ordinateur, la manette est livrée avec un Puck qui fait office de station de recharge et d'outil de connexion pouvant capter jusqu'à 4 manettes via le réseau sans fil.Enfin, Steam a également dévoilé Steam Frame,avec son processeur Snapdragon 8 qui tourne sous SteamOS, ses 16 Go de RAM, ses lentilles sur mesure et sa transmission fovéale.Si toutes ces révélations ont suffi à choquer la communauté, Valve est allé encore plus loin en annonçant que. Cependant, les précommandes ne sont pas ouvertes pour ces produits. De plus, une grande question est encore sans réponse : combien vont coûter la Steam Machine et ces nouveaux accessoires ?Pour l'heure, les internautes partagent leurs théories en ligne, évoquant un prix de lancement avoisinant les 800 euros pour la Steam Machine. Mais d'autres espèrent qu'elle aura un prix plus accessible, approchant celui des consoles Xbox Series. La patience est donc de mise jusqu'à la révélation des prix de ces éléments gaming.