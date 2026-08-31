Shangri-La Frontier Tome 21 disponible : L'affrontement final contre Kthaanid des Abysses.

Les mangas continuent d'enrichir nos librairies avec un rythme de parution qui reste globalement constant. Le vingt et unième tome de Shangri-La Frontier est désormais disponible à l'achat, offrant aux fans une nouvelle occasion de se plonger dans cet univers captivant.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Shangri-La Frontier, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».





S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez que Sunraku en est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouses » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au MMORPG Shangri-La Frontier, un « Greatest of All Time » au trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?





Synopsis et avis du tome 21

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Shangri-La Frontier, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

L'heure du dénouement a enfin sonné pour l'un des raids les plus épiques du jeu. Dans ce nouveau volume tout juste arrivé en rayon, le combat titanesque contre Kthaanid des Abysses, l'un des mythiques Sept Suprêmes, touche à sa toute fin. Pour espérer terrasser la forme ultime du maître des profondeurs, Sunraku et ses coéquipiers n'ont plus le droit à l'erreur et doivent jeter leurs dernières forces dans la bataille.

Leur ultime espoir repose désormais sur les épaules de Saiga 0, prête à déchaîner sa carte maîtresse « la redoutable capacité Armageddon. Si la lutte constitue l'essence même de la vie, l'éclat de cet affrontement ultime parviendra-t-il à toucher le dieu qui règne sur les abysses ? Ce tome 21 conclut un arc mémorable dans un feu d'artifice d'action et de haute stratégie gaming.

Avis

Après d'innombrables tomes passés à naviguer dans la cité engloutie, à attendre, découvrir, partager ou encore profiter de combats annexes au cœur d'un tournoi organisé dans un autre jeu que Shanfro, Sunraku et son équipe arrivent enfin au dernier acte face à Kthaanid, le maître des Abysses. Un affrontement qui, après plusieurs détours, nous rappelle par certains aspects ceux menés contre Lycaon ou Wethermon, avec cette impression de retrouver enfin les grandes confrontations qui font avancer l'histoire.

Si la formule reste globalement fidèle aux codes du shonen, entre difficulté, solution trouvée in extremis, nouveau retournement et évolution des personnages, Shangri-La Frontier conserve une nouvelle fois ce qui fait son identité. La réflexion occupe une place importante dans les affrontements, avec cette capacité à rappeler aux habitués des MMORPG les combats particulièrement difficiles, mais aussi les stratégies parfois hasardeuses qu'il faut mettre en place pour venir à bout d'un boss. On se prend ainsi facilement au jeu, à suivre l'équipe et à stresser avec elle, même lorsque l'issue semble en partie prévisible, le doute parvenant malgré tout à subsister jusqu'au bout.

Ce tome profite par ailleurs de moins d'échanges verbaux et davantage d'action, avec des dessins toujours aussi maîtrisés et plusieurs doubles pages particulièrement réussies qui renforcent l'impact des affrontements. L'ensemble se dévore ainsi avec une certaine facilité, jusqu'à une fin qui laisse planer un mélange d'excitation et de questionnements pour la suite.

Shangri-La Frontier conserve donc ce qui fait le cœur du manga depuis ses débuts, pour le meilleur, avec une nouvelle confrontation qui mise autant sur la réflexion que sur le spectacle.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, 21 tomes (FR) sur vingt-sept (VO) sont disponibles et à un prix individuel de 6,99 €.





Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Shangri-La Frontier, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.