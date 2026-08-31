Sony très critiqué par les éditeurs après son annonce de la fin du support physique, le début d'un boycott de l'industrie ?

La volonté de Sony d'abandonner le format physique d'ici 2028 provoque des remous inattendus. Si les joueurs expriment leur mécontentement depuis plusieurs semaines, la grogne s'invite désormais dans les coulisses des éditeurs, ce qui s'est fait ressentir à la gamescom, menaçant la communication du constructeur et ses relations avec les studios tiers.

La décision de Sony de supprimer définitivement le format physique de ses consoles PlayStation d'ici 2028 continue de faire des vagues colossales dans l'industrie. Si la communauté PS5 avait déjà fait entendre son mécontentement de manière virulente sur internet, la situation semble s'être considérablement envenimée lors de la gamescom. Selon plusieurs indiscrétions récoltées dans les coulisses du célèbre salon allemand, le constructeur japonais fait aujourd'hui face à une fronde grandissante qui dépasse désormais le simple cadre des réseaux sociaux pour toucher directement ses partenaires commerciaux et sa propre stratégie.

Une communication paralysée par la colère des joueurs

D'après les informations rapportées par Nash Weedle et Rino, qui s'est exprimé directement depuis les allées de la gamescom, les réactions du public sur place sont exactement à l'image de la tempête numérique qui s'abat sur chaque publication officielle de la marque. Le slogan « NO DISC NO BUY » est rapidement devenu le cri de ralliement d'une communauté soudée qui refuse catégoriquement de voir ses boîtes de jeux disparaître des étagères.

Cette fronde massive commence à avoir des répercussions bien concrètes sur la stratégie à court terme de Sony. Le département marketing de la firme nippone serait particulièrement touché par cette vague incessante de commentaires négatifs, obligeant les équipes dirigeantes à revoir en urgence leur planification éditoriale et leur manière d'interagir avec le public.

Les studios tiers prennent leurs distances

Plus inquiétant encore pour l'écosystème PlayStation, cette toxicité ambiante autour de la marque pousse certains développeurs à revoir leur association directe avec le constructeur. Plusieurs studios tiers préféreraient actuellement éviter toute mise en avant de leurs futurs titres sous la bannière PlayStation, de peur de voir leurs propres annonces totalement parasitées par les revendications des défenseurs du format physique.

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Si des géants historiques de l'industrie vidéoludique comme Take-Two et Capcom soutiennent ouvertement cette transition vers le tout dématérialisé, ils feraient figure d'exception dans un secteur qui craint par-dessus tout les retombées commerciales de cette colère populaire. L'image de marque de Sony pourrait ainsi souffrir d'un isolement temporaire sur le plan promotionnel. D'ailleurs, un éditeur majeur aurait indiqué que l'une de ses licences pourrait boycotter la PS6, s'il n'y a aucun moyen de proposer un format physique.

Un enjeu financier colossal pour les éditeurs

Malgré cette levée de boucliers, la direction de Sony semble pour le moment rester sur sa décision. La firme a récemment précisé qu'elle avancerait prudemment vers son objectif de supprimer le format physique début 2028, tout en affirmant de manière officielle que cette polémique n'avait, pour l'heure, aucun impact négatif sur ses résultats financiers. Il faut dire que les enjeux économiques liés à cette dématérialisation totale sont particulièrement alléchants pour l'ensemble de l'industrie et ce n'est pas la sortie de GTA 6 qui fera reculer les chiffres.

La suppression définitive des disques physiques permettrait aux éditeurs d'économiser jusqu'à seize dollars par copie vendue.

Une marge de profit supplémentaire considérable qui explique aisément l'attrait de certains acteurs majeurs pour cette évolution inéluctable. Il reste cependant un très long chemin à parcourir avant l'arrivée sur le marché de la potentielle PlayStation 6, pas avant 2028 semble-t-il.

Sony devra impérativement trouver un équilibre délicat pour imposer sa vision d'un avenir entièrement numérique, sans pour autant s'aliéner une part cruciale de sa base d'utilisateurs, qui reste profondément attachée à la possession matérielle, à la collection et au prêt de ses œuvres vidéoludiques favorites.